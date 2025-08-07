70 millió forintos kártérítést kapott egy nő, akinek felgyújtotta az otthonát a telefonja

150 ezer fontos, azaz körülbelül 70 millió forintos kártérítést kapott egy nő, aki azért perelte be az LG-t, mert a cég egyik eszköze felgyújtotta az otthonát – számolt be a BBC.

Az eset még 2018 októberében történt. A tűz a skóciai Coatbridge-ben lévő otthonuk nappalijában pattant ki hajnali 3-kor, amikor Denise Parks és férje, Robert még aludtak. A bíróság most kimondta: a tűz forrása egy céges LG okostelefon volt, amely a tűz keletkezésekor egy megfelelő töltőre volt dugva, és olyanok voltak a körülmények is, amelyek között „egy szabványos termék nem romlott volna el”.

A bíróság hozzáfűzte: „Az LG-készülék nem felelt meg azoknak a biztonsági követelményeknek, amelyeket az emberek többnyire elvárnak”. Így arra jutottak, hogy a mobil volt a hibás.

A 150 ezer fontos kártérítést már megkapta Denise Parks, akit a tűzeset során füstmérgezéssel kellett kezelni. Az esetet követően súlyosbodtak a meglévő, szorongással és pánikrohamokkal kapcsolatos panaszai, és pár hónapon keresztül nem is tudott dolgozni.

A nő pert indított az LG ellen. A bíróságon elmondta, hogy egy laptop, valamint két telefon volt a kanapén, mind töltőre dugva. Az egyik telefon egy Samsung Galaxy S7, a másik pedig egy LG K8 volt – mint később megállapították, az utóbbi volt a ludas.

Az LG 2021-ben bezárta mobilos üzletágát, nemrégiben pedig már az összes, a telefonok frissítéséért felelős szervert is leállították.

