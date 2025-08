Hiába a javítás, ismét lángra lobbant a Google mobilja

Kifejezetten nincs szerencséje a Google-nek az A-szériás okostelefonjai akkumulátorával, a Pixel 6a viszont különösen problémás. A cég nemrégiben egy kritikus frissítést is kiadott a mobilhoz, mert az felforrósodhat, és akár ki is gyulladhat.

Úgy tűnik, a szoftveres javítás önmagában nem volt elég, mert most egy újabb Pixel 6a lobbant lángra – a reddites beszámolóra először az Android Authority figyelt fel. A készülék tulajdonosa azt írja, „szörnyű szagra és zajra” ébredt, és gyorsan meg is találta a forrását: a mellette, az éjjeliszekrényén töltődő Pixel 6a kapott lángra. A felhasználó állítja: a készülékére már telepítve volt az a frissítés, amelynek célja a túlmelegedés megelőzése lenne.

A felhasználó kiemeli: a mobil épp egy Steam Dech 45 wattos töltőadaptert használt, amikor lángra kapott. (Valójában ennek nincs nagy jelentősége, egy okostelefon bármilyen szabványos adaptert kezelni tud – gond csak akkor van, ha ócska töltőt használ az ember.)

„A telefon alig 40 centiméterre volt a fejemtől az éjjeliszekrényemen. A lepedő is lángra kapott, még a légkondícionáló padlón lévő egysége is megsérült a tűz miatt. Egy napon át fájt a torkom a belélegzett füsttől” – panaszolta. És mint az cikkünk nyitóképén is látható, a tűz valóban elég súlyos volt.

Ha ilyen mobilja van, készüljön: jön a tűzveszély elleni frissítés Komoly gondot orvosol az egyik korábbi Pixel mobil napokon belül érkező frissítése, de ennek ára van: az üzemidő. A jó hír, hogy erre is van megoldás.

A Google egyelőre nem kommentálta az esetet a The Verge számára sem. A Pixel 6a-val kapcsolatban több hasonló beszámoló is érkezett idén, ezekre válaszul érkezett a szoftverfrissítés, valamint egy ingyenes csereprogram a készülék akkumulátorához – a mostani eset tükrében ezzel érdemes élni. Hogy jogosult-e a telepcserére, azt az alábbi oldalon ellenőrizheti.

Januárban a Pixel 4a-hoz adott ki frissítést a Google, amely csökkentette az üzemidőt, így stabilabbá téve a mobilt. Áprilisban a Pixel 7a esetében is közölte a cég, hogy javításra szorulnak a mobilok akkumulátorprobléma miatt.

