200 000-szer nyitották ki és csukták be a Galaxy Z Fold7-et, meglepő dolgok történtek a Samsung csúcstelefonjával

Mint arról beszámoltunk, egy koreai tech youtuber a fejébe vette, hogy 200 000 alkalommal nyitja ki és csukja be a Samsung új összehajtható okostelefonját, a Galaxy Z Fold7-et.

Mostanra befejeződött a nagy kísérlet, és kiderült: a 200 000 nyitást-csukást túlélte a mobil. Ez azonban nem a teljes kép, és néhány kérdés is felmerül, főleg annak tükrében, hogy a gyártó ígérete szerint 500 000 szétnyitást és összecsukást is túlél a készülék.

A BGR összegzése szerint a youtuber azért döntött a kézi nyitás-csukás mellett, mert a gépi tesztek során a gép mindig ugyanazzal a sebességgel és erővel hajlítgatja a mobilt. Ezzel szemben, ha kézi erővel teszi meg mindezt, sokkal inkább hasonlít a dolog a valós körülményekhez.

Az első, kisebb problémák már 6000 hajtás után jelentkeztek: a mobil váratlanul újraindult, majd ez ezután már minden 10 000 nyitás után jelentkezett. Persze ez nem súlyos probléma, de érdekes jelenség. 46 000 nyitás és csukás után egy recsegő hang is megjelent, ami a zsanérból jött.

75 000 nyitásnál valamilyen ismeretlen fekete folyadék is szivárgott a zsanérszerkezetből, de ez nem jelentkezett többé. Érdekesség: 175 000 szétnyitás és összecsukás után már a telefon egyetlen hangszórója sem működött, addigra mind tönkrement.

Összességében 200 000 nyitás-csukás után a készülék már érezhetően sokkal könnyebben nyitható. A kijelző azonban működik, és a fentieket leszámítva más gondja nincs a telefonnak. Érdemes megjegyezni, hogy a korábbi Z Fold-modelleknél 200 000 gondmentes nyitás-csukás volt a gyártói ígéret, a Z Fold7 az első, amely 500 000-et ígér. Jó kérdés, mi történt volna, ha a youtuber addig folytatja – bár a gyártó mentségére legyen mondva, hogy a szüntelen nyitás-csukás napokon keresztül messze nem tekinthető normál használatnak.

