Beütött egy szoftverhiba a United Airlinesnál, 1000-nél is több járat késett

A összes fő járatát a földre parancsolta az Egyesült Államokban szerda este a United Airlines, miután egy technikai hiba zavart okozott a cég rendszerének működésében – számolt be róla az Interesting Engineering. A probléma a légitársaság súlyért és súlyeloszlásért felelős számítógépes rendszerében lépett fel, amelynek pontos működése kulcsfontosságú ahhoz, hogy a repülés biztonságos legyen.

A gond helyi idő szerint este 6 órakor lépett fel, amit néhány órán belül aztán sikerült orvosolni – a hatása azonban jelentős volt. A FlightAware adatai szerint több mint 1000 United-járat késett, és több mint 40-et töröltek, miközben a légitársaság a normál működés helyreállításán dolgozott.

Egy hibás szoftverfrissítés miatt egy órán át nem tudtak felszállni a United Airlines repülőgépei, 211 járat volt érintett Komoly fennakadásokat okozott egy problémás szoftverfrissítés a Unites Airlines-nál, egy órán keresztül egyetlen gépük sem szállt fel emiatt az Egyesült Államokban.

A cég közölte:

A hiba nem kibertámadásból adódott, és a már levegőben lévő repülőgépeket nem érintette.

Emellett a United Express járatai továbbra is közlekedtek. A hiba a nagyobb csomópontokban a még a földön lévő járatokra volt a legnagyobb hatással. Az érintett repterek közé tartozott Newark, San Francisco, Chicago, Denver és Houston repülőtere is.

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság (Federal Aviation Administration, FAA) azt közölte, tisztában van a problémával, és megerősítette, hogy a United Airlinesnál technikai probléma lépett fel.

A légitársaság elmondta, hogy fedezi az érintett utasok étkezését és szállását, emellett mindenkinek igyekszik mielőbb átfoglalni a jegyét egy másik járatra.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.