949 forint egy hátizsákért túl szép, hogy igaz legyen? Hát mert valóban átverés, ami terjed

Úgy tűnik, a Decathlonnál szeretik lapátra tenni a dolgozókat, akik azután megosztanak egy „titkos” információt a neten. Eszerint állítólag kevesen tudják, hogy a Decathlonnak megállapodásai vannak bizonyos márkákkal, és rendszeresen kapnak termékeket vásárlói véleményekért cserébe. Csak néhány egyszerű kérdésre kell válaszolni, mostanában egy The North Face hátizsákért, amelyet így az eredeti ára (50 ezer forint) töredékéért lehet megvásárolni.

A szorgalmas facebookozók így belefuthattak már kirúgott férj vagy feleség történetébe, sőt volt, aki ugyanaznap posztolta, hogy kirúgták a lányát, majd később őt is, holott korábban nem is említette, hogy ott dolgozott volna. S ha valaki mondjuk ez utóbbi hölgy profilja nyomába eredt, azt is láthatta, hogy bár különböző témájú bejegyzései vannak, de érdekes mód, mind az előző nap születtek. Pár hozzászólás is van a bejegyzése alatt, és „természetesen” valamennyi elmondja, hogy már meg is kapta a terméket. Igaz, ezek a profilok is enyhén szólva gyanúsak.

Az átverés képernyőképe képernyőkép / HVG

Ha valaki mégis felbuzdulna a látszólag remek üzleti lehetőségen, és rákattint a megadott linkre, valóban egy decathlonosnak kinéző felmérést talál, ami érdekes módon mindig éppen az adott napon jár le. Ha a naiv netező ezt nem találja gyanúsnak, és amúgy a linkeket sem nézi meg jobban (aminek itt már semmi köze a Decathlonhoz), elindíthatja a kérdőívet. Pár ártalmatlan vásárlói kérdés megválaszolása után megköszönik a szívességét. és már övé is lehet az álomhátizsák, nem egészen ezer forintért. Ezt a pénzt viszont bankkártyáról kell utalni (érdekes mód nincsen utánvét lehetőség – már ez is gyanús lehet), és ez az a pillanat, amikor megállj-t kéne parancsolni a kapzsiságnak. Az egész „projekt” ugyanis nem szól másról, mint a kártyaadatok megszerzéséről.

Ahogyan azt az Urban Legends is megjegyzi, Európa-szerte ismert ez a csalás, sőt az igazi (!) Decathlon már februárban felhívta rá a figyelmet a weboldalán. Ami bosszantó: bár többen is jelentették a csalás tényét, az átverés még mindig előkerül a legnagyobb közösségi oldalon.

Ezek után csak annyi tanácsolható, hogy valóban legyünk elővigyázatosak, óvatosak a túlzottan kedvezőnek tűnő ajánlatokkal. Ne kattintsunk az ilyenekben szereplő linkekre, ne osszuk meg a bejegyzést, vagy ha nagyon csábító az ajánlat, legalább győződjünk meg a pozitívan kommentelők valódiságáról.

