Brutális mennyiség: több áramot fogyaszthat Wyomingban a mesterséges intelligencia, mint az állam komplett lakossága

Gőzerővel készülnek a tervek egy hatalmas új adatközpont létrehozására a wyomingi Cheyenne-ben, amely ötször annyi energiát fogyasztana, mint az állam összes otthona együttvéve. A létesítmény a regionális energiainfrastruktúra-vállalat, a Tallgrass és a mesterséges intelligencia adatközpont-fejlesztő, a Crusoe közös projektje. Az adatközpont 1,8 gigawattnyi villamosenergia-fogyasztással indulna, ami – egy közös vállalati közlemény szerint – 10 gigawattra skálázható lenne.

Egy gigawattnyi energia akár 1 millió otthont is elláthat energiával, de ez több otthon lenne, mint ahányan Wyomingban élnek. Ez az állam ugyanis a legkevésbé népes: 590 ezer lakosa van – mutat rá az Associated Press. Wyoming egyébként az Egyesült Államok egyik legnagyobb energiaexportőre, az általa termelt villamos energia közel háromötödét exportálja.

Azt, hogy melyik technológiai óriás áll az új Cheyenne adatközpont tervei mögött, egyelőre nem tudni. Mindenesetre már többen megvetették a lábukat Wyomingban, ami nyilvánvalóan remek hely az energiaigényes számítástechnikai infrastruktúra számára, nem utolsósorban a hűvös éghajlatnak köszönhetően. A Microsoftnak 2012 óta vannak adatközpontjai az államban, a Meta pedig majdnem befejezte egy 800 millió dolláros adatközpont megépítését Cheyenne-ben.

Olyan hírek is szárnyra kaptak, hogy az OpenAI lehet az új adatközpont „bérlője”. A Crusoe szóvivője azonban nem volt hajlandó sem megerősíteni, sem cáfolni, hogy a cheyenne-i helyszín az OpenAI ambiciózus „Stargate” adatközpont-terveinek része lenne, amely a következő négy évben 500 milliárd dollárt kíván befektetni a cég új mesterséges intelligencia infrastruktúrájának kiépítésébe az Egyesült Államokban.

A készülő hatalmas mesterséges intelligencia adatközpont mindenesetre akkora lesz, hogy saját energiatermelésre lesz szüksége, amely állítólag gáz és megújuló energiaforrások keverékét fogja használni. Ennek, illetve a helyi politikusok pozitív visszajelzéseinek ellenére egyes szakértők továbbra is úgy vélik, hogy a hétköznapi háztartások számlái megemelkedhetnek a mesterséges intelligencia iparág energiaszomja miatt.

