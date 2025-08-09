Apple Answers: ez lehet a válasz a ChatGPT-re

Nem egészen olyan lett az Apple Intelligence, azaz a vállalat által fejlesztett mesterséges intelligencia és gépi tanulási projekt, mint amilyennek sokan várták. Bár az olyan funkciók, mint az átfogalmazás, átírás és összefoglalás eszközei valóban jól működnek, néhány sokak által használt szolgáltatás, például a Genmoji vagy az értesítési összefoglalók azt mutatták, nem ért el jelentős áttörést az Apple ezen a területen. Ráadásul a fejlesztés részeként emlegetett vadonatúj Siri is még kihívások előtt áll, el is halasztották a megjelenését (most úgy tudni, hogy az iOS 26.4 részeként, várhatóan 2026 márciusában jelenik majd meg).

Most viszont belehúzni látszik az Apple, legalábbis így tudja a megbízható elemzéseiről ismert bloomberges Apple-szakértő, Mark Gurman. Egyik legutóbbi hírlevelében azt állítja ugyanis, hogy Cupertinóban felvennék a versenyt a MI-alapú keresések piacán. Ez pedig jelentős fordulat ahhoz képest, amikor még azt állították, hogy nem akarnak chatbotot fejleszteni.

Az Apple még az év elején szép csendben megalakított egy új csapatot Answers, Knowledge and Information (Válaszok, tudás és információ) néven, amit csak AKI-ként emlegetnek. „Úgy tudom, ez a csoport számos házon belüli mesterséges intelligencia szolgáltatást vizsgál azzal a céllal, hogy egy új, ChatGPT-szerű keresési élményt hozzon létre” – írja Gurman. Úgy tudni, hogy az új csapatot Robby Walker, a Siri korábbi vezetője irányítja.

„A csapat egy úgynevezett „válaszmotort” épít, egy olyan rendszert, amely képes feltérképezni a webet, hogy általános ismeretekkel kapcsolatos kérdésekre válaszoljon. Jelenleg egy önálló alkalmazás fejlesztése folyik, valamint egy új háttérinfrastruktúra, amelynek célja a Siri, a Spotlight és a Safari jövőbeli verzióiban a keresési funkciók működtetése” – tudatta a szakértő.

Egyelőre az Apple csak a Siri személyre szabottabb verzióját jelentette be, amely jobban megérti a felhasználó személyes kontextusát, jobban láthatóvá teszi a képernyőt, és mélyebb alkalmazásonkénti vezérlőkkel rendelkezik. Azonban ezek az értesülések és az Apple amerikai és kínai oldalán megjelenő álláshirdetések, amely szerint a csapat nagyméretű nyelvi modelleket fejleszt, amelyek „felelősek a felhasználók kérdéseinek megválaszolásáért a személyes dokumentumaik segítségével, az adatvédelem mindenekelőtt történő figyelembevételével” mind abba az irányba mutatnak, hogy az Apple most valóban felvette a ChatGPT által elé dobott kesztyűt.

