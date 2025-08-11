Medúzák miatt állt le Nyugat-Európa legnagyobb atomerőműve

Hétfőre virradóra leállt Nyugat-Európa legnagyobb atomerőművének négy blokkja az észak-franciaországi Gravelines-ben, miután a hűtésére szolgáló vízszivattyú-állomásokban „tömeges és előre nem látható módon” jelentek meg medúzák – közölte az EDF francia áramszolgáltató.

Az energetikai vállalat a közleményében hangsúlyozta, hogy az automatikus leállások sem a létesítmény, sem a személyzet, sem a környezet biztonságára nem voltak hatással. A szivattyútelepek, amelyeknek a szűrődobjaiban az állatok váratlanul nagy számban megjelentek, az erőmű nukleáris részlegén kívül helyezkednek el.

Az EDF tájékoztatása szerint az erőmű három blokkjai – amelyek közül kettőn éppen karbantartási munkákat végeznek – „a biztonsági és védelmi előírásoknak megfelelően” automatikusan álltak le vasárnap este 11 óra és éjfél között, egy másik egység pedig hétfőn reggel 6 óra után, szintén automatikusan.

„Az erőmű munkatársai dolgoznak, és jelenleg a szükséges diagnosztikai vizsgálatokat és szükséges beavatkozásokat végzik ahhoz, hogy az egységek teljes biztonságban újraindulhassanak” – írta az EDF.

Az Északi-tenger partján fekvő Gravelines reaktorainak számát és azok termelési kapacitását tekintve is Nyugat-Európa legnagyobb atomerőműve. Hat darab, egyenként 900 megawatt teljesítményű nyomottvizes reaktora van, és 2040-ig két újgenerációs reaktort is üzembe terveznek helyezni, amelyek teljesítménye egyenként 1600 megawatt lesz.

Nyitóképünk illusztráció.