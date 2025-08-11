Új funkció jön az androidos mobilokra, nem kell dönteni kényelem és a biztonság között

Egyre szorosabbá fűzi a kapcsolatot a Google androidos okostelefonjai és Wear OS-t futtató okosórái között, és egy új funkció még inkább megerősíti ezt. Nemrégiben a Google bevezette az Identity Check elnevezésű biztonsági megoldást (először a Pixel telefonokon a 2024 decemberi Pixel Drop részeként, majd a Samsung Galaxy telefonokon is a One UI 7 frissítéssel).

Az Identity Check csak akkor aktiválódik, ha a telefon a felhasználó otthonán vagy irodáján kívül van. Így nem kell folyamatosan biztonsági kérdésekkel foglalkozni olyan helyeken, amelyek biztonságosként vannak megjelölve. Az Identity Check célja tehát egy extra védelmi réteg biztosítása, amikor valaki úton van, megnehezítve a tolvajok számára a telefonhoz való hozzáférést.

Ezt a fajta kényelmet vinné tovább a Google, de ezúttal az okosórát is bevonja az ellenőrzésbe, legalábbis a Google Play Services béta 25.29.31-es verziójában felfedezett új kódrészletek szerint. Ezek – magyarázza az Android Authority – azt sugallják, hogy ha a felhasználó okosórája a közelben van, és csatlakoztatva van az okostelefonhoz, akkor azt ez utóbbi zöld jelzésnek tekintheti, és potenciálisan csökkentheti a biometrikus hitelesítés szükségességét, amíg valaki nincs valamelyik biztonságos helyen. Más szóval: egy csatlakoztatott okosóra bizalmi rétegként működhet az Android Identity Check számára.

Arról persze szó sincs, hogy megszűnne az ujjlenyomat vagy a PIN-kód használatának szükségessége. De ha az okosóra ott van már valaki csuklóján, és saját PIN-kóddal van feloldva, akkor ez csökkentheti a további ellenőrzési lépéseket.

Ez persze csak egy fejlesztés alatt álló funkció, és nincs garancia arra, hogy valóban meg is valósul. Mindenesetre ha a Google bevezetné, akkor az Android-felhasználók egy gördülékenyebb, intelligensebb módot kaphatnának telefonjuk biztonságának megőrzésére anélkül, hogy a biztonság elérése lelassítaná őket. Összességében az Android lopásvédelme kevésbé tolakodónak tűnne a mindennapi használatban.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.