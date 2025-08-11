Összeborul az Apple és a Samsung, látványosan új korszak kezdődhet a mobilos fotózásban

Összeállt az Apple és a Samsung. No persze nem arról van szó, hogy a két cég mostantól közösen fog telefonokat készíteni, de azért mégiscsak egyfajta közös gyártásról lesz szó a cupertinói cég texasi üzemében. Az almás cég bejelentette, hogy egy innovatív új chipgyártási technológia bevezetésén dolgozik együtt a dél-koreai vállalattal, a The Financial Times pedig már azt is tudni véli, hogy a chipek az iPhone-hoz készülő csúcstechnológiás képérzékelők lehetnek.

Ha ez valóban így van, az azt is jelenti, hogy a jövőben már nem a Sony lesz az egyetlen vállalat, amely képérzékelőt szállít az Apple-nek.

A szóban forgó chipek állítólag háromrétegű, egymásra helyezett képérzékelők, amelyek gyors felvételi sebességet tesznek lehetővé az okostelefonok számára, valamint nagy képkocka/másodperc sebességgel tudnak majd 8K felbontású videót rögzíteni. Emellett csökkentik az úgynevezett gördülő zár nevű torzítás mértékét is.

A gördülő zár akkor fordul elő, amikor a kamera érzékelője nem egyszerre olvassa be az összes képpontot, hanem egymás utáni sorrendben, ami azt jelenti, hogy a kép különböző részeit különböző időpontokban rögzíti. Ez a nagysebességű témák (például egy autó) esetében a kép torzulásához vezet.

Nemrég a Sony, a Samsung és a Canon is bejelentette, hogy ilyen szenzoron dolgoznak.

A mostani megállapodás egyfajta békekötés is a két cég között. Az Apple még 2011-ben hagyta ott a Samsungot, hogy a TSMC legyen az elsődleges chipgyártója. A Samsung pedig most nemcsak az Apple partnerségét húzta be, hanem nemrég a Tesláét is.

Persze az üzlet egyben arra is szolgál, hogy a vállalatok megkerüljék Donald Trump vámjait. A Sony képérzékelőit jelenleg a TSMC gyártja szerződéses alapon Tajvanon, és a Sonynak nincsenek chipgyárai az Egyesült Államokban, így az Apple-nek is jobb üzlet, ha nem vele üzletel.

A Sony jelenleg 45 százalékos részesedéssel rendelkezik a 21,8 milliárd dolláros képérzékelő-piacon, szemben a Samsung körülbelül 19 százalékos tortaszeletével. A Sony dominanciájának egyik fő oka a csúcstechnológiája, a cég ugyanis szinte minden jelentős fejlesztést elsőként dobott piacra.

