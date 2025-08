Nem úgy, nem azt, nem is igaz: itt a hivatalos válasz az Apple-től a monopóliumvádra

Tavaly márciusban perelte be az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma az Apple-t, azzal vádolva a vállalatot, hogy okostelefon-monopóliumot épített fel. A techóriás azóta már több fórumon is elmondta ellenérveit, most viszont – írja a 9to5Mac – hivatalosan is benyújtotta válaszát a trösztellenes panaszra.

Mindenekelőtt kifejti, hogy az iPhone az egyik leginnovatívabb termék, amit valaha gyártottak. Az Apple a legfejlettebb hardvert és szoftvert ötvözi a legendásan egyszerű kezelhetőséggel és a felhasználói adatok védelméhez és biztonságához való kompromisszumok nélküli hozzáállással, ami iparágvezető ügyfél-elégedettséget eredményez az iPhone-nal. Ez az ügyfélközpontú filozófia központi szerepet játszik az Apple folyamatos fogyasztói bizalmában.

A mostani eljárás azokat az elveket fenyegeti, amelyek megkülönböztetik az iPhone-t egy kiélezett versenypiactól és veszélyes precedenst teremthet. Ez a per az Apple véletlenszerűen kiválasztott tervezési döntéseit támadja, rontja az iPhone-vásárlók által nagyra értékelt adatvédelmi és biztonsági előnyeit, valamint megszünteti a piacon jelenleg létező versenybeli megkülönböztetést és a fogyasztói választási lehetőségeket.

A minisztérium egyébként öt dolgot emelt ki a panaszában: szuperalkalmazások, felhőalapú streaming játékok, harmadik féltől származó üzenetküldő alkalmazások, harmadik féltől származó okosórák és harmadik féltől származó digitális pénztárcák. Az Apple viszont mind az öt pontnál bizonyítja, hogy téves a minisztérium állítása.

Az Igazságügyi Minisztérium azt állítja, hogy az Apple elfojtja a „szuperalkalmazások” sikerét. Ezzel szemben az Apple szabályai engedélyezik és támogatják az ilyen alkalmazásokat, és számos „szuperalkalmazás” létezik ma az App Store-ban.

Az Igazságügyi Minisztérium szerint az Apple blokkolja a felhőalapú játékstreamelést, viszont – állítja az Apple – valójában lehetővé teszik a játékok streamelését mind az interneten, mind az App Store-ban, ahol közvetlenül a felhasználóknak streamelhetik a játékokat.

A vádak között szerepel az is, hogy az Apple leértékeli a harmadik féltől származó üzenetküldő alkalmazásokat, ehhez képest azok már széles körben elérhetők és rendkívül népszerűek iPhone-okon.

Azzal is vitába száll az Apple, hogy állítólag korlátozza a harmadik féltől származó okosórák funkcionalitását. Ezzel szemben az ilyen eszközök hatékonyan párosíthatók az iPhone-nal, adatokat oszthatnak meg az iPhone-nal és az iPhone-ról egy társalkalmazáson keresztül, és kihasználhatják az Apple által kifejlesztett bizonyos funkciókat, amelyek idővel bővülni fognak.

Az Igazságügyi Minisztérium szerint az Apple nem ad hozzáférést az iPhone hardveréhez, amelyre ahhoz lenne szükség, hogy harmadik féltől származó digitális pénztárcák használhassák az érintéses fizetési technológiát. Viszont az Apple éppen azért fejlesztett ki egy mechanizmust, amely védje a felhasználók biztonságát.

Az Apple azt is megjegyzi, hogy mind az öt területen körültekintő és megfontolt döntéseket hozott, amelyek mindegyike a felhasználói élmény optimalizálására összpontosít, és nem a versenytársak elpusztítására, illetve arra, hogy a vásárlók ne vásárolhassanak nehezebben egy másik okostelefont, ha úgy döntenek. Az Igazságügyi Minisztérium szerint az Apple-nek más döntéseket kellett volna hoznia, de ez nem trösztellenes szabálysértés, sőt, korlátozná az Apple versenyképességét és azt, hogy a felhasználók számára az általuk értékelt differenciált termékeket kínálja.

Miután az Apple benyújtotta válaszát az Igazságügyi Minisztérium panaszára, az ügy a feltáró szakaszba lép.

