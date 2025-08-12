Szenzációs felfedezés: a Vezúv elpusztította, de a túlélők megpróbálták újra megalapítani Pompejit

Pompeji az emberiség történetének egyik legborzalmasabb katasztrófájának helyszíne. A várost teljesen elpusztította a Vezúv, az emberek egy részének nem volt esélye a menekülésre. A vulkáni hamu mindent beborított, és olyan jól konzerválta az elhunyt embereket, hogy a tudósok még azt is meg tudták állapítani, hogy mit ettek az ott élők.

A régészek most új bizonyítékokat fedeztek fel, amelyek azt mutatják, a tragédia ellenére voltak olyan túlélők, akik a tragédia után visszatértek a város romjaihoz, mert nem voltak olyan helyzetben, hogy máshol kezdjenek új életet. A kutatók szerint mások is csatlakoztak hozzájuk, akik abban a reményben mentek oda, hogy hátha értékes tárgyakat találnak, amik a tragédia áldozatai után maradtak ott.

A szakemberek úgy vélik, hogy az új település egy informális település lehetett, ahol az emberek bizonytalan körülmények között éltek, a római városokra jellemző infrastruktúra és szolgáltatások nélkül. A terület aztán az ötödik század környékén teljesen elnéptelenedett.

Szénné égetett tekercset „nyitott ki” a mesterséges intelligencia, 2000 éve nem látott szöveget sikerült elolvasni Az Oxfordi Egyetemen tárolt, a Vezúv által elpusztított tekercset sikerült úgy megvizsgálni a gépi látás segítségével, hogy a felnyitása nélkül legyen róla leolvasható a szöveg.

Míg az emberek a régi házak felső emeletein éltek, a korábbi földszinteket pincékké alakították át, ahol kemencék és malmok működtek. Gabriel Zuchtriegel, a feltárási terület igazgatója szerint az egész olyan volt, mint egy tábor, ahol a romok között még mindig felismerhető volt Pompeji – írja a The Guardian.

A szakemberek munkáját nehezíti, hogy a helyszín újbóli benépesítésének halvány nyomai szó szerint eltűntek, anélkül, hogy bármilyen feljegyzés maradt volna utána.

A régészek becslése szerint Pompeji lakosságának 15–20 százaléka halt meg a kitörésben, főként hősokk következtében, mivel hatalmas gáz- és hamufelhő borította be a várost. A vulkáni hamu ezután eltemette a római várost, tökéletesen megőrizve az ott élő házakat, középületeket, tárgyakat és még azokat az embereket is, akik maradványaira először a 16. században bukkantak rá.

Az egész terület 22 hektáros, amelynek harmada még mindig feltáratlan, és hamu borítja.

