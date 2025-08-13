Szigorítás jön a repülőkön

Egyetlen, legfeljebb 100 wattórás powerbank lehet majd az Emirates utasainál. És csak azokat a töltőket engedik fel a fedélzetre, amelyek kapacitása jól láthatóan fel van tüntetve az eszközön. Ezek talán a legkevésbé korlátozó rendelkezések az arab légitársaság új szabályai közül.

A magyar utasok körében is kedvelt, dubaji átszállással sok népszerű desztinációra utazást kínáló repülős cég ugyanis azt is előírja, hogy a powerbanket egyszerűen nem lehet majd használni repülés közben. Az október 1-jén életbe lépő rendelkezések szerint sem a powerbank töltése nem lesz engedélyezett az ülésekbe szerelt dugaljakból, sem pedig az, hogy valaki a fedélzeten töltse powerbankkel a mobilját vagy más eszközét.

A powerbankeket már most is tilos a feladott poggyászban szállítani, az viszont újdonság, hogy tilos lesz az ülések fölötti tárolókban is elhelyezni őket. Az egyetlen elfogadott mód az lesz, ha az utas az ülések alá helyezhető kézipoggyászban, vagy még jobb, ha az előtte lévő ülés háttámláján lévő zsebben tartja a hordozható akkumulátorát.

Így van ugyanis a leginkább látható helyen. Az új szabályok célja pedig éppen ez: minél kisebb eséllyel kaphasson lángra egy powerbank, de ha mégis megtörténne, akkor látható helyen legyen, így mihamarabb be lehessen avatkozni.

Az előzmények ijesztők. Januárban a dél-koreai Air Busan egyik gépe leégett Puszan repülőterén. Csak a véletlenen múlt, hogy nem következett be nagyobb katasztrófa: ha a gép felszállása nem késik, akkor az Airbus a levegőben gyulladt volna ki. A tüzet egy közönséges lítiumion akku okozta egy kézipoggyászban. Ilyen áramforrások szolgálnak a telefonokban, laptopokban, könyvolvasókban, fényképezőgépekben, és a hosszabb utazások miatt egyre gyakrabban képviseltetik magukat powerbankek formájában is. Nem újdonság, hogy

ha megsérülnek, beáznak, netán gyártási hibájuk van, akkor rendkívül magas hőmérsékleten képesek égni. Az oltásuk pedig nagyon nehéz, legfeljebb hűteni lehet őket, hogy a lángok ne terjedjenek tovább.

A powerbankek évek óta nem kerülhetnek a gépek poggyászterébe, de az utóbbi időben az Emirateshez hasonlóan több légitársaság szigorította a szabályokat. Ezekről, valamint a rendelkezések hátteréről korábbi cikkünkben részletesen írtunk.

