Új robotporszívó a piacon, akár 75 napig magára lehet hagyni, közben mindent intéz

Megérkezett Magyarországra a Mova E30 Ultra robotporszívó, amely a gyártó szerint a legmodernebb navigációs rendszer mellett erőteljes szívóteljesítményt és teljesen automatizált karbantartási funkciókat kínál a felhasználóknak. Az új modell a mindennapi takarítást önállóan végzi, a port és szennyeződést a 3,2 literes porzsákba üríti, miközben a felmosópadokat automatikusan tisztítja és szárítja.

A Mova E30 Ultra egyik szokatlan ígérete, hogy „nem csupán egy robotporszívó, hanem egy új generációs otthoni asszisztens”, ami a vállalat szerint olyasmit jelent, hogy a készülék intelligensen alkalmazkodik a felhasználó szokásaihoz és a lakótér sajátosságaihoz. Képes tanulni a takarítási mintákból, optimalizálni az útvonalát, sőt az időjárási vagy szezonális körülményekhez is tudja igazítani a működését. Szobaspecifikus takarítási beállítások is elérhetők.

Mova E30 Ultra robotporszívó Mova

A 7000 Pa Vormax szívóerő mellett társul egy DuoScrub felmosórendszer (két, nagy sebességgel forgó felmosópad a nyomás alatti súrolásért), fedélzeten van a 60 százalékkal hatékonyabb sarok- és szegélytisztítást ígérő RoboSwing technológia. Sok lakásban hasznos lehet a 10,5 mm-es mopemelés: ez a megoldás szőnyegfelismeréssel párosítva megakadályozza a nedvesedést.

A fejlesztés során cél volt az is, hogy a gép észrevehetetlenül illeszkedjen a mindennapokba. Ennek részeként automatizálták a portartály ürítését és a mopápolást, a gép akár 75 napig végzi a takarítást anélkül, hogy hozzá kellene nyúlni. Ráadásul a készülék automatikusan kimossa és megszárítja a felmosópadokat, így a felhasználónak nem kell a piszkos kiegészítőkkel érintkeznie. A porszívó 5200 mAh-s akkumulátora egy feltöltéssel akár 225 m² területet takarít végig, de képes visszaállni a töltőállomásra is.

Az Alexa, Siri és Google Asszisztens rendszerekkel is kompatibilis, mobilappal vezérelhető gép 200 ezer forintos áron jelent meg a magyar piacon.

