Úgy mutatja ki 88%-os pontossággal a demenciát egy új vizsgálat, hogy még a pontos típusát is megadja
A gondolkodás, az érzelmek és a szociális képességek hanyatlását a demencia szóval foglaljuk össze, de e kifejezés számos eltérő neurodegeneratív rendellenességet tartalmaz. Ezek korrekt elkülönítése nem egyszerű feladat, ezért is ígéretes a Mayo Klinika szakembereinek mesterséges intelligencián alapuló módszere.
HVG
Az összefoglaló néven demenciaként emlegetett mentális hanyatlásnak számos típusa van, amelyek az agy különböző területeit érintik. Az Alzheimer-kór például a memóriát és a feldolgozó területeket, a Lewy-testes demencia a figyelmet és a motoros zónákat, a frontotemporális demencia pedig a nyelvi és viselkedési területeket.
A demencia világszerte növekvő egészségügyi probléma, jelenleg több mint 55 millió ember él demenciával, és évente 10 millió új esetet regisztrálnak. További gondot jelent, hogy e neurodegeneratív elváltozás diagnosztizálása komoly kihívás: kiterjedt vizsgálatokat igényel, beleértve a képalkotást, a vérvizsgálatot, a szakorvosi konzultációkat. De még ezekkel az eszközökkel sem egyszerű megkülönböztetni az átfedő vagy együttesen fennálló demenciatípusokat – magyarázza az Interesting Engineering.
Ezért is tűnik ígéretesnek a Mayo Klinikán kifejlesztett módszer, egy mesterséges intelligencián alapuló klinikai döntéstámogató rendszer (StateViewer), amely egyetlen, széles körben elérhető agyvizsgálatból képes azonosítani a kilenc demenciatípushoz, köztük az Alzheimer-kórhoz kapcsolódó agyi aktivitás mintázatait. A mesterséges intelligenciát több mint 3600 agyi vizsgálaton képezték ki és tesztelték, kognitív károsodásban szenvedő és kognitív károsodás nélküli betegeket is beleértve.
A vizsgálat során a StateViewer egy FDG-PET (fluorodeoxiglükoz pozitronemissziós tomográfia) vizsgálatot elemez, ami megmutatja, hogyan használja fel az agy a glükózt, az agyi aktivitás kulcsfontosságú mutatóját. A rendszer ezután összehasonlítja ezt a képet egy hatalmas adatbázissal, amely igazolt demencia diagnózissal rendelkező betegek szkenneléseit tartalmazza. Gépi tanulás segítségével különböző demenciatípusokhoz kapcsolódó, eltérő agyi aktivitási mintázatok alapján állítja fel a diagnózist. A StateView színekkel kódolt agyi aktivitás térképeket is készít, kiemelve azokat a régiókat, amelyek megfelelnek az adott betegségmintáknak, lehetővé téve az eredmény egyszerű vizuális megértését.
A Neurology folyóiratban publikált tanulmány szerint az új rendszer az esetek 88 százalékában helyesen azonosította a demenciatípust. Az orvosok pedig a hagyományos módszerekhez képest közel kétszer olyan gyorsan és akár háromszor nagyobb pontossággal elemezhették a felvételeket. Mivel a StateView a szokásos képalkotó technikákat használja, fejlett diagnosztikai támogatást nyújthat azoknak a kórházaknak és klinikáknak, ahol nincsenek speciális neurológiai csapatok.
