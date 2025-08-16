Blokkolja a Reddit az internet időkapszuláját

Az internet időgépének, időkapszulájának is nevezik a Wayback Machine nevű online archívumot, amely a weboldalak korábbi állapotait rögzíti és tárolja, így látható, hogyan nézett ki egy adott oldal különböző időpontokban. A Wayback Machine vitathatatlanul hasznos, hiszen áttekinthető egy-egy weboldal fejlődése, nyomok találhatók elavult vagy eltávolított weboldalakkal kapcsolatban, és akár kutatásokhoz is használhatók a korábbi adatok.

Mindez remekül és ártatlanul hangzik, azonban a jól ismert közösségi platformnál, a Redditnél valami kiverte a biztosítékot, és most blokkolják, hogy a Wayback Machine indexelje a webhelyük nagy részét. A Wayback Machine a továbbiakban nem lesz képes feltérképezni a bejegyzések részletező oldalait, hozzászólásait vagy profiljait; ehelyett csak a Reddit.com kezdőlapját tudja indexelni, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az Internet Archive csak azt tudja majd archiválni, hogy mely hírcímek és bejegyzések voltak a legnépszerűbbek egy adott napon. A korlátozás oka: felfedezték, hogy mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek gyűjtenek adatokat a digitális időkapszulából.

„Az Internet Archive szolgáltatást nyújt a nyílt webnek, de tudomásunkra jutottak olyan esetek, amikor mesterséges intelligencia alapú vállalatok megsértik a platformszabályzatokat, beleértve a miénket is, és adatokat gyűjtenek a Wayback Machine-ből” – írta egy e-mailben a Reddit szóvivője a Gizmodónak.

Amúgy a Redditnél nem arról van szó, hogy kifogásuk lenne az ellen, ha a mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek Reddit-bejegyzéseken tanítják modelljeiket, feltéve persze, hogy fizetnek ezért. A Reddit korábban azt is nyilatkozta, hogy nem korlátozza a „jóhiszemű szereplőket”, mint például a Wayback Machine mögött álló nonprofit szervezetet, az Internet Archive-ot, de most úgy vélik, hogy egyesek segítenek a mesterséges intelligencia alapú cégeknek elkerülni a licencdíjakat. A Reddit hozzáállása egyébként arra is rávilágít, hogyan válik az adatlicencelés a mesterséges intelligencia korszakának egyik fő bevételi forrásává.

Egyelőre nem tudni, hogyan alakul a jövőben ez a korlátozás. „Régóta fennálló kapcsolatunk van a Reddittel, és továbbra is folyamatos megbeszéléseket folytatunk erről az ügyről” – tájékoztatta a The Verge-et Mark Graham, a Wayback Machine igazgatója.

