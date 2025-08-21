Cápát fogtak a sporthorgászok Costa Ricánál, megdöbbentek, amikor kihúzták a vízből – fotók

Egy több mint két méter hosszú dajkacápa tűnt fel nemrég Costa Rica partjainál. Ez önmagában még nem annyira meglepő, az már sokkal inkább, hogy a példányt azonnal észre lehetett venni. Miközben az egyedek általában homokszínűek (barnák), a Tortuguero Nemzeti Park közelében – sporthorgászat során – 37 méter mélységből kifogott példány narancssárga színű volt.

A szakemberek úgy vélik, az állat színét az úgynevezett xantizmus okozta, ami a sárga pigmentek túltermelődését jelenti – írja az Independent. A Rio Grande-i Szövetségi Egyetem kutatói szerint a ritka állapotot korábban még soha nem figyelték meg a Karibi-térségben élő porcos halaknál.

A cápa emellett az albínókra is jellemző jegyeket is mutatott, például a szemei fehérek voltak.

A dajkacápák általában barna bőrrel rendelkeznek, hogy könnyebben beolvadjanak a tengerfenékbe. Az élénk narancssárga bőr, vagy az albinizmus esetében a fehér szemek láthatóbbá teszik őket, így sebezhetőbbek a vadon élő ragadozókkal szemben.

HOT SPOT on X (formerly Twitter): “🇨🇷 Fishermen in Costa Rica caught a rare six-and-a-half-foot orange nurse shark with white eyes, the first known case in the Caribbean showing both xanthism (golden pigmentation) and albinism pic.twitter.com/kEBygyON15 / X” 🇨🇷 Fishermen in Costa Rica caught a rare six-and-a-half-foot orange nurse shark with white eyes, the first known case in the Caribbean showing both xanthism (golden pigmentation) and albinism pic.twitter.com/kEBygyON15

Míg egyes kutatók szerint a xantizmusban szenvedő állatok túlélési aránya alacsonyabb, a tudósok úgy vélik, hogy ez az eset azt mutatja, hogy ez nem feltétlenül igaz.

Ezt az állapotot általában genetikai mutáció okozza, de más tényezők, beleértve az étrendet is, befolyásolhatják a pigmentációt. A xantizmus ugyanakkor rendkívül ritka az állatvilágban, csupán néhány hal, hüllő és madár esetében sikerült megerősített eseteket rögzíteni.

Az édesvízi halaknál általában élénk sárga foltok jelennek meg, míg a papagájok és a kanárik aranyszínű tollakat viseltek.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának tudományos felfedezésekről is hírt adó Facebook-oldalát.