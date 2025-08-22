Kormányzati szerveknek ad mesterséges intelligenciát a Google

Rástartol a Google a kormányzati szereplőkre, hogy nagyobb szeletet harapjon ki a mesterséges intelligencia piacából. A vállalat bejelentette, a Gemini egyedi verzióját fogja értékesíteni a számukra: a Gemini for Government a vállalat szerint hozzáférést biztosít az ügyfelek számára az olyan meglévő eszközökhöz, mint például a NotebookLM, valamint vállalati keresési, videó- ​​és képgeneráló képességeket biztosít majd. Az MI-platform közvetlen versenyben áll az OpenAI, az Anthropic és az xAI hasonló ajánlataival.

A Google alapötlete az, hogy a fejlesztéssel az adminisztratív feladatok egy része automatizálható. A cég előre elkészített mélykutatási és ötleteket adó ágenseket kínál a csomaggal, ugyanakkor a vállalat kormányzati ügyfelei képesek lesznek saját egyéni ágensekkel is kibővíteni a rendszert. A Google azt ígéri, a Gemini for Government a meglévő biztonsági szabványoknak megfelelő fenyegetésvédelmi és adatvédelmi funkciókat is kínál majd.

Jön a TrumpGPT. Csak aztán nehogy megszólaljon Saját, mesterséges intelligenciára épülő chatbot indítását tervezi az amerikai kormány. Az előkészület nyomaiból az nem derül ki, hogy „DONALD TRUMP STÍLUSÁBAN BESZÉLGET-E MAJD!!!”, és az sem, hogy mire lesz használható. De az már valószínűnek tűnik, hogy az ai.gov a függetlenség napján startol.

A Google 0,5 dollárért, vagyis durván 171 forintért kínálja a kormányzati szerveknek a szolgáltatását egy évre. Az ár nevetségesnek hangzik, de a konkurens cégek – az OpenAI, az Anthropic és az xAI – sem sokkal drágábbak: 1 dollárért adják a hasonló szolgáltatásukat. Az olcsóság itt abban rejlik, hogy az ügyfeleknek majd a biztonsági funkciókért kell többet fizetniük – ami egy kormányzati szereplő esetében nem is kérdés, hogy szükséges.

Az biztos, hogy a szolgáltatás első körben az Egyesült Államokban lesz elérhető, azt azonban nem tudni, hogy más piacok felé mikor tervez nyitni a cég.

