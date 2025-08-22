Összebútorozott az Instagram és a Spotify

Az egyik újdonság, hogy amikor egy zenét oszt meg Instagram-történetként, a szám egy rövid részletét is mellékelheti hozzá, így amikor valaki megnyitja a sztoriját, az a részlet is elindul alatta. Sőt, ha rákoppint a zenei matricára a történetben, meg is nyithatja a dalt a Spotifyban.

A másik felület, ahová beszerelték a Spotifyt, az a jegyzetek (Instagram Notes). Amikor létrehoz egy ilyen jegyzetet, csak érintse meg a zene szimbólumot, majd a felugró ablakban válassza ki a „Megosztás a Spotifyról” opciót – ennek pontos magyar neve még változhat. Ebben az esetben azonban nem egy adott dalt oszthat meg, hanem azt, hogy mit hallgat épp a Spotifyon – tehát folyamatosan frissül a jegyzet azzal, ami épp szól önnél. A barátai könnyedén hozzáadhatják a könyvtárukhoz, ha nekik is megtetszik az adott dal.

Spotify

A fentieken túl a Spotify appból is könnyebb lesz a zenék megosztása az Instagramra, a megosztás funkció mellett közvetlenül lesz elérhető egy pont, ami megkönnyíti a zene Instagramra történő megosztását.

Spotify

Mint az Engadget írja, a funkciók már globálisan elérhetők Androidon és iOS-en is – ha önnél még nem látszanak, érdemes lehet frissíteni az Instagram alkalmazást a Play Áruházban és az App Store-ban.

