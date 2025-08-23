Ők is chipet akarnak ültetni az emberek agyába, komoly kihívót kaphat a Neuralink

Közvetlen kihívót kaphat az Elon Musk-féle Neuralink, miután Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója is egy hasonló vállalat elindításán dolgozhat – derül ki a The Financial Times jelentéséből.

E szerint a Merge Labs nevű startup mesterséges intelligenciára épülő agy-számítógép-interfészeket (BCI) készítene, így közvetlen riválisa lehetne a Neuralink mellett a Precision Neuroscience-nek és a Synchronnak is.

A cég neve – merge, azaz egyesítés, egybevonás – az emberi agy, valamint a számítógépek „találkozásának” pillanatára utal. Ezt a szót már korábban is használta Altman. A Merge Labs most tőkét gyűjt, a legtöbbet konkrétan az OpenAI kockázatitőke-csapatától, amely 850 millió dollárosra értékeli a vállalatot.

Altman mellett az alapítók között lesz még az az Alex Blania is, aki a WoldCoin nevű, szemgolyó-szkennelő, szintén az OpenAI átal támogatott startup egyik alapító-vezetője. Az ügyre rálátással bíró források szerint azonban ő maga nem fog befektetni a Merge Labs-be.

Mint az Engadget kifejti, Altman már több alkalommal is írt arról, hogy az ilyen gép-agy-interfészek egyszer majd összeolvadhatnak az emberrel, ez azonban egyelőre nem történt meg. A Neuralink ugyanakkor már egész jól halad a saját chipje fejlesztésével, miután azt több páciensbe is beültették, akik komoly eredményeket értek el a segítségével.

