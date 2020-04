Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5f008f2-c8c8-4615-93f9-380691edac95","c_author":"HVG","category":"360","description":"Műholdas telefon mindenkinek? A kérdőjel egyelőre indokolt, mert nem sokat tudni Abel Avellan amerikai feltaláló és üzletember ötletének részleteiről, de ha mégis van benne valami, akkor olyasmi kerül a piacra, ami eddig lehetetlennek tűnt. ","shortLead":"Műholdas telefon mindenkinek? A kérdőjel egyelőre indokolt, mert nem sokat tudni Abel Avellan amerikai feltaláló és...","id":"202017_urtelefon_maskepp_egi_jel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5f008f2-c8c8-4615-93f9-380691edac95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311c04f2-e82f-4ad1-946b-ed00d7eacd97","keywords":null,"link":"/360/202017_urtelefon_maskepp_egi_jel","timestamp":"2020. április. 29. 10:00","title":"Ahol nincs térerő, ott is működik – sima mobillal is csatlakozni lehet majd a műholdas hálózathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45518ec3-1a4f-4275-b629-12767d79a75d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A prémiumot a cseh rendőrök, katonák, vámosok és tűzoltók kapják. Az egészségügyi dolgozók jutalmáról a következő napokban döntenek.","shortLead":"A prémiumot a cseh rendőrök, katonák, vámosok és tűzoltók kapják. Az egészségügyi dolgozók jutalmáról a következő...","id":"20200428_cseh_kormany_jarvany_rendor_tuzolto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45518ec3-1a4f-4275-b629-12767d79a75d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb73ce6c-b09d-48f9-93df-bbe481b9552a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_cseh_kormany_jarvany_rendor_tuzolto","timestamp":"2020. április. 28. 21:55","title":"Csehországban a kormány megjutalmazza a járvány ellen küzdőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827e7f34-b593-4c72-a0f1-1aadc4959c5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ez azért nagyon jó hír, mert bebizonyosodott, hogy jóval gyorsabban tudnak alkalmazkodni a környezeti változásokhoz, mint ahogy korábban gondoltuk.","shortLead":"Ez azért nagyon jó hír, mert bebizonyosodott, hogy jóval gyorsabban tudnak alkalmazkodni a környezeti változásokhoz...","id":"20200428_Egy_generacio_alatt_is_valtozhatnak_a_halak_genjei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=827e7f34-b593-4c72-a0f1-1aadc4959c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4c5cac-19af-47e2-8940-8f0a0bb286a6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200428_Egy_generacio_alatt_is_valtozhatnak_a_halak_genjei","timestamp":"2020. április. 29. 10:01","title":"Egy generáció alatt is változhatnak bizonyos halak génjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1b3ea6-d332-4288-9c7a-0bd3ba0ef219","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt divatterepjáró hatótávja az ígéretek szerint meghaladja a 650 kilométert. ","shortLead":"A kompakt divatterepjáró hatótávja az ígéretek szerint meghaladja a 650 kilométert. ","id":"20200430_szemrevalo_lett_az_osztrak_segitseggel_gyartott_kinai_villanyauto_baic_magna_arcfoc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee1b3ea6-d332-4288-9c7a-0bd3ba0ef219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874a5428-650b-4bce-8410-eb550c48a3e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200430_szemrevalo_lett_az_osztrak_segitseggel_gyartott_kinai_villanyauto_baic_magna_arcfoc","timestamp":"2020. április. 30. 11:21","title":"Szemrevaló lett az első osztrák–kínai villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d8c56d-886c-4b6b-9e26-2b1b0a455430","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Végy egy régi készüléket, tedd bele a legújabb és leggyorsabb chipkészleted, és áruld magadhoz képest jó áron. Körülbelül így szól az új iPhone SE receptje – kipróbáltuk a 200 ezer forint alá becsúszó mobilt.","shortLead":"Végy egy régi készüléket, tedd bele a legújabb és leggyorsabb chipkészleted, és áruld magadhoz képest jó áron...","id":"20200428_uj_iphone_se_2020_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06d8c56d-886c-4b6b-9e26-2b1b0a455430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8bc1f4-9f00-419d-920d-32b704149bac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_uj_iphone_se_2020_teszt_velemeny","timestamp":"2020. április. 28. 20:00","title":"Időgép nem rossz áron: teszten a kicsiben nagy 2020-as iPhone SE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0098fa-36e6-4e0b-9289-5666c5c9366f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghaladta a 3,1 milliót a koronavírusos betegek száma a világon.","shortLead":"Meghaladta a 3,1 milliót a koronavírusos betegek száma a világon.","id":"20200429_Tobb_mint_75_ezer_fertozottel_lett_tobb_egy_nap_alatt_ujabb_6_ezer_beteg_halt_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da0098fa-36e6-4e0b-9289-5666c5c9366f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7494de9-c03e-4dc6-86f9-c915835f3599","keywords":null,"link":"/vilag/20200429_Tobb_mint_75_ezer_fertozottel_lett_tobb_egy_nap_alatt_ujabb_6_ezer_beteg_halt_meg","timestamp":"2020. április. 29. 09:37","title":"Több mint 75 ezer fertőzöttel lett több egy nap alatt, újabb 6 ezer beteg halt meg világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22710b03-b44d-4ef5-98db-faf3d1505dfe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A készítményt azok véréből állítják elő magyar kutatók, akik már átestek a fertőzésen, mára pedig meggyógyultak. ","shortLead":"A készítményt azok véréből állítják elő magyar kutatók, akik már átestek a fertőzésen, mára pedig meggyógyultak. ","id":"20200429_verplazma_szerum_semmelweis_egyetem_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22710b03-b44d-4ef5-98db-faf3d1505dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f1f027-ea24-42fa-996e-d48adeb18020","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_verplazma_szerum_semmelweis_egyetem_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 29. 10:33","title":"Vérplazmából előállított szérumot adtak be két koronavírusosnak a Semmelweis Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a031dfb1-ff88-452a-bc62-7620d5f83dcf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár 30 százalékkal is visszaeshet az ország gazdasága idén. ","shortLead":"Akár 30 százalékkal is visszaeshet az ország gazdasága idén. ","id":"20200429_48_szazalekot_zuhant_az_amerikai_gazdasag_az_elso_negyedevben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a031dfb1-ff88-452a-bc62-7620d5f83dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59533d8f-4a62-4af4-9f2d-d4e788dbf9ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_48_szazalekot_zuhant_az_amerikai_gazdasag_az_elso_negyedevben","timestamp":"2020. április. 29. 15:34","title":"Drámai módon visszaesett az amerikai gazdaság az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]