[{"available":true,"c_guid":"a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea","c_author":"","category":"elet","description":"Az orosz elnök ott bukkant fel, ahol nem számítottunk rá.","shortLead":"Az orosz elnök ott bukkant fel, ahol nem számítottunk rá.","id":"20181217_Vlagyimir_Putyin_Kiszel_Tunde_nyomaba_eredt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90dc8fe8-bf78-4a22-b41c-7a59a6092f1c","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Vlagyimir_Putyin_Kiszel_Tunde_nyomaba_eredt","timestamp":"2018. december. 17. 11:16","title":"Vlagyimir Putyin Kiszel Tünde nyomába eredt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6eaae36-f968-47d6-b1d3-f9465f711488","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhárman vannak még benn az épületben.","shortLead":"Tizenhárman vannak még benn az épületben.","id":"20181217_mtva_szekhaz_ellenzek_tuntetes_sajtotajekoztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6eaae36-f968-47d6-b1d3-f9465f711488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd9163c9-2f3f-45af-88f7-cbf002884aa3","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_mtva_szekhaz_ellenzek_tuntetes_sajtotajekoztato","timestamp":"2018. december. 17. 05:30","title":"Kora reggel sajtótájékoztatót tartanak az MTVA-t \"elfoglaló\" ellenzékiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356f853b-7705-4a4e-9af0-1d676d0e71a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jövőre lassulhat a lakásárak emelkedése, de azért olcsóbb ingatlanokra nem érdemes még egy ideig számítani.","shortLead":"Jövőre lassulhat a lakásárak emelkedése, de azért olcsóbb ingatlanokra nem érdemes még egy ideig számítani.","id":"20181217_Meddig_tudnak_meg_tovabb_dragulni_a_lakasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=356f853b-7705-4a4e-9af0-1d676d0e71a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401d86cf-e7dd-4bde-a2c0-30147af2e287","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181217_Meddig_tudnak_meg_tovabb_dragulni_a_lakasok","timestamp":"2018. december. 17. 12:18","title":"Meddig tudnak még tovább drágulni a lakások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181217_Ez_most_csak_ugy_eszunkbe_jutott_az_ejjel_tortentekrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2e2d41-1932-444d-bf4d-618c298000f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Ez_most_csak_ugy_eszunkbe_jutott_az_ejjel_tortentekrol","timestamp":"2018. december. 17. 09:32","title":"Ez most csak úgy eszünkbe jutott az éjjel történtekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea310d41-4a51-4640-8344-e9facb45810e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai és ausztrál kutatók felfedezték és sikerrel blokkolták azt a gént, ami az elhízásunkért felelős. Ha sikerülne egy kereskedelmi forgalomban használható szert elkészíteni, sokat ehetnénk, soha nem híznánk el. A mellékhatások még nem ismertek.","shortLead":"Amerikai és ausztrál kutatók felfedezték és sikerrel blokkolták azt a gént, ami az elhízásunkért felelős. Ha sikerülne...","id":"20181217_fogyokura_genszerkesztes_genkezeles_genmanipulacio_etkezes_elhizas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea310d41-4a51-4640-8344-e9facb45810e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92a7761-b0f7-4896-878f-c2be6fd48bb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_fogyokura_genszerkesztes_genkezeles_genmanipulacio_etkezes_elhizas","timestamp":"2018. december. 17. 08:03","title":"Hihetetlen, de bejelentették: megvan a gén, amit ha kikapcsolnak, bármennyit ehetünk, nem fogunk elhízni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c781f0f2-0547-49b1-bae0-7d19028f0d46","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a lakóautó kivételesen nem a hatalmas méretekről és a mindent átható luxusról szól.","shortLead":"Ez a lakóautó kivételesen nem a hatalmas méretekről és a mindent átható luxusról szól.","id":"20181217_keves_cukibb_jargany_letezik_mint_ez_az_egyszemelyes_lakoauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c781f0f2-0547-49b1-bae0-7d19028f0d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b03bc66-89c3-450d-85cb-b5b8b1bf70c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_keves_cukibb_jargany_letezik_mint_ez_az_egyszemelyes_lakoauto","timestamp":"2018. december. 17. 11:21","title":"Kevés cukibb járgány létezik, mint ez az egyszemélyes lakóautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf98d5b-0e43-42c2-9e93-bd7ca2cd050d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung után a Huawei is lerántotta a leplet az utolsó 2018-as telefonjáról, a Nova 4-ről, ami már a 2019-es technológiát kapta meg.","shortLead":"A Samsung után a Huawei is lerántotta a leplet az utolsó 2018-as telefonjáról, a Nova 4-ről, ami már a 2019-es...","id":"20181217_huawei_nova_4_okostelefon_lyukasztott_kijelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cf98d5b-0e43-42c2-9e93-bd7ca2cd050d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e616f1-16f4-45cb-8524-695a2cc4d2e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_huawei_nova_4_okostelefon_lyukasztott_kijelzo","timestamp":"2018. december. 17. 09:33","title":"Beérték a Samsungot: itt a Huawei első, lyukasztott kijelzős mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d1b8b0-e95d-4631-92d3-f73f219cf227","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Farout, vagyis Távoli messzeségre keresztelt törpebolygó a Naprendszer eddigi legtávolabbi objektuma. Annyira messze van, hogy ezer évbe is telhet, mire megkerüli a Napot. ","shortLead":"A Farout, vagyis Távoli messzeségre keresztelt törpebolygó a Naprendszer eddigi legtávolabbi objektuma. Annyira messze...","id":"20181218_farout_torpebolygo_farout_naprendszer_pluto_uj_bolygo_rozsaszin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25d1b8b0-e95d-4631-92d3-f73f219cf227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e894f70-f4e4-457e-abe1-e17406384d93","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_farout_torpebolygo_farout_naprendszer_pluto_uj_bolygo_rozsaszin","timestamp":"2018. december. 18. 14:03","title":"Találtak egy új bolygót a Plutó mögött, az egész rózsaszín","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]