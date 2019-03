Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d8d3645-e035-4bea-811c-aec8e43d1a24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az észak-déli győri közlekedési főtengely hiányzó szakaszaként épül a híd a Mosoni-Dunán.","shortLead":"Az észak-déli győri közlekedési főtengely hiányzó szakaszaként épül a híd a Mosoni-Dunán.","id":"20190318_gyor_hid_elkerulo_korgyuru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d8d3645-e035-4bea-811c-aec8e43d1a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa2120e-f23c-43f5-aec8-30f9bb11f18d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190318_gyor_hid_elkerulo_korgyuru","timestamp":"2019. március. 18. 08:08","title":"Új, négysávos híd épül Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c674ae13-347f-425e-84d4-90e29eb5165c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) a magyar választásokon is rajta tartotta a szemét. A tapasztalatokról Alexander Shlykkel, a szervezet Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának választási részlegének vezetőjével készített interjút a Népszava.","shortLead":"Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) a magyar választásokon is rajta tartotta a szemét...","id":"20190318_EBESZ_A_magyar_valasztas_retorikaja_megfelemlito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c674ae13-347f-425e-84d4-90e29eb5165c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115830b0-fa49-4f0a-abf5-a0dde55eea2d","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_EBESZ_A_magyar_valasztas_retorikaja_megfelemlito","timestamp":"2019. március. 18. 08:45","title":"EBESZ: A magyar választás retorikája megfélemlítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80a085c-2cd7-417c-b8e5-e3620410e2e9","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A me too kapcsán egyértelmű, hogy a bántalmazott nőket óvni kell, de azt sem szeretném, ha többé nem karolná át férfi a derekamat, és nem mondaná azt, hogy de szép vagy ma - többek között erről, valamint a sztárságról és a fiához fűződő kapcsolatáról is beszélt Udvaros Dorottya színésznő a HVG-nek adott portréinterjúban.","shortLead":"A me too kapcsán egyértelmű, hogy a bántalmazott nőket óvni kell, de azt sem szeretném, ha többé nem karolná át férfi...","id":"201911_udvaros_dorottya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a80a085c-2cd7-417c-b8e5-e3620410e2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b7335c-293c-4702-bb1f-8b12c27935c9","keywords":null,"link":"/kultura/201911_udvaros_dorottya","timestamp":"2019. március. 17. 10:00","title":"Udvaros Dorottya: Nem tartok igényt külső segítségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7478e92d-fd35-4b04-8f6d-3a02c984961d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bolygóközi utazásthoz tervezett Csillaghajó fejlesztése már javában zajlik, ezúttal a hőpajzs tesztelésén volt a sor.","shortLead":"A bolygóközi utazásthoz tervezett Csillaghajó fejlesztése már javában zajlik, ezúttal a hőpajzs tesztelésén volt a sor.","id":"20190318_elon_musk_spacex_starship_csillahajo_hopajzs_teszt_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7478e92d-fd35-4b04-8f6d-3a02c984961d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0efbdd-aae5-43a6-8ae4-d9669aa6b91a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_elon_musk_spacex_starship_csillahajo_hopajzs_teszt_video","timestamp":"2019. március. 18. 18:33","title":"Videó: Elon Musk megpörkölte a Csillaghajó hőpajzsát, 1300+ fokot is kibír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f89f447-87ff-48d8-8a71-fd8e086ebe82","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áruházlánc számos, egyszer használatos műanyag terméket vezet ki kínálatából.","shortLead":"Az áruházlánc számos, egyszer használatos műanyag terméket vezet ki kínálatából.","id":"20190318_aldi_egyszer_hasznalatos_muanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f89f447-87ff-48d8-8a71-fd8e086ebe82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfd1d3f-9449-41a5-8506-b121acaa6c5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190318_aldi_egyszer_hasznalatos_muanyag","timestamp":"2019. március. 18. 16:59","title":"Jelentős változás az Aldinál: felveszik a harcot a műanyagokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két rendőr igazoltatásokat végzett vasárnap hajnalban, amikor egy volánnál elalvó sofőr elütötte őket. Egyikük állapota súlyos.\r

\r

","shortLead":"Két rendőr igazoltatásokat végzett vasárnap hajnalban, amikor egy volánnál elalvó sofőr elütötte őket. Egyikük állapota...","id":"20190317_810_meterre_repultek__Elalvo_sofor_okozhatott_balesetet_ket_rendor_serult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a818fd-1e41-4eb6-b148-00c1f371f8e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_810_meterre_repultek__Elalvo_sofor_okozhatott_balesetet_ket_rendor_serult","timestamp":"2019. március. 17. 16:49","title":"\"8-10 méterre repültek\" - Elalvó sofőr okozhatott balesetet, két rendőr sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b95a5fa1-7e98-44a1-a0e9-0b64c30a3b37","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2018-ban több mint 6 ezer lakóingatlant kellett bedőlt hitel miatt értékesíteni, ebből 1348 került a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-hez.","shortLead":"2018-ban több mint 6 ezer lakóingatlant kellett bedőlt hitel miatt értékesíteni, ebből 1348 került a Nemzeti...","id":"20190318_Tobb_ezer_lakoingatlan_hitele_dolt_be_mar_csak_negyeduket_tudta_kimenteni_a_Nemzeti_Eszkozkezelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b95a5fa1-7e98-44a1-a0e9-0b64c30a3b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d23e4d5-2aae-45c5-b0d6-82ebcf952f02","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190318_Tobb_ezer_lakoingatlan_hitele_dolt_be_mar_csak_negyeduket_tudta_kimenteni_a_Nemzeti_Eszkozkezelo","timestamp":"2019. március. 18. 14:27","title":"Több ezer lakóingatlan hitele dőlt be, már csak negyedüket tudta kimenteni a Nemzeti Eszközkezelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e71c819-4ed1-4413-8fb3-c5c227af843e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hárman haltak meg a frontális ütközésben.","shortLead":"Hárman haltak meg a frontális ütközésben.","id":"20190316_Hiaba_kertek_a_halalos_balesetet_okozo_sofort_hogy_ne_vezessen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e71c819-4ed1-4413-8fb3-c5c227af843e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be1a918-32f3-4240-8f38-99ca57bdefdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Hiaba_kertek_a_halalos_balesetet_okozo_sofort_hogy_ne_vezessen","timestamp":"2019. március. 16. 20:58","title":"Hiába kérték a halálos balesetet okozó sofőrt, hogy ne vezessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]