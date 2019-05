Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea75f61c-5ec9-44c4-956f-446cfa883b34","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világ leghíresebb, aranyból készült WC-csészéjét helyezik el a woodstocki Blenheim-kastélyban, közvetlenül Winston Churchill egykori szobája mellé. A tárgy műalkotás ugyan, de lehet majd használni. ","shortLead":"A világ leghíresebb, aranyból készült WC-csészéjét helyezik el a woodstocki Blenheim-kastélyban, közvetlenül Winston...","id":"20190506_Az_arisztokracia_diszkret_baja_arany_WCn_szekelhetnek_Winston_Churchill_egykori_kastelyaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea75f61c-5ec9-44c4-956f-446cfa883b34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b60127-b1b0-4ac7-aba8-53ddecf3cf46","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Az_arisztokracia_diszkret_baja_arany_WCn_szekelhetnek_Winston_Churchill_egykori_kastelyaban","timestamp":"2019. május. 06. 12:26","title":"Az arisztokrácia diszkrét bája: arany-WC-n székelhetnek Winston Churchill egykori kastélyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b35c61-238c-41f4-bda9-e0e9e3cdc3f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank nem tud róla, a rendőrség nem nyomoz.","shortLead":"A jegybank nem tud róla, a rendőrség nem nyomoz.","id":"20190507_Elore_szoltak_hogy_csodbe_fog_menni_Matolcsy_unokatestverenek_bankja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12b35c61-238c-41f4-bda9-e0e9e3cdc3f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"957e02db-2ff9-4e6e-a55e-95e1337c2c09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_Elore_szoltak_hogy_csodbe_fog_menni_Matolcsy_unokatestverenek_bankja","timestamp":"2019. május. 07. 10:56","title":"Előre szóltak, hogy csődbe fog menni Matolcsy unokatestvérének bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef51d4c-4478-438f-aa90-fb2b76f04c09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új háromdimenziós eljárással mesterséges szerveket nyomtattak amerikai biotechnológusok: puha véredényeket és a tüdő légútjait készítették el.","shortLead":"Egy új háromdimenziós eljárással mesterséges szerveket nyomtattak amerikai biotechnológusok: puha véredényeket és...","id":"20190506_3d_nyomtatas_mesterseges_szervek_veredeny_legutak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ef51d4c-4478-438f-aa90-fb2b76f04c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1e2788-f355-4681-9952-b6367d17d960","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_3d_nyomtatas_mesterseges_szervek_veredeny_legutak","timestamp":"2019. május. 06. 17:03","title":"Orvostudományi áttörés: véredényeket és légutakat nyomtattak tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Órák óta csigalassúsággal halad az összes határátkelőn a forgalom, több határszakaszon is órákat kell várni.","shortLead":"Órák óta csigalassúsággal halad az összes határátkelőn a forgalom, több határszakaszon is órákat kell várni.","id":"20190506_Osszeomlott_az_informatika_minden_hataratkelon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0833f7d-dfe1-4616-b999-bfd476306025","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Osszeomlott_az_informatika_minden_hataratkelon","timestamp":"2019. május. 06. 10:06","title":"Összeomlott az informatika minden határátkelőn, többórás várakozásokra kell készülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sztevo Pendarovszki, a kormányzó balközép Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség (SDSM) jelöltje nyerte meg az észak-makedóniai elnökválasztást vasárnap, az előzetes eredmények szerint.","shortLead":"Sztevo Pendarovszki, a kormányzó balközép Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség (SDSM) jelöltje nyerte meg...","id":"20190505_Baloldali_gyozelem_az_eszakmakedoniai_elnokvalasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe8e9f4-1d0c-41c0-bea7-3469d3fbce57","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Baloldali_gyozelem_az_eszakmakedoniai_elnokvalasztason","timestamp":"2019. május. 05. 22:56","title":"Baloldali győzelem az észak-makedóniai elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75292241-b031-4882-b075-aa87ebee7328","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem az első ilyen videó, amit látunk, és hiába van az ország elég rendesen bekamerázva, ha éppen az nem látszik, ami a lényeg.","shortLead":"Nem az első ilyen videó, amit látunk, és hiába van az ország elég rendesen bekamerázva, ha éppen az nem látszik, ami...","id":"20190506_rendszam_csalas_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75292241-b031-4882-b075-aa87ebee7328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942c204d-e9c0-410e-94aa-ab5855c7a774","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_rendszam_csalas_video","timestamp":"2019. május. 06. 14:22","title":"Úgy tűnik, elég sokan próbálkoznak a magyar utakon rendszám-eltüntetővel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A március 31-ei törökországi helyhatósági választás isztambuli eredményének érvénytelenítéséről, és az ottani voksolás megismétléséről döntött hétfőn a török Legfőbb Török Választási Tanács (YSK), helyt adva a kormánypárt rendkívüli fellebbezésének – jelentette az Anadolu török, részben állami hírügynökség.","shortLead":"A március 31-ei törökországi helyhatósági választás isztambuli eredményének érvénytelenítéséről, és az ottani voksolás...","id":"20190506_recep_tayyip_erdogan_torokorszag_isztambul_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b2fceb-cb68-4987-85cf-44801ea0433b","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_recep_tayyip_erdogan_torokorszag_isztambul_valasztas","timestamp":"2019. május. 06. 19:54","title":"Nem Erdogan embere nyert, megismétlik a választást Isztambulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanazon a napon.","shortLead":"Ugyanazon a napon.","id":"20190505_Nem_csak_Orbant_MarkiZayt_is_fogadjak_Washingtonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6626550-7646-4a74-ac8e-ad6c0451472c","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Nem_csak_Orbant_MarkiZayt_is_fogadjak_Washingtonban","timestamp":"2019. május. 05. 17:15","title":"Nem csak Orbánt, Márki-Zayt is fogadják Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]