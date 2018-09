Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e719d202-ef89-4333-8c09-0713afc74bab","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A magyar társadalom jelentős része tudatában van annak, hogy a hazai demokrácia helyzete nem rózsás, és elégedetlen ezzel a helyzettel. Még a fideszesek is több népszavazást szeretnének, miközben sokan úgy gondolják, választáson nem lehet legyőzni Orbánt.","shortLead":"A magyar társadalom jelentős része tudatában van annak, hogy a hazai demokrácia helyzete nem rózsás, és elégedetlen...","id":"20180920_orban_viktor_kozvelemenykutatas_demokracia_policy_solutions_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e719d202-ef89-4333-8c09-0713afc74bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd5a24c-1d67-42c3-9ea2-8f80bfd111b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_orban_viktor_kozvelemenykutatas_demokracia_policy_solutions_fidesz","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:20","title":"A magyarok fele nem hisz abban, hogy Orbán leváltható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98168aa1-93f3-47fc-9f49-2211deee6500","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kiadják Bach összes művét 222 (!) CD-lemezen. Nem lesz olcsó. ","shortLead":"Kiadják Bach összes művét 222 (!) CD-lemezen. Nem lesz olcsó. ","id":"20180919_Bach_gyujtemeny_osszes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98168aa1-93f3-47fc-9f49-2211deee6500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3d27bc-582e-4aad-9f39-67a0a02677aa","keywords":null,"link":"/kultura/20180919_Bach_gyujtemeny_osszes","timestamp":"2018. szeptember. 19. 20:58","title":"Bach-rajongó? Csináljon helyet a polcon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d928bb4-7412-4edc-ba69-4fd21001085b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ausztráliai Queenslandben most egy 12 éves kislányt, szerdán egy 46 éves nőt támadott meg cápa, mindketten súlyosan megsérültek.","shortLead":"Az ausztráliai Queenslandben most egy 12 éves kislányt, szerdán egy 46 éves nőt támadott meg cápa, mindketten súlyosan...","id":"20180920_Egy_nap_alatt_ez_a_masodik_sulyos_capatamadas_az_ausztral_paradicsomban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d928bb4-7412-4edc-ba69-4fd21001085b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38404737-7a22-4510-a7c3-bf7ab907c647","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Egy_nap_alatt_ez_a_masodik_sulyos_capatamadas_az_ausztral_paradicsomban","timestamp":"2018. szeptember. 20. 21:36","title":"Egy nap alatt ez a második súlyos cápatámadás az ausztrál paradicsomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pákay Péter ugyan nem ért mindenben egyet a szervezetet kritizáló Fucsovics Mártonékkal, de úgy tartja tisztességesnek, hogy félreálljon, és átadja a helyet olyanoknak, akik többet tudnak hozzátenni a magyar teniszhez.","shortLead":"Pákay Péter ugyan nem ért mindenben egyet a szervezetet kritizáló Fucsovics Mártonékkal, de úgy tartja tisztességesnek...","id":"20180919_teniszszovetseg_ujabb_elnoksegi_tag_tavozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7365762-33f5-407d-ba0e-bc205c566f35","keywords":null,"link":"/sport/20180919_teniszszovetseg_ujabb_elnoksegi_tag_tavozott","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:59","title":"Újabb elnökségi tag távozott a teniszszövetségtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54c4b7f0-3aae-49d8-ae2b-89b55e66cbae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A genovai katasztrófa utáni ellenőrzések során kiderült, az egyik pillér elfordult a helyéről, nem mutatott valami megnyugtató látványt az építmény.","shortLead":"A genovai katasztrófa utáni ellenőrzések során kiderült, az egyik pillér elfordult a helyéről, nem mutatott valami...","id":"20180920_Lezartak_a_legnagyobb_olasz_volgyhidat_csak_a_szentlelek_tartotta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54c4b7f0-3aae-49d8-ae2b-89b55e66cbae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507c5afb-a107-45de-b65f-f0d600b2e741","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_Lezartak_a_legnagyobb_olasz_volgyhidat_csak_a_szentlelek_tartotta","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:06","title":"Lezárták a legnagyobb olasz völgyhidat, csak a szentlélek tartotta már – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11270e4d-18c1-4ef2-b1fe-c8d15a422e58","c_author":"Krémer Balázs","category":"tudomany","description":"Gátlástalan gazemberek kezében a nagyon erős eszközök életveszélyesek lehetnek, mindannyiunkra. Újabb reagálás Bojár Gábor vitaindítójára.","shortLead":"Gátlástalan gazemberek kezében a nagyon erős eszközök életveszélyesek lehetnek, mindannyiunkra. Újabb reagálás Bojár...","id":"20180920_Ne_az_informatikatol_az_ember_tulhatalmatol_feljunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11270e4d-18c1-4ef2-b1fe-c8d15a422e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85986781-bec3-484c-8595-ea216131fb03","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_Ne_az_informatikatol_az_ember_tulhatalmatol_feljunk","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:22","title":"Ne az informatikától, az ember túlhatalmától féljünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f824f0-6566-46e9-9c9c-e4e002b830bd","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A 2011-es, borzasztó terrorcselekményekről Erik Poppe készített először filmkészítési szempontból egészen tökéletes, velőtrázó filmet. (Aztán nemsokára érkezik Paul Greengrass alkotása is.) Az Utoya, július 22.-ben együtt menekülünk egy gyerekkel a szigeten. S miközben ezt tesszük, akár még a Saul fia kérlelhetetlensége is eszünkbe juthat. Kritika. ","shortLead":"A 2011-es, borzasztó terrorcselekményekről Erik Poppe készített először filmkészítési szempontból egészen tökéletes...","id":"20180920_Minket_is_uldoz_az_utoyai_tomeggyilkos_de_miert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76f824f0-6566-46e9-9c9c-e4e002b830bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb97117-6773-4e82-8372-6eae9d3dd08c","keywords":null,"link":"/kultura/20180920_Minket_is_uldoz_az_utoyai_tomeggyilkos_de_miert","timestamp":"2018. szeptember. 20. 20:00","title":"Minket is üldöz az utoyai tömeggyilkos, de miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828b7973-b6d0-4fa0-8f9c-2284ac331f84","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201838_manfred_weber_merkelcsucsjeloltje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=828b7973-b6d0-4fa0-8f9c-2284ac331f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c368ac-644e-4689-90e5-9510bc6e6faa","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.38/201838_manfred_weber_merkelcsucsjeloltje","timestamp":"2018. szeptember. 19. 00:00","title":"Manfred Weber: Merkel csúcsjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]