Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4b12a30-8d05-4453-806b-993e8ee0b190","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Többek között a Juventus, a Real Madrid, a Bayern München és a két manchesteri csapat is bemutatkozott szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája idei kiírásában. ","shortLead":"Többek között a Juventus, a Real Madrid, a Bayern München és a két manchesteri csapat is bemutatkozott szerdán...","id":"20180920_bajnokok_ligaja_juventus_real_manu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4b12a30-8d05-4453-806b-993e8ee0b190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf19a99-9e09-4910-8036-f3fcd5c0e48a","keywords":null,"link":"/sport/20180920_bajnokok_ligaja_juventus_real_manu","timestamp":"2018. szeptember. 20. 07:58","title":"Ronaldo nélkül is nyert a Juventus, bekezdett a Real és a ManU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd115399-f0e5-4e92-b934-04789ef4e0e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A színész szeptember 6-án hunyt el, és jó néhány autót hagyott hátra.","shortLead":"A színész szeptember 6-án hunyt el, és jó néhány autót hagyott hátra.","id":"20180920_Aukciora_kerulnek_az_autok_amelyekhez_Burt_Reynoldsnak_koze_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd115399-f0e5-4e92-b934-04789ef4e0e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5acade2e-71ab-4b07-86b9-9ffc440c520d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_Aukciora_kerulnek_az_autok_amelyekhez_Burt_Reynoldsnak_koze_volt","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:27","title":"Eladják Burt Reynolds autóit, közte a saját használatú Smokey és a Bandita autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ccccbf-a1d2-4731-b391-d2422429d099","c_author":"Németh Róbert","category":"elet","description":"A U2 énekese a zenekar tegnap esti madridi koncertjén emlékezett meg a magyar miniszterelnökről. Európa emblematikus szélsőjobboldali vezetői között emlegette.","shortLead":"A U2 énekese a zenekar tegnap esti madridi koncertjén emlékezett meg a magyar miniszterelnökről. Európa emblematikus...","id":"20180921_Bono_U2_beszolt_Orban_Viktornak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9ccccbf-a1d2-4731-b391-d2422429d099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773a8c88-82cf-4581-94ff-6021e6ba3fbb","keywords":null,"link":"/elet/20180921_Bono_U2_beszolt_Orban_Viktornak","timestamp":"2018. szeptember. 21. 12:35","title":"Bono beszólt Orbán Viktornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"149315bd-f5ca-4d5b-b35b-2b4153173b59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Négy gyerek meghalt, egy gyerek és egy nő súlyosan megsérült. ","shortLead":"Négy gyerek meghalt, egy gyerek és egy nő súlyosan megsérült. ","id":"20180920_Teherbicikli_utkozott_vonattal_Hollandiaban_gyerekek_haltak_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=149315bd-f5ca-4d5b-b35b-2b4153173b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc04044-503e-4520-a506-1b69cb178ac6","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Teherbicikli_utkozott_vonattal_Hollandiaban_gyerekek_haltak_meg","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:10","title":"Teherbicikli ütközött vonattal Hollandiában, gyerekek haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0f7b09-f4c0-47ca-914a-ba382096fe3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Terence Hill egész nap Budapesten promózza a Nevem: Thomas című filmjét, Budán is megfordult a Montevideo utcában. ","shortLead":"Terence Hill egész nap Budapesten promózza a Nevem: Thomas című filmjét, Budán is megfordult a Montevideo utcában. ","id":"20180920_Karnyujtasnyira_volt_tolunk_Terence_Hill","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0f7b09-f4c0-47ca-914a-ba382096fe3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8b8815-d0fa-4f89-b6eb-19f6f5278fb7","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Karnyujtasnyira_volt_tolunk_Terence_Hill","timestamp":"2018. szeptember. 20. 14:30","title":"Karnyújtásnyira volt tőlünk Terence Hill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04863b7-0ae3-46e4-9a0e-d1ce7b9184df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pótkávék azért alakultak ki, mert a háború idején nem volt rendes kávé, most viszont az egészséges étrend jegyében megint előtérbe kerültek a kávémentes kávék. ","shortLead":"A pótkávék azért alakultak ki, mert a háború idején nem volt rendes kávé, most viszont az egészséges étrend jegyében...","id":"20180921_A_hianygazdasag_szulte_de_lassan_trendi_lesz_a_potkave","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d04863b7-0ae3-46e4-9a0e-d1ce7b9184df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebf0e39-c16e-423a-9f32-5a10eb60a3bb","keywords":null,"link":"/elet/20180921_A_hianygazdasag_szulte_de_lassan_trendi_lesz_a_potkave","timestamp":"2018. szeptember. 21. 12:37","title":"A hiánygazdaság szülte, de lassan trendi lesz a pótkávé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e06ee66e-e972-4510-86e3-a046647d3d92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Stílusosan ünnepelte az Emmy-gála sikereit a Trónok harca színésznője.","shortLead":"Stílusosan ünnepelte az Emmy-gála sikereit a Trónok harca színésznője.","id":"20180920_Na_kinek_lett_vadiuj_sarkanyos_tetkoja_Hollywoodban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e06ee66e-e972-4510-86e3-a046647d3d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a83c0c0-563f-48e3-8824-202f304c3fda","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Na_kinek_lett_vadiuj_sarkanyos_tetkoja_Hollywoodban","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:43","title":"Na, kinek lett vadiúj sárkányos tetkója Hollywoodban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847e47cc-844f-4a0f-908b-69b656252d1b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A különböző emberjogi szervezetek több ezer ember halálát kötik a hatóságok kegyetlenkedéséhez Venezuelában.","shortLead":"A különböző emberjogi szervezetek több ezer ember halálát kötik a hatóságok kegyetlenkedéséhez Venezuelában.","id":"20180920_Kovetkezmenyek_nelkul_oltek_meg_ezreket_a_venezuelai_biztonsagi_erok_az_elmult_evekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=847e47cc-844f-4a0f-908b-69b656252d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4932ca27-a0f8-478d-a16c-5891c64d0331","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Kovetkezmenyek_nelkul_oltek_meg_ezreket_a_venezuelai_biztonsagi_erok_az_elmult_evekben","timestamp":"2018. szeptember. 20. 22:09","title":"Következmények nélkül öltek meg ezreket a venezuelai biztonsági erők az elmúlt években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]