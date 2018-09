Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5fe9826-1949-462c-9b3f-ada1e284c5ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány centis hó borítja a Magas-Tátra lengyelországi csúcsait szeptember 22-én, a napokban még akár 20 centi hó eshet.","shortLead":"Néhány centis hó borítja a Magas-Tátra lengyelországi csúcsait szeptember 22-én, a napokban még akár 20 centi hó eshet.","id":"20180922_A_Tatraban_mar_havazik__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5fe9826-1949-462c-9b3f-ada1e284c5ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c124e38-5820-447c-83c5-6d0e82fd1bb1","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_A_Tatraban_mar_havazik__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 22. 16:38","title":"A Tátrában már havazik - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ac1381-f3bf-4e3b-b653-d39415b0d4de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Már 24 halottról szólnak a hírek. A teheráni állami média szerint dzsihadisták támadhattak.","shortLead":"Már 24 halottról szólnak a hírek. A teheráni állami média szerint dzsihadisták támadhattak.","id":"20180922_Terroristak_gyilkoltak_egy_katonai_paraden_Iranban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58ac1381-f3bf-4e3b-b653-d39415b0d4de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94e0c24-5fe4-4800-94ed-b2c88a6d9dc6","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_Terroristak_gyilkoltak_egy_katonai_paraden_Iranban","timestamp":"2018. szeptember. 22. 08:54","title":"Terroristák gyilkoltak egy katonai parádén Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bac2b07-c47b-4744-b73b-6d41d41f8c24","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Számtalan boltban nyáron tanulókkal enyhítették az eladóhiányt, most azonban esélyük sincs az állások feltöltésére.","shortLead":"Számtalan boltban nyáron tanulókkal enyhítették az eladóhiányt, most azonban esélyük sincs az állások feltöltésére.","id":"20180921_Szivhatjak_a_fogukat_a_boltosok_visszaultek_a_diakok_az_iskolapadba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bac2b07-c47b-4744-b73b-6d41d41f8c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f7e865-8622-453d-9994-860db3f6c41f","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Szivhatjak_a_fogukat_a_boltosok_visszaultek_a_diakok_az_iskolapadba","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:06","title":"Szívhatják a fogukat a boltosok, visszaültek a diákok az iskolapadba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Adótanácsadó cégek szakemberei, adózással napi szinten foglalkozó szakértők, nemzetközi szervezeteket és kkv-ket képviselők vettek részt a Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára, Izer Norbert meghívására azon a tanácskozáson, amely a tárca szándékai szerint első állomása lehet a minisztérium és az érintettek közötti, adóügyekről szóló folyamatos párbeszédnek. ","shortLead":"Adótanácsadó cégek szakemberei, adózással napi szinten foglalkozó szakértők, nemzetközi szervezeteket és kkv-ket...","id":"20180921_El_tudja_kepzeni_hogy_mit_kernenek_az_adoszakertok_egy_kivansagmusorban_Mutatjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce01317a-cbc0-4934-a404-7557ed3e923b","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_El_tudja_kepzeni_hogy_mit_kernenek_az_adoszakertok_egy_kivansagmusorban_Mutatjuk","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:04","title":"El tudja képzelni, hogy mit kérnének az adószakértők egy kívánságműsorban? Mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e46daf-4d08-4176-bd90-46f650ee9b8b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"19 embert kellett kórházba vinni.","shortLead":"19 embert kellett kórházba vinni.","id":"20180921_Rovarirto_szertol_lettek_rosszul_tobben_is_Berettyoujfaluban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40e46daf-4d08-4176-bd90-46f650ee9b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075b5cde-9756-4d25-b22a-92fef0cca72a","keywords":null,"link":"/elet/20180921_Rovarirto_szertol_lettek_rosszul_tobben_is_Berettyoujfaluban","timestamp":"2018. szeptember. 21. 19:50","title":"Rovarirtó szertől lettek rosszul többen is Berettyóújfaluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a46c59d9-df88-472d-91d6-72082b73dcdc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Időnként már-már megoldhatatlannak tűnő kihívást jelent parkolóhelyet találni, főleg ingyeneset. Az Amazon és a Mapillary most egymást segítve dolgozik valamin, amely világszerte segítheti majd a sofőröket.","shortLead":"Időnként már-már megoldhatatlannak tűnő kihívást jelent parkolóhelyet találni, főleg ingyeneset. Az Amazon és...","id":"20180921_amazon_rekognition_mapillary_parkolohely_keresese_parkolas_autoval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a46c59d9-df88-472d-91d6-72082b73dcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280af850-30a1-4649-97ee-4c806b7f811b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_amazon_rekognition_mapillary_parkolohely_keresese_parkolas_autoval","timestamp":"2018. szeptember. 21. 15:03","title":"Megoldanák az autósok nagy problémáját, gyorsítanának a szabad parkolóhely megtalálásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6559241-6f23-42bc-a997-2ed3faf6c1e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meg sem kapta a kenőpénzt a vádlott, de már azért börtönbe küldenék, hogy vesztegetést kért.","shortLead":"Meg sem kapta a kenőpénzt a vádlott, de már azért börtönbe küldenék, hogy vesztegetést kért.","id":"20180921_Bortonbe_kuldenenek_egy_gazszerelot_tizezer_forintos_vesztegetesert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6559241-6f23-42bc-a997-2ed3faf6c1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3682a67c-f943-48e4-95c8-68128529e058","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Bortonbe_kuldenenek_egy_gazszerelot_tizezer_forintos_vesztegetesert","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:49","title":"Börtönbe küldenének egy gázszerelőt tízezer forintos vesztegetésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarország soha nem fog olyan javaslatot támogatni Brüsszelben, amely rontaná a német, és ezen belül a bajor autóipar helyzetét – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Münchenben.","shortLead":"Magyarország soha nem fog olyan javaslatot támogatni Brüsszelben, amely rontaná a német, és ezen belül a bajor autóipar...","id":"20180921_szijjarto_szerint_a_klimaceloknal_fontosabb_az_autoipar_versenykepessege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081c1c33-0f0b-4083-9f20-7067f76daf27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_szijjarto_szerint_a_klimaceloknal_fontosabb_az_autoipar_versenykepessege","timestamp":"2018. szeptember. 21. 18:27","title":"Szijjártó szerint a klímacéloknál fontosabb az autóipar versenyképessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]