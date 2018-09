Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megannyi szoftveres szolgáltatás után története első kézzelfogható, hardveres eszközét mutathatja be jövő héten a Facebook.","shortLead":"Megannyi szoftveres szolgáltatás után története első kézzelfogható, hardveres eszközét mutathatja be jövő héten...","id":"20180921_facebook_portal_okos_hangszoro_kamera_asszisztens_bejelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c336b560-e72f-4c39-826e-e9865fc9b7a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_facebook_portal_okos_hangszoro_kamera_asszisztens_bejelentes","timestamp":"2018. szeptember. 21. 12:03","title":"Nagy bejelentésre készül a Facebook jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Íme egy újabb bizonyíték, hogy a videojátékok világában, de különösen a Minecraftban semmi sem tűnik lehetetlennek. ","shortLead":"Íme egy újabb bizonyíték, hogy a videojátékok világában, de különösen a Minecraftban semmi sem tűnik lehetetlennek. ","id":"20180921_minecraft_magyar_allami_operahaz_minebudapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4e5096-20c6-4317-b7ee-f18dda81ce7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_minecraft_magyar_allami_operahaz_minebudapest","timestamp":"2018. szeptember. 21. 17:30","title":"Megépítették az Operaház tökéletes mását a Minecraftban – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb0b734-e573-498c-871d-b52a016eed0e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt országot sorolt fel egy üzleti oldal.","shortLead":"Öt országot sorolt fel egy üzleti oldal.","id":"20180921_Ugy_is_lehet_kotvenyprogramot_csinalni_hogy_van_ertelme_itt_a_pelda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bb0b734-e573-498c-871d-b52a016eed0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c08c84-fd17-45e2-8221-9bec83ebe132","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Ugy_is_lehet_kotvenyprogramot_csinalni_hogy_van_ertelme_itt_a_pelda","timestamp":"2018. szeptember. 21. 16:46","title":"Úgy is lehet kötvényprogramot csinálni, hogy van értelme, itt a példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit egy gyilkosság miatt 1980-ban már életfogytiglanra ítélték, de feltételesen kiszabadult.","shortLead":"A férfit egy gyilkosság miatt 1980-ban már életfogytiglanra ítélték, de feltételesen kiszabadult.","id":"20180921_Heti_rendszeresseggel_eroszakolta_gyerekeit_egy_tarnaszentmiklosi_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20282817-e0c6-416b-abc8-5eca19e2d6d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Heti_rendszeresseggel_eroszakolta_gyerekeit_egy_tarnaszentmiklosi_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 21. 12:23","title":"Heti rendszerességgel erőszakolta gyerekeit egy tarnaszentmiklósi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6da0c23-9060-4cac-b9c7-4ab4a0555508","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint ötven lakóházat temetett maga alá egy sárlavina a Fülöp-szigetek középső részén, a földcsuszamlás 22-en emberéletet követelt, és közel ötvenen eltűntek.\r

","shortLead":"Több mint ötven lakóházat temetett maga alá egy sárlavina a Fülöp-szigetek középső részén, a földcsuszamlás 22-en...","id":"20180922_dramai_video_keszult_a_halalos_fulopszigeteki_foldcsuszamlasrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6da0c23-9060-4cac-b9c7-4ab4a0555508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169e2e1f-e1a6-46be-9077-76d0d75bb170","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_dramai_video_keszult_a_halalos_fulopszigeteki_foldcsuszamlasrol","timestamp":"2018. szeptember. 22. 13:02","title":"Drámai videó készült a halálos Fülöp-szigeteki földcsuszamlásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69112b79-00c3-4908-918d-4d1598e1e217","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt kilenc évben jelentősen csökkent az alkoholt egyáltalán nem fogyasztó oroszok aránya. 2009-ben a lakosság 26 százaléka tartozott ebbe a körbe, most ez az arány 40 százalék.","shortLead":"Az elmúlt kilenc évben jelentősen csökkent az alkoholt egyáltalán nem fogyasztó oroszok aránya. 2009-ben a lakosság 26...","id":"20180921_Elhiszi_Az_oroszok_1_szazaleka_iszik_alkoholt_minden_nap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69112b79-00c3-4908-918d-4d1598e1e217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8197b84c-6302-4534-9d32-ac7657f72275","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Elhiszi_Az_oroszok_1_szazaleka_iszik_alkoholt_minden_nap","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:55","title":"Elhiszi? Az oroszok 1 százaléka iszik alkoholt minden nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövőre már majdnem minden második telefonhívást csalók indíthatják az Egyesült Államokban.","shortLead":"Jövőre már majdnem minden második telefonhívást csalók indíthatják az Egyesült Államokban.","id":"20180922_Nem_kell_mar_sok_ido_es_a_telefonhivasok_fele_csaloktol_fog_erkezni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ec2115-894f-4439-93ab-1937d2cb7fe4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_Nem_kell_mar_sok_ido_es_a_telefonhivasok_fele_csaloktol_fog_erkezni","timestamp":"2018. szeptember. 22. 13:27","title":"Nem kell már sok idő, és a telefonhívások fele csalóktól fog érkezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba6fea9-7076-4469-8057-c00e66bcaed2","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"kkv","description":"Százmilliókat termel évente egy néhány éve indult aprócska magyar cég, amely egy nem mindennapi szegmensben, a helikopter-karbantartásban jeleskedik. ","shortLead":"Százmilliókat termel évente egy néhány éve indult aprócska magyar cég, amely egy nem mindennapi szegmensben...","id":"201838__helikopterek__magyar_siker__vallalkozo_szellem__forgoszarnyalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ba6fea9-7076-4469-8057-c00e66bcaed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c04d6f-2b44-4438-ab8a-4df097f5e415","keywords":null,"link":"/kkv/201838__helikopterek__magyar_siker__vallalkozo_szellem__forgoszarnyalas","timestamp":"2018. szeptember. 23. 10:00","title":"Ez kell ahhoz, hogy európai tényezővé nője ki magát egy magyar helikopterszerviz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]