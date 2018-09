Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cff04c16-6e1d-431f-b361-fdc1af83c2af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kanadai John Turmel a kezdetekben azért szállt be a politikába, hogy a szerencsejátékok legalizálása mellett kampányoljon. A kudarcok – amelyeket Turmel nem is tart vereségeknek – nem vették el a kedvét, s most 96. alkalommal is versenybe szállt.","shortLead":"A kanadai John Turmel a kezdetekben azért szállt be a politikába, hogy a szerencsejátékok legalizálása mellett...","id":"20180923_95_valasztast_vesztett_el_politikai_luzerseg_vilagcsucstartoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cff04c16-6e1d-431f-b361-fdc1af83c2af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836998e7-8b58-4b61-b2c4-8859560ab65e","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_95_valasztast_vesztett_el_politikai_luzerseg_vilagcsucstartoja","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:40","title":"95 választást vesztett el politikai lúzerség világcsúcstartója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de5a61b-4b2e-490a-a595-0b2ec5e8411a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzinkút megfigyelő kamerája rögzítette, amint a férfi nekitolatott az egyik kútoszlopnak.","shortLead":"A benzinkút megfigyelő kamerája rögzítette, amint a férfi nekitolatott az egyik kútoszlopnak.","id":"20180923_benzinkut_orult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8de5a61b-4b2e-490a-a595-0b2ec5e8411a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68e1cb1-bfc8-4172-8924-085c09709661","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_benzinkut_orult","timestamp":"2018. szeptember. 23. 09:27","title":"Videó: nem tudták kiszolgálni, dühében felgyújtotta a benzinkutat egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e11700f-5351-4eed-b108-66582c1d1801","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Igencsak elkapta a nyolcvan kilométeres óránkénti sebességgel fújó oldalszél az Air France birminghami járatát. ","shortLead":"Igencsak elkapta a nyolcvan kilométeres óránkénti sebességgel fújó oldalszél az Air France birminghami járatát. ","id":"20180923_Erdemes_megnezni_hogyan_startolt_at_egy_Air_France_gep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e11700f-5351-4eed-b108-66582c1d1801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b2e4ce-ea9a-475c-bf1e-fdb561799215","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Erdemes_megnezni_hogyan_startolt_at_egy_Air_France_gep","timestamp":"2018. szeptember. 23. 21:05","title":"Érdemes megnézni, hogyan startolt át egy Air France gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64ede3a8-9b84-4e60-b215-0ee09389fd15","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De nem azért, mert közös dalt készítettek - a Doors-frontembere a Beatles-lemezfelvételére ugrott be az Abbey Roadra.","shortLead":"De nem azért, mert közös dalt készítettek - a Doors-frontembere a Beatles-lemezfelvételére ugrott be az Abbey Roadra.","id":"20180923_Beatles_Jim_Morrison_Happiness_Is_A_Warm_Gun","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64ede3a8-9b84-4e60-b215-0ee09389fd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8260cd2b-3d86-422c-b50b-8e750c67ac0d","keywords":null,"link":"/kultura/20180923_Beatles_Jim_Morrison_Happiness_Is_A_Warm_Gun","timestamp":"2018. szeptember. 23. 19:10","title":"50 éve ült együtt a Beatles és Jim Morrison a stúdióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b20387b-dea3-4643-8d81-e57031f1196e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy év alatt készülhet el a teljesen átépített Bernabeu.","shortLead":"Négy év alatt készülhet el a teljesen átépített Bernabeu.","id":"20180924_Olcsobb_lesz_a_Real_Madrid_uj_stadionja_mint_a_Puskas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b20387b-dea3-4643-8d81-e57031f1196e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c734e88-e68c-4ace-9ab8-a2acf884baf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Olcsobb_lesz_a_Real_Madrid_uj_stadionja_mint_a_Puskas","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:16","title":"Olcsóbb lesz a Real Madrid új stadionja, mint a Puskás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68690e15-26f4-41a6-bff8-3e3b541415b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Institute for Economics and Peace elnevezésű nemzetközi kutatóintézet évről-évre (ez már a negedik év) meghatározza a Globális Béke Indexet. Ez a mérőszám azt mutatja, hogy a vizsgált 163 országban miként alakult a béke, a stabilitás, illetve az egy év leforgása alatt bekövetkezett változásoknak milyen gazdasági következményei, hatásai voltak.","shortLead":"Az Institute for Economics and Peace elnevezésű nemzetközi kutatóintézet évről-évre (ez már a negedik év) meghatározza...","id":"20180923_Vegre_itt_egy_lista_amelyen_beertuk_Nemetorszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68690e15-26f4-41a6-bff8-3e3b541415b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ac3a94-137b-4d34-aa73-d171d6fb6db1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Vegre_itt_egy_lista_amelyen_beertuk_Nemetorszagot","timestamp":"2018. szeptember. 23. 10:22","title":"Végre itt egy lista, amelyen beértük Németországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81cb094e-c292-444d-8849-b0a89bd52ef3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Comcast elviheti Rupert Murdock orra elől a Sky-t.","shortLead":"A Comcast elviheti Rupert Murdock orra elől a Sky-t.","id":"20180923_Meg_oktoberben_komoly_felvasarlas_lesz_a_televizios_piacon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81cb094e-c292-444d-8849-b0a89bd52ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b659be-debb-436b-9b13-0bb01137fd02","keywords":null,"link":"/kkv/20180923_Meg_oktoberben_komoly_felvasarlas_lesz_a_televizios_piacon","timestamp":"2018. szeptember. 23. 12:27","title":"Még októberben komoly felvásárlás lesz a televíziós piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50f7193-cc97-4bff-9978-45ba15208005","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lezárták a német kormánypártok a szövetségi alkotmányvédelmi hivatal (BfV) vezetője körüli vitájukat, vasárnap esti megállapodásuk szerint Hans-Georg Maassen belügyminiszteri tanácsadóként folytatja tevékenységét.","shortLead":"Lezárták a német kormánypártok a szövetségi alkotmányvédelmi hivatal (BfV) vezetője körüli vitájukat, vasárnap esti...","id":"20180923_Tulelte_a_nemet_kormanykoalicio_a_Maassenugyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e50f7193-cc97-4bff-9978-45ba15208005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4a5195-8a3f-4949-a758-8151928c7957","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Tulelte_a_nemet_kormanykoalicio_a_Maassenugyet","timestamp":"2018. szeptember. 23. 21:49","title":"Túlélte a német kormánykoalíció a Maassen-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]