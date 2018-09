Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb19066a-5264-40b4-b23a-5504b7e0236b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A városnéző autóbuszos szolgáltatásra kiírt pályázat miatt pöccent be a Közbeszerzési Döntőbizottság.","shortLead":"A városnéző autóbuszos szolgáltatásra kiírt pályázat miatt pöccent be a Közbeszerzési Döntőbizottság.","id":"20180926_Slendrianul_dolgozott_40_millio_forintra_buntettek_a_Fovarosi_Onkormanyzatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb19066a-5264-40b4-b23a-5504b7e0236b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45158d86-ab10-4973-8748-fc667b7ec09b","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Slendrianul_dolgozott_40_millio_forintra_buntettek_a_Fovarosi_Onkormanyzatot","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:24","title":"Slendriánul dolgozott, 40 millió forintra büntették a Fővárosi Önkormányzatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az utalványokkal kapcsolatos szabályok 2019-től teljes egészében átalakulnak. A főbb tudnivalókat mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Az utalványokkal kapcsolatos szabályok 2019-től teljes egészében átalakulnak. A főbb tudnivalókat mutatta be az Adózóna.","id":"20180926_Sajat_magaval_szurhat_ki_aki_ajandekutalvanyt_ad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54cfc570-5c04-4222-b296-bb0cc55b7cec","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180926_Sajat_magaval_szurhat_ki_aki_ajandekutalvanyt_ad","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:03","title":"Saját magával szúrhat ki, aki ajándékutalványt ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f333f9-de0b-4065-ac0c-0de602debc7d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Börtönbüntetésre ítélte kedden Bill Cosby amerikai komikust egy pennsylvaniai bíróság szexuális bűncselekmény miatt. Legalább három, legfeljebb tíz évet kell börtönben töltenie. ","shortLead":"Börtönbüntetésre ítélte kedden Bill Cosby amerikai komikust egy pennsylvaniai bíróság szexuális bűncselekmény miatt...","id":"20180925_lecsukjak_bill_cosbyt_a_szexualis_ragadozot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10f333f9-de0b-4065-ac0c-0de602debc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6798f6f4-07a4-40fd-aba7-1ae0f242d15f","keywords":null,"link":"/elet/20180925_lecsukjak_bill_cosbyt_a_szexualis_ragadozot","timestamp":"2018. szeptember. 25. 21:27","title":"Évekre lecsukják Bill Cosbyt, a \"szexuális ragadozót\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a77275-d770-4159-9b28-b9ab3a60c648","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebookon posztolt egy fotót, amelyen a karjában tartja Anna Adélt.","shortLead":"A Facebookon posztolt egy fotót, amelyen a karjában tartja Anna Adélt.","id":"20180925_Megmutatta_legkisebb_unokajat_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0a77275-d770-4159-9b28-b9ab3a60c648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a56605-97dc-4599-b9d8-bf8472427248","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Megmutatta_legkisebb_unokajat_Orban_Viktor","timestamp":"2018. szeptember. 25. 09:19","title":"Megmutatta legkisebb unokáját Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37593ab4-8e52-4c11-9da3-e6053ddec2ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vasúti kocsikat gyártanak majd Egyiptomnak.","shortLead":"Vasúti kocsikat gyártanak majd Egyiptomnak.","id":"20180926_Pecset_kerult_az_evszazad_uzletere_amelyben_magyar_es_orosz_ceget_is_tamogat_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37593ab4-8e52-4c11-9da3-e6053ddec2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3630726e-f125-4ab1-b3c7-8aeb313a4cbd","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Pecset_kerult_az_evszazad_uzletere_amelyben_magyar_es_orosz_ceget_is_tamogat_a_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:37","title":"Pecsét került az évszázad üzletére, amelyben magyar és orosz céget is támogat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felelős még nincs.","shortLead":"Felelős még nincs.","id":"20180926_Csodbe_ment_az_egri_focicsapat_megis_24_milliardbol_epul_stadion_a_varosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1fc960-8c1c-405c-a4cb-3155345030e5","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Csodbe_ment_az_egri_focicsapat_megis_24_milliardbol_epul_stadion_a_varosban","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:32","title":"Csődbe ment az egri focicsapat, mégis 2,4 milliárdból épül stadion a városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76aef6c0-c6d0-45df-9dc0-5f46a48f0db2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé tette Office irodai programcsomagjának jövő évi számozású új verzióját a Microsoft. PC-re csak akkor telepíthető, ha Windows 10 fut a gépen.","shortLead":"Elérhetővé tette Office irodai programcsomagjának jövő évi számozású új verzióját a Microsoft. PC-re csak akkor...","id":"20180925_microsoft_office_2019_letoltes_programok_word_2019_excel_powerpoint_outlook_uj_funkciok_exchange_server","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76aef6c0-c6d0-45df-9dc0-5f46a48f0db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706077b2-e09e-49d3-a6d3-ba130b21755b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_microsoft_office_2019_letoltes_programok_word_2019_excel_powerpoint_outlook_uj_funkciok_exchange_server","timestamp":"2018. szeptember. 25. 09:03","title":"Már letölthető az Office 2019","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A játékokat a \"már meglévő, világszínvonalú budapesti sportlétesítményekben\" rendezik meg a Miniszterelnökség szerint, a tervezett MTK Sportváros versenyközpontot a klub állami támogatásból ettől függetlenül megépítheti.



","shortLead":"A játékokat a \"már meglévő, világszínvonalú budapesti sportlétesítményekben\" rendezik meg a Miniszterelnökség szerint...","id":"20180926_Nem_keszulnek_el_a_sportletesitmenyek_a_jovo_evi_Maccabi_jatekokig_de_az_MTK_Sportvarosa_igy_is_epulhet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5cf92ae-39f8-4b52-8e50-df8376be4c1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Nem_keszulnek_el_a_sportletesitmenyek_a_jovo_evi_Maccabi_jatekokig_de_az_MTK_Sportvarosa_igy_is_epulhet","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:52","title":"Nem készülnek el a sportlétesítmények a Maccabi játékokig, de az MTK Sportvárosa így is épülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]