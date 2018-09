Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8f82ebe-3495-49e9-aed8-dad3ebbe082e","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A brit konzervatívok egy része lázong, a munkáspártiak vérszemet kaptak, előrehozott választást vagy új népszavazást akarnak. Európa pedig arra készül, hogy Nagy-Britannia érvényes megállapodás nélkül hagyja ott az EU-t. Közben kiderült, a londoni kormány a Brexit után elvenné az EU-s állampolgárok privilégiumait.","shortLead":"A brit konzervatívok egy része lázong, a munkáspártiak vérszemet kaptak, előrehozott választást vagy új népszavazást...","id":"20180926_brexit_kaosz_nep_dominic_raab_jeremy_corbyn_szavazas_munkaspart_konzervativ_part_theresa_may_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8f82ebe-3495-49e9-aed8-dad3ebbe082e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d5de06-933c-4139-b92f-a8845d3accbb","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_brexit_kaosz_nep_dominic_raab_jeremy_corbyn_szavazas_munkaspart_konzervativ_part_theresa_may_","timestamp":"2018. szeptember. 26. 20:00","title":"Népszavazás? Előrehozott választás? Pártütés? Lassan teljes a Brexit-káosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d44536e-6c85-41e9-ba1f-fec66ad31a6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerencsére mindez még a felszállás előtt történt.","shortLead":"Szerencsére mindez még a felszállás előtt történt.","id":"20180926_Leszallitottak_egy_repulorol_egy_utast_aki_a_pilotafulkeben_akarta_feltolteni_a_telefonjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d44536e-6c85-41e9-ba1f-fec66ad31a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e572f2-a388-4556-8787-df501253fc13","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Leszallitottak_egy_repulorol_egy_utast_aki_a_pilotafulkeben_akarta_feltolteni_a_telefonjat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 13:24","title":"Leszállítottak egy repülőről egy utast, aki a pilótafülkében akarta feltölteni a telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6339adda-9fed-479a-978e-fc4df866701b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BBC mutatta be.","shortLead":"A BBC mutatta be.","id":"20180926_Azert_nem_vettek_fel_mert_no_vagyok__dacbol_milliardos_cege_lett_egy_indiai_vallalkozonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6339adda-9fed-479a-978e-fc4df866701b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07faf480-442b-4c0c-9362-719112dd323b","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Azert_nem_vettek_fel_mert_no_vagyok__dacbol_milliardos_cege_lett_egy_indiai_vallalkozonak","timestamp":"2018. szeptember. 26. 07:15","title":"\"Azért nem vettek fel, mert nő vagyok\" – dacból milliárdos cége lett egy indiai vállalkozónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kövér László szerda esti M1 aktuálisnak adott interjújában azt mondta, most fog eldőlni Európa jövője a migráció tekintetében, de ehhez az kell, hogy \"újra a normalitás talajára helyezkedjen az EU döntéshozóinak többsége\", a Sargentini-jelentést pedig az unió kampánya részének nevezte.","shortLead":"Kövér László szerda esti M1 aktuálisnak adott interjújában azt mondta, most fog eldőlni Európa jövője a migráció...","id":"20180927_Kover_Remelem_hogy_visszaszorul_az_aberraltnak_nevezheto_baloldal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f993aa-9900-4a1d-b2d3-9edbeb532323","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Kover_Remelem_hogy_visszaszorul_az_aberraltnak_nevezheto_baloldal","timestamp":"2018. szeptember. 27. 07:34","title":"Kövér: \"Remélem, hogy visszaszorul az aberráltnak nevezhető baloldal\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05c385e-f822-4118-9375-0606018f1bc8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azzal érvelnek, jó munkához idő kell.","shortLead":"Azzal érvelnek, jó munkához idő kell.","id":"20180927_53_ezer_forintert_arulna_el_a_Honvedelmi_Miniszterium_mennyiert_huztak_fel_egy_pontonhidat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f05c385e-f822-4118-9375-0606018f1bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"766e9759-f899-4a7c-acd4-d40951e37c35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_53_ezer_forintert_arulna_el_a_Honvedelmi_Miniszterium_mennyiert_huztak_fel_egy_pontonhidat","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:16","title":"53 ezer forintért árulná el a Honvédelmi Minisztérium, mennyiért húztak fel egy pontonhidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cdac1e-dcd6-4ee6-8921-1bd4dacb7e47","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fejek, lábak, törzsek mindenütt. ","shortLead":"Fejek, lábak, törzsek mindenütt. ","id":"20180927_Lars_von_Trier_The_House_That_Jack_Built_plakat_mozi_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41cdac1e-dcd6-4ee6-8921-1bd4dacb7e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c35cf0-d8e3-4c4d-b6a5-0c07483f026c","keywords":null,"link":"/kultura/20180927_Lars_von_Trier_The_House_That_Jack_Built_plakat_mozi_film","timestamp":"2018. szeptember. 27. 14:27","title":"Brutális plakátok készültek Lars von Trier filmjéhez, amiről tömegesen vonultak ki Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56eccef8-90da-4097-8132-e53bffb8e5cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egyedül hagyták a szülei az autóban, elvitte.","shortLead":"Egyedül hagyták a szülei az autóban, elvitte.","id":"20180926_Elvitte_szulei_autojat_karambolozott_is_a_4_eves_gyerek_Nagyvaradon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56eccef8-90da-4097-8132-e53bffb8e5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584fb1d0-999a-4797-a6f4-802e84097633","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180926_Elvitte_szulei_autojat_karambolozott_is_a_4_eves_gyerek_Nagyvaradon","timestamp":"2018. szeptember. 26. 21:47","title":"Elvitte szülei autóját, karambolozott is a 4 éves gyerek Nagyváradon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e348e370-4119-4920-8646-6b3d10e50b77","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jutott kastélyfelújításra és állami termőföldre is.","shortLead":"Jutott kastélyfelújításra és állami termőföldre is.","id":"20180926_Ket_bank_csaknem_10_milliard_forint_hitelt_adott_Tiborcz_Istvan_projektjeire","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e348e370-4119-4920-8646-6b3d10e50b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41b0ed0-fb23-4cf8-9528-e402a2d13b99","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Ket_bank_csaknem_10_milliard_forint_hitelt_adott_Tiborcz_Istvan_projektjeire","timestamp":"2018. szeptember. 26. 14:15","title":"Két bank csaknem 10 milliárd forint hitelt adott Tiborcz István projektjeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]