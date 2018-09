Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86ac1a5c-c292-4677-9dfb-32df8cb1d565","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pest Megyei Kormányhivatal szerint nincs szükség környezetvédelmi tanulmányra, mert nem fog hatni a környezetre a hóágyúzott sípálya. A környezetvédők szerint viszont a hóágyukból az éves csapadékmennyiség négyszázszorosa hullik majd a területre, mely erózióval fenyeget, és jelentős mennyiségű klór is kerül vele a talajba.","shortLead":"A Pest Megyei Kormányhivatal szerint nincs szükség környezetvédelmi tanulmányra, mert nem fog hatni a környezetre...","id":"20180925_Botranyosan_alakul_a_Normafara_tervezett_sipalya_sorsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86ac1a5c-c292-4677-9dfb-32df8cb1d565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abefa6f-02f7-484c-9995-3c299cd5c944","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Botranyosan_alakul_a_Normafara_tervezett_sipalya_sorsa","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:04","title":"Botrányosan alakul a Normafára tervezett sípálya sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416d4cc1-6042-49e3-9c59-5114aca9b713","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Válasza alapján valószínűsíthető, hogy nem dühből vagy sértődésből támadt, a cseh művész csak egy kis hírnévre vágyott. ","shortLead":"Válasza alapján valószínűsíthető, hogy nem dühből vagy sértődésből támadt, a cseh művész csak egy kis hírnévre vágyott. ","id":"20180925_Elarulta_a_tamado_hogy_miert_vagta_fejbe_festmenyevel_Abramovicot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=416d4cc1-6042-49e3-9c59-5114aca9b713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd491c10-3a23-446b-a4a2-9091a3a44446","keywords":null,"link":"/kultura/20180925_Elarulta_a_tamado_hogy_miert_vagta_fejbe_festmenyevel_Abramovicot","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:48","title":"Elárulta a támadó, hogy miért vágta fejbe festményével Abramovićot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbff15a9-35f7-4736-b18c-21a99539f949","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az innovációs és technológiai miniszter gyakorolja októbertől a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) fenntartói jogait, a felsőoktatási intézmény új működési modelljének előkészítése céljából – derült ki a Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent kormányhatározatból.","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter gyakorolja októbertől a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) fenntartói jogait...","id":"20180925_palkovics_laszlo_innovacios_miniszterium_corvinus_fenntarto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbff15a9-35f7-4736-b18c-21a99539f949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ab3722-8424-459c-a913-f009d7102a7b","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_palkovics_laszlo_innovacios_miniszterium_corvinus_fenntarto","timestamp":"2018. szeptember. 25. 21:45","title":"Palkovicsék októbertől a Corvinus fenntartói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2638aa74-9b78-4850-939f-2f22e50f5ade","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az OLAF vizsgálatot indított, hogy kiderítse: miért a védelmi miniszter ismerőseihez került a menekültek ellátásra szánt összeg egy része.","shortLead":"Az OLAF vizsgálatot indított, hogy kiderítse: miért a védelmi miniszter ismerőseihez került a menekültek ellátásra...","id":"20180926_Baj_van_az_unios_penzek_felhasznalasaval_Gorogorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2638aa74-9b78-4850-939f-2f22e50f5ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e4b5f3-a06b-41a9-89e2-4c573d1583b0","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Baj_van_az_unios_penzek_felhasznalasaval_Gorogorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 26. 06:00","title":"Baj van az uniós pénzek felhasználásával Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ELTE BTK közleménye szerint több tanszéket is átalakítanak, de a Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék nem szűnne meg csak úgy. ","shortLead":"Az ELTE BTK közleménye szerint több tanszéket is átalakítanak, de a Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék nem szűnne...","id":"20180925_Megszolalt_az_ELTE_a_megszuno_torteneti_tanszekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6918d84f-0c05-4ea0-aeca-fbf8926e6d41","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Megszolalt_az_ELTE_a_megszuno_torteneti_tanszekrol","timestamp":"2018. szeptember. 25. 08:57","title":"Megszólalt az ELTE a megszűnő történeti tanszékről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e8eede-d8e4-4c29-9153-2306313eec03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új „Szörnyetegre” elég sokat kellett várnia az amerikai elnöknek. Az első videó alapján elég demonstratív lett.","shortLead":"Az új „Szörnyetegre” elég sokat kellett várnia az amerikai elnöknek. Az első videó alapján elég demonstratív lett.","id":"20180924_donald_trump_limuzin_beast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70e8eede-d8e4-4c29-9153-2306313eec03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab5a4ed-1b5d-4804-8416-206bb4fc6ff7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_donald_trump_limuzin_beast","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:24","title":"Először használta új szuperlimuzinját Donald Trump – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2625ad-d4b8-4295-826a-d1c500481c81","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az oroszországi Ufa városának temetőjében állították fel a 170 centiméter magas síremléket, amely részletes és méretarányos az Apple készülékével.","shortLead":"Az oroszországi Ufa városának temetőjében állították fel a 170 centiméter magas síremléket, amely részletes és...","id":"20180925_iPhonet_mintazo_embermagassgu_granit_siremleket_kapott_egy_orosz_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d2625ad-d4b8-4295-826a-d1c500481c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18bebb81-cb5e-44d9-8d8c-561c5ca98549","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_iPhonet_mintazo_embermagassgu_granit_siremleket_kapott_egy_orosz_no","timestamp":"2018. szeptember. 25. 17:33","title":"iPhone-t mintázó, embermagasságú gránit síremléket kapott egy orosz nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6ed8d3e-45b6-48f6-88f6-4ad4a211f153","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu értesülését az intézmény is megerősítette. ","shortLead":"A 24.hu értesülését az intézmény is megerősítette. ","id":"20180925_mukodo_ct_berendezes_nelkul_maradt_a_szent_imre_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6ed8d3e-45b6-48f6-88f6-4ad4a211f153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0202e2c3-76c1-4139-a253-b9ae28b25fce","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_mukodo_ct_berendezes_nelkul_maradt_a_szent_imre_korhaz","timestamp":"2018. szeptember. 25. 20:26","title":"Működő CT-berendezés nélkül maradt a Szent Imre kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]