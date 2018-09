Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf976c3c-6da8-4aad-aa68-0bbf592e1526","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Őszelőn egyaránt kardinális kérdés a nagyobb gazdaságokban és a családi kiskertekben, hogy mennyi s mekkora tököket tudnak betakarítani. Mindenhol szeretnek büszkélkedni átlagosnál nagyobbra nőtt példányaikkal. S akadnak, akik ebből nem ismerik – pontosabban felismerik – a mértéket, büszkén vallva, hogy igenis a méret a lényeg.\r

\r

","shortLead":"Őszelőn egyaránt kardinális kérdés a nagyobb gazdaságokban és a családi kiskertekben, hogy mennyi s mekkora tököket...","id":"20180925_Kinek_no_nagyobbra_a_toke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf976c3c-6da8-4aad-aa68-0bbf592e1526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cfbe8d2-a2b0-4053-80f3-528514ea9571","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Kinek_no_nagyobbra_a_toke","timestamp":"2018. szeptember. 25. 18:16","title":"Kinek nő nagyobbra a töke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fethullah Gülen Egyesült Államokban élő muszlim hitszónok hálózatának terrorszervezetté minősítésére szólította fel Berlint Recep Tayyip Erdogan. A török elnök a Frankfurter Allgemeine Zeitung német lap internetes felületén szerdán közzétett írásában tette ezt meg, egy nappal azelőtt, hogy négy év után, Frank-Walter Steinmeier német államfő meghívására, hivatalos állami látogatást tesz Németországban.","shortLead":"Fethullah Gülen Egyesült Államokban élő muszlim hitszónok hálózatának terrorszervezetté minősítésére szólította fel...","id":"20180927_recep_tayyip_erdogan_fethullah_gulen_terrorszervezet_berlini_latogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23bd4655-e5dc-4c42-9f5e-db6f73b1b547","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_recep_tayyip_erdogan_fethullah_gulen_terrorszervezet_berlini_latogatas","timestamp":"2018. szeptember. 27. 06:14","title":"Erdogan komoly kéréssel érkezik Berlinbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b13b6a2-44b3-4877-a53f-c769358adbe9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismert művészek, sportolók mutatták meg, milyen nehéz az otthonápolás.","shortLead":"Ismert művészek, sportolók mutatták meg, milyen nehéz az otthonápolás.","id":"20180926_Csak_egy_ora_is_megtelhelo_testileglelkileg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b13b6a2-44b3-4877-a53f-c769358adbe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab01faa-aa82-4091-94d1-e0fb8eecdafb","keywords":null,"link":"/elet/20180926_Csak_egy_ora_is_megtelhelo_testileglelkileg","timestamp":"2018. szeptember. 26. 20:50","title":"Csak egy óra otthonápolás is megterhelő testileg-lelkileg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4577251c-7118-4764-955d-f8c599db7e93","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar edző most hirdette ki a kezdő tizenegyet a hétközi bajnokira a Werder Bremen ellen.\r

\r

","shortLead":"A magyar edző most hirdette ki a kezdő tizenegyet a hétközi bajnokira a Werder Bremen ellen.\r

\r

","id":"20180925_dardai_pal_hertha_bsc_nemet_bajnoksag_dardai_palko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4577251c-7118-4764-955d-f8c599db7e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30dc2893-8448-4aab-b03b-367f087ba51d","keywords":null,"link":"/sport/20180925_dardai_pal_hertha_bsc_nemet_bajnoksag_dardai_palko","timestamp":"2018. szeptember. 25. 18:35","title":"Most először Dárdai fia is kezdő lesz a Herthában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a438e8f6-f429-4f6b-b6a6-5b0a94b04a5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rasszista támadásnak nevezte azt, ami Özilre zúdult az után, hogy a török elnökkel fotózkodott, azt mondta, más is kilépett volna a válogatottból egy ilyen után.","shortLead":"Rasszista támadásnak nevezte azt, ami Özilre zúdult az után, hogy a török elnökkel fotózkodott, azt mondta, más is...","id":"20180926_Erdogan_megvedte_Ozilt_uzent_a_nemeteknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a438e8f6-f429-4f6b-b6a6-5b0a94b04a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd8161e-e9d3-422d-bc16-a481b5ac28fb","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Erdogan_megvedte_Ozilt_uzent_a_nemeteknek","timestamp":"2018. szeptember. 26. 18:53","title":"Erdogan megvédte Özilt, üzent a németeknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6ed8d3e-45b6-48f6-88f6-4ad4a211f153","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu értesülését az intézmény is megerősítette. ","shortLead":"A 24.hu értesülését az intézmény is megerősítette. ","id":"20180925_mukodo_ct_berendezes_nelkul_maradt_a_szent_imre_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6ed8d3e-45b6-48f6-88f6-4ad4a211f153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0202e2c3-76c1-4139-a253-b9ae28b25fce","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_mukodo_ct_berendezes_nelkul_maradt_a_szent_imre_korhaz","timestamp":"2018. szeptember. 25. 20:26","title":"Működő CT-berendezés nélkül maradt a Szent Imre kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csíkszentkirályon támadt emberre a múlt héten az állat, a minisztérium engedélyezte a kilövését.","shortLead":"Csíkszentkirályon támadt emberre a múlt héten az állat, a minisztérium engedélyezte a kilövését.","id":"20180926_Kilovesi_engedelyt_adtak_a_mult_heten_sulyos_seruleseket_okozo_szekelyfoldi_medvere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"544ec223-1f2d-48b2-a2a5-a1d3b9871e65","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Kilovesi_engedelyt_adtak_a_mult_heten_sulyos_seruleseket_okozo_szekelyfoldi_medvere","timestamp":"2018. szeptember. 26. 17:25","title":"Kilövési engedélyt adtak a múlt héten súlyos sérüléseket okozó székelyföldi medvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István a hvg.hu-nak nem cáfolta, de nem is erősítette meg a Népszava értesülését.","shortLead":"Tarlós István a hvg.hu-nak nem cáfolta, de nem is erősítette meg a Népszava értesülését.","id":"20180926_tarlos_istvan_fopolgarmester_valasztas_indulas_orban_viktor_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75821658-755e-4871-8a61-c5000c524870","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_tarlos_istvan_fopolgarmester_valasztas_indulas_orban_viktor_budapest","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:33","title":"Még izgulhatunk, hogy tényleg újra indul-e Tarlós a főpolgármesterségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]