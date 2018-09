Bevallotta Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnök egy beszédében, hogy egyetlen bűne van: az ítélet nélküli gyilkosságok. Korábban csak annyit vallott be, hogy ha voltak is ilyenek, ezekben az állam sosem vett részt. Most, hogy bevallotta, aktív részese volt ilyeneknek, újabb muníciót kapnak támadói a hágai Nemzetközi Törvényszéken, akik épp ezekben az ügyekben kezdtek ellene eljárást. A hivatalos adatok szerint 4500 alacsony szintű drogbűnözőt, dealert öltek meg a Fülöp-szigeteken a Duterte elnökségének kezdete óta meghirdetett drog elleni háborúban, de a nem hivatalos források szerint a valós szám akár 12 ezer is lehet.

Ezek ismeretében még kínosabb az a Szijjártó Péter-nyilatkozat, amit 2017-ben tett: "Nem Fülöp-szigeteki állampolgárként nem számít, hogy mit gondolok a helyi kérdésekről. A helyi belügyekről a Fülöp-szigetek állampolgárainak kell dönteniük. Együttműködni jöttünk, nem beavatkozni." Dutertét úgyis csak "jogvédő szervezetek és nemzetközi intézmények" támadják. Ezek után Magyarország 20 millió eurós hitelt ajánlott fel Manilának.

Rizza Hontiveros ellenzéki szenátor máris közölte, perre vinnék a dolgot: Duterte szóbeli beismerése erős bizonyíték lesz az igazság felderítése során, és hozzájárul ahhoz, hogy előrelépés történjen az elnök elszámoltatásában.

