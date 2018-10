Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9edb0f8e-e284-422b-ab4f-7a4de0b1ba38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181001_Edvin_Marton_ugy_felporgette_a_giccset_hogy_egyenesen_a_Holdig_repult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9edb0f8e-e284-422b-ab4f-7a4de0b1ba38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32439c0-4f87-4c36-9a5d-101e961e8113","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Edvin_Marton_ugy_felporgette_a_giccset_hogy_egyenesen_a_Holdig_repult","timestamp":"2018. október. 01. 16:42","title":"Edvin Marton úgy felpörgette a giccset, hogy egyenesen a Holdig repült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbd013f-8724-4ceb-98ab-5b67fbec5ae6","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Sorsok Háza koncepciója szó szerint félkész, vagyis 50-60 százalékban tekinthető csak véglegesnek – tudta meg a hvg.hu. A tervezett kiállítás mégis rengeteg bírálatot kapott az elmúlt hetekben. Azt egyelőre nem tudni, hogy a történelemhamisítással vádolt eredeti terveket átdolgozzák-e, vagy csak kiegészítik azokat. ","shortLead":"A Sorsok Háza koncepciója szó szerint félkész, vagyis 50-60 százalékban tekinthető csak véglegesnek – tudta meg...","id":"20181002_sorsok_haza_schmidt_maria_koves_slomo_mazsihisz_jad_vasem_holokauszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dbd013f-8724-4ceb-98ab-5b67fbec5ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89132368-65ed-427f-96ee-ffb65e530b80","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_sorsok_haza_schmidt_maria_koves_slomo_mazsihisz_jad_vasem_holokauszt","timestamp":"2018. október. 02. 06:30","title":"Holokauszt-látványpark? A Sorsok Háza a tűzzel játszik, ha a gyors borzongásra épít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53277be-9609-4ab1-ae29-ba39bbf83569","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hét órakor megnyíltak a szavazóhelyiségek, estig eldől, hogy a nyugat-balkáni ország eleget tesz-e a görögökkel kötött megállapodásnak. Ha a szavazók nagyobb része igennel voksol, és a parlament is rábólint az ezzel járó alkotmánymódosításra, akkor folytatódhat az ország európai uniós és NATO-integrációja is.","shortLead":"Hét órakor megnyíltak a szavazóhelyiségek, estig eldől, hogy a nyugat-balkáni ország eleget tesz-e a görögökkel kötött...","id":"20180930_Megkezdodott_a_nepszavazas_Macedoniaban_nemsokara_kiderul_megvaltozike_az_orszag_neve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f53277be-9609-4ab1-ae29-ba39bbf83569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b42710-1620-4ca2-877f-a2cd1c249178","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Megkezdodott_a_nepszavazas_Macedoniaban_nemsokara_kiderul_megvaltozike_az_orszag_neve","timestamp":"2018. szeptember. 30. 09:05","title":"Megkezdődött a népszavazás Macedóniában, nemsokára kiderül, megváltozik-e az ország neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A történet több helyen is elég homályos.","shortLead":"A történet több helyen is elég homályos.","id":"20181001_Az_eleteert_kuzd_a_vadasz_akire_raesett_egy_medve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c995f2ca-2819-4cfd-a634-cf1bc0b1fb36","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Az_eleteert_kuzd_a_vadasz_akire_raesett_egy_medve","timestamp":"2018. október. 01. 14:37","title":"Az életéért küzd a vadász, akire ráesett egy medve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországgal szemben kettős mércét alkalmaznak, az ellenzéki újságírók valójában politikai aktivisták, a civil szervezetek nem rendelkeznek demokratikus legitimációval, a kormány álláspontját pedig szinte senki nem hallgatja meg, ezeket mondta a kormányszóvivő a Magyar Időknek adott interjújában.","shortLead":"Magyarországgal szemben kettős mércét alkalmaznak, az ellenzéki újságírók valójában politikai aktivisták, a civil...","id":"20181001_Kovacs_Zoltan_szerint_az_ellenzeki_ujsagirok_politikai_aktivistak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9e593a-2105-43a4-b393-ecaeefc13776","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Kovacs_Zoltan_szerint_az_ellenzeki_ujsagirok_politikai_aktivistak","timestamp":"2018. október. 01. 21:12","title":"Kovács Zoltán szerint balliberáis médiatúlsúly van, az ellenzéki újságírók pedig politikai aktivisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Folyamatosan durvul a magyar-ukrán szembenállás, szinte naponta nyílnak az újabb frontvonalak. Ukrajna hazaárulás vádjával indított eljárást a magyar állampolgárságot is megszerző magyarok egy része ellen, miközben már Petro Porosenko is beleállt a párharcba. A HVG diplomáciai forrásból származó értesülései szerint Magyarország semmiképpen sem hajlandó engedni: az USA állítólag egy fehér házi találkozót is ígért Orbán Viktornak, ha a kormány Budapesten hagyja a CEU-t, és nem akadályozza Ukrajna atlanti integrációját, ám a magyar válasz a „nem” volt. Rövidtávon szinte kizárt a vita megoldása.","shortLead":"Folyamatosan durvul a magyar-ukrán szembenállás, szinte naponta nyílnak az újabb frontvonalak. Ukrajna hazaárulás...","id":"20180930_Csak_az_erdekeltek_nem_akarjak_megoldalni_a_magyarukran_vitat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c832a6-bf01-4de8-905e-d67c7c189218","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Csak_az_erdekeltek_nem_akarjak_megoldalni_a_magyarukran_vitat","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:30","title":"Totális diplomáciai háborúvá fajulhat a magyar-ukrán szembenállás, jönnek az áldozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3013fcd5-5605-42a0-a7d0-f4a89af163d4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megint 400 és 420 forint fölé emelkednek a literenkénti árak.","shortLead":"Megint 400 és 420 forint fölé emelkednek a literenkénti árak.","id":"20181001_dragul_a_benzin_gazolaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3013fcd5-5605-42a0-a7d0-f4a89af163d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5468033-5e93-4f54-9043-a4827cf44ba9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_dragul_a_benzin_gazolaj","timestamp":"2018. október. 01. 13:49","title":"Újra drágulnak az üzemanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7469f4f5-dd38-48d8-b3d1-22ba36008aab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A repülőgépnyi ember megmenekült, de ő nem élte túl a földrengést.","shortLead":"A repülőgépnyi ember megmenekült, de ő nem élte túl a földrengést.","id":"20180930_Felaldozta_az_eletet_hogy_a_foldrenges_alatt_felszallhasson_egy_repulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7469f4f5-dd38-48d8-b3d1-22ba36008aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6e7927-039a-403e-a507-10b1f2a3dcf8","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Felaldozta_az_eletet_hogy_a_foldrenges_alatt_felszallhasson_egy_repulo","timestamp":"2018. szeptember. 30. 13:10","title":"Feláldozta az életét, hogy a földrengés alatt felszállhasson egy repülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]