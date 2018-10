Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2b1b97b-19d6-4def-a7d2-049122f94913","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ki gondolta volna, hogy baj lehet egy, a nyílt forráskódú programozásban a nők szerepét vizsgáló tanulmánnyal? Az MTA szűrőjén mindenesetre fennakadt.","shortLead":"Ki gondolta volna, hogy baj lehet egy, a nyílt forráskódú programozásban a nők szerepét vizsgáló tanulmánnyal? Az MTA...","id":"20181002_Itt_az_MTA_altal_a_gender_miatt_kigolyozott_tanulmany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2b1b97b-19d6-4def-a7d2-049122f94913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5e733c-caa2-49f4-a922-d61b7034ae6e","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Itt_az_MTA_altal_a_gender_miatt_kigolyozott_tanulmany","timestamp":"2018. október. 02. 13:04","title":"Itt az MTA által a gender miatt kigolyózott tanulmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adac181c-4ef9-4da2-b4ff-6aef85d7c61e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181002_Marabu_FekNyuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adac181c-4ef9-4da2-b4ff-6aef85d7c61e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2468cedc-cf8d-4b7d-a8c6-c9779537be57","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Marabu_FekNyuz","timestamp":"2018. október. 02. 14:10","title":"Marabu FékNyúz: A magyar bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd92de35-94bc-4519-b14a-6a32f707109f","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"A „magyaroknál magyarabb” Urmánczy Nándor megszobrozása már fél évtizeddel korábban is botrányt kavart, amikor a Szabadság térből egykoron irredenta skanzent fabrikáló, leginkább a mai CÖF-öz hasonlítható „civil” szervezet elnökének emlékpadját avatták. A skandalumot fokozta, hogy mindez a friss Urmánczy-díjas Kövér László házelnök hathatós támogatásával történt. Az akkori és a minapi csepeli – egész alakos – szoboravató ceremónián egyaránt főszerepet kapott Németh Szilárd. 2003-ban Tarlós István főpolgármester árnyékában, csepeli polgármesterként, a hét elején honvédelmi államtitkárként nevezte „megrendítően aktuálisnak” Urmánczy gondolatait. A gyűlöletbeszéd egyik nagymesterének portréját a HVG öt évvel ezelőtt, egy ma is aktuális cikkben rajzolta meg. ","shortLead":"A „magyaroknál magyarabb” Urmánczy Nándor megszobrozása már fél évtizeddel korábban is botrányt kavart, amikor...","id":"20181003_Az_orszagzaszlovivo__ki_volt_az_irredenta_vezeto_akiert_ennyire_rajong_Nemeth_Szilard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd92de35-94bc-4519-b14a-6a32f707109f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6df2a3e-bdd0-4b19-b274-efc1785bf0d6","keywords":null,"link":"/kultura/20181003_Az_orszagzaszlovivo__ki_volt_az_irredenta_vezeto_akiert_ennyire_rajong_Nemeth_Szilard","timestamp":"2018. október. 03. 17:28","title":"Az országzászlóvivő – ki volt az irredenta vezető, akiért ennyire rajong Németh Szilárd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatali vesztegetés és hivatali vesztegetés elfogadása miatt.","shortLead":"Hivatali vesztegetés és hivatali vesztegetés elfogadása miatt.","id":"20181002_jobbik_feljelentes_hivatali_vesztegetes_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffe0a5a-159e-4fff-97b2-758c5a0f9615","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_jobbik_feljelentes_hivatali_vesztegetes_orban_viktor","timestamp":"2018. október. 02. 17:47","title":"A Jobbik is feljelenti a luxusrepülőző Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f595fd-0934-4ed8-b0a3-16729e11da7a","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"El lehet-e két szereplővel játszani a Büszkeség és balítéletet? A kérdésre a Centrál Színház határozott igennel válaszol. Balsai Móni és Schmied Zoltán főszereplésével, Ujj Mészáros Károly rendezésében és a nézők tevékeny fantáziájának a segítségével elevenedik meg Jane Austen 1813-as klasszikusa. Azt elárulhatjuk, hogy Mr. Darcyt valami mindig elárulja.","shortLead":"El lehet-e két szereplővel játszani a Büszkeség és balítéletet? A kérdésre a Centrál Színház határozott igennel...","id":"20181002_Buszkeseg_es_balitelet_Central_Szinhaz_Ujj_Meszaros_Karoly_Balsai_Schmied","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56f595fd-0934-4ed8-b0a3-16729e11da7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e4215c-c56d-493e-98f9-bf5ec3ad76fc","keywords":null,"link":"/kultura/20181002_Buszkeseg_es_balitelet_Central_Szinhaz_Ujj_Meszaros_Karoly_Balsai_Schmied","timestamp":"2018. október. 02. 20:00","title":"Mr. Darcy most kicsit másképp mozgatja meg a nézők fantáziáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad659775-3fca-42d4-8440-552837a56fe3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A legnagyobb európai ingatlankiállítás és -vásár egyik magyar résztvevője a Voldemort nagyúrként elhíresült Mengyi Roland, aki mint „developer”, vagyis fejlesztő regisztrált a müncheni ágazati csúcseseményre. A kenőpénzek miatt is megvádolt fideszes exképviselő ellen javában folyik a büntetőeljárás, ha bűnösnek találják, akár 15 évet is kaphat. Viszont szabadlábon védekezhet, és ezek szerint már ingatlanfejlesztői álmokat dédelget.","shortLead":"A legnagyobb európai ingatlankiállítás és -vásár egyik magyar résztvevője a Voldemort nagyúrként elhíresült Mengyi...","id":"20181002_mengyi_roland_voldemort_muncheni_ingatlan_expo_real","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad659775-3fca-42d4-8440-552837a56fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607e5908-9194-4e82-8f4d-a7f4aed082b8","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_mengyi_roland_voldemort_muncheni_ingatlan_expo_real","timestamp":"2018. október. 02. 06:00","title":"Hová tűnt a fideszes Voldemort? Fejlesztőként nyomul az európai ingatlanexpón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A házasság alternatívájaként.","shortLead":"A házasság alternatívájaként.","id":"20181002_Anglia_is_bevezeti_az_elettarsi_kapcsolatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2e7585-9be4-497c-9090-8f84ac61f852","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Anglia_is_bevezeti_az_elettarsi_kapcsolatot","timestamp":"2018. október. 02. 13:31","title":"Anglia a heteroszexuális pároknak is bevezeti az élettársi kapcsolatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294da3ad-ca7b-427f-8efc-e3cb36f22f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Antonio Tajani elítélte a Judith Sargentini és az Ujhelyi István elleni támadásokat.","shortLead":"Antonio Tajani elítélte a Judith Sargentini és az Ujhelyi István elleni támadásokat.","id":"20181002_Az_Europai_Parlament_nepparti_elnoke_beszolt_Magyarorszagnak_Sargentini_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=294da3ad-ca7b-427f-8efc-e3cb36f22f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e39117f-afc2-4796-8ab9-8638c4a965f7","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Az_Europai_Parlament_nepparti_elnoke_beszolt_Magyarorszagnak_Sargentini_miatt","timestamp":"2018. október. 02. 09:33","title":"Az Európai Parlament néppárti elnöke beszólt Magyarországnak Sargentini miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]