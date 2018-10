Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d85225d-224e-4856-8efc-58ebceaf39b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lázár János első munkanapján egyeztetett a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság vezérigazgatójával, és azt ígérte: mindennap ott lesz.","shortLead":"Lázár János első munkanapján egyeztetett a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság vezérigazgatójával, és azt ígérte...","id":"20181005_Megjott_Lazar_Mezohegyesre_mindenki_felkotheti_a_nadragjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d85225d-224e-4856-8efc-58ebceaf39b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0367208d-cdb6-407b-8d9f-00c4babf14bd","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Megjott_Lazar_Mezohegyesre_mindenki_felkotheti_a_nadragjat","timestamp":"2018. október. 05. 17:01","title":"Megjött Lázár Mezőhegyesre, mindenki felkötheti a nadrágját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2fe0342-deb4-4fc5-9b2c-f50f78ce854e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több bejelentést tettek az Ékszer Tv értékesítési módszerei miatt, a GVH most vizsgálatot indított.","shortLead":"Több bejelentést tettek az Ékszer Tv értékesítési módszerei miatt, a GVH most vizsgálatot indított.","id":"20181005_Vizsgalja_a_GVH_tenyleg_megaldottae_a_papa_az_Ekszer_Tvben_hirdetett_nyaklancot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2fe0342-deb4-4fc5-9b2c-f50f78ce854e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d457e401-a757-4da4-91ed-5f7749a78a32","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Vizsgalja_a_GVH_tenyleg_megaldottae_a_papa_az_Ekszer_Tvben_hirdetett_nyaklancot","timestamp":"2018. október. 05. 10:37","title":"Vizsgálja a GVH, tényleg megáldotta-e a pápa az Ékszer Tv-ben hirdetett nyakláncot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9b530d-2d23-46cc-836c-283d7558105d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A járműgyártó összesen 2,43 millió hibrid autóját hívja vissza világszerte ellenőrzésre a motor esetleges meghibásodása miatt.","shortLead":"A járműgyártó összesen 2,43 millió hibrid autóját hívja vissza világszerte ellenőrzésre a motor esetleges meghibásodása...","id":"20181005_visszahivast_rendelt_el_a_toyota_hibridek_auris_prius_erintettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c9b530d-2d23-46cc-836c-283d7558105d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a742ed1d-2078-4cb8-be5c-c494015fbe14","keywords":null,"link":"/cegauto/20181005_visszahivast_rendelt_el_a_toyota_hibridek_auris_prius_erintettek","timestamp":"2018. október. 05. 09:48","title":"Óriási visszahívást rendelt el a Toyota, több millió hibrid érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbd0bec-a211-4eb2-b61e-7fcde011d0a3","c_author":"Pelle János","category":"itthon","description":"Válasz a hvg.hu írásaira. ","shortLead":"Válasz a hvg.hu írásaira. ","id":"20181004_Kodszurkalas_a_Sorsok_Haza_korul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbbd0bec-a211-4eb2-b61e-7fcde011d0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4bdb04d-dfce-4fb0-8e16-54f6c773d94a","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Kodszurkalas_a_Sorsok_Haza_korul","timestamp":"2018. október. 04. 16:15","title":"Ködszurkálás a Sorsok Háza körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c504fbd-a8ac-40b7-a9c2-a9616625fdbb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"21. század, internet, mobileszközök ide vagy oda, a régi jó, nyomtatott telefonkönyv még mindig jár a „vonalas” előfizetőknek.","shortLead":"21. század, internet, mobileszközök ide vagy oda, a régi jó, nyomtatott telefonkönyv még mindig jár a „vonalas”...","id":"20181005_Tudtak_hogy_meg_mindig_van_nyomtatott_telefonkonyv__Titkoljak_hogy_mennyit_nyomnak_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c504fbd-a8ac-40b7-a9c2-a9616625fdbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a188b20e-1660-4ecd-a4fc-b4bb7f100bd4","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Tudtak_hogy_meg_mindig_van_nyomtatott_telefonkonyv__Titkoljak_hogy_mennyit_nyomnak_belole","timestamp":"2018. október. 05. 10:28","title":"Tudták, hogy még mindig van nyomtatott telefonkönyv? – Titkolják, hogy mennyit nyomnak belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de2766c6-56c4-40fc-8156-d84bc478a367","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Két arannyal pályafutása 400. és 401. egyéni világkupa érmét is megszerezte az úszó Hosszú Katinka: a Budapesten zajló rövidpályás verseny nyitónapján 100 méter vegyesen és 200 méter pillangón győzött.","shortLead":"Két arannyal pályafutása 400. és 401. egyéni világkupa érmét is megszerezte az úszó Hosszú Katinka: a Budapesten zajló...","id":"20181004_hosszu_aranyak_es_vilagcsucs_a_budapesti_vilagkupa_elso_napjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de2766c6-56c4-40fc-8156-d84bc478a367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e74f7b2-618c-4b1f-8613-364556cef696","keywords":null,"link":"/sport/20181004_hosszu_aranyak_es_vilagcsucs_a_budapesti_vilagkupa_elso_napjan","timestamp":"2018. október. 04. 21:20","title":"Hosszú-aranyak és világcsúcs a budapesti világkupa első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b12914-ecb1-4f14-b776-097046902a70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181004_Orban_egy_mondattal_kirekesztette_a_magyarsagbol_a_kulfoldon_dolgozo_magyarok_jelentos_reszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70b12914-ecb1-4f14-b776-097046902a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d86185-33ad-4b89-9060-f8086ab15a1b","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Orban_egy_mondattal_kirekesztette_a_magyarsagbol_a_kulfoldon_dolgozo_magyarok_jelentos_reszet","timestamp":"2018. október. 04. 13:47","title":"Orbán egy mondattal kirekesztette a magyarságból a külföldön dolgozó magyarok jelentős részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d962a4a-41b3-465b-b0b0-daf54152f2a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elsőfokú tárgyalás megrovással, a második felmentéssel zárult, a jogerős döntés szerint sem sértette meg Szily László Fásy Zsülike becsületét.","shortLead":"Az elsőfokú tárgyalás megrovással, a második felmentéssel zárult, a jogerős döntés szerint sem sértette meg Szily...","id":"20181005_Jogerosen_pert_nyert_egy_ujsagiro_Fasy_Zsulike_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d962a4a-41b3-465b-b0b0-daf54152f2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6730b4ce-8fdb-43b4-8746-6426166665ae","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Jogerosen_pert_nyert_egy_ujsagiro_Fasy_Zsulike_ellen","timestamp":"2018. október. 05. 16:24","title":"Jogerősen pert nyert egy újságíró Fásy Zsülike ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]