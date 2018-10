Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dde1fc2-e91f-4502-86f3-f11d6d090092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ néhány repülőterén már most is működik az utasok ellenőrzését és becsekkolást segítő biometrikus azonosítás, amellyel a British Airways is előszeretettel kísérletezik. ","shortLead":"A világ néhány repülőterén már most is működik az utasok ellenőrzését és becsekkolást segítő biometrikus azonosítás...","id":"20181005_biometrikus_azonositas_arcfelismeres_becsekkolas_beszallokartya_repuloteri_utasok_ellenorzese_british_airways","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dde1fc2-e91f-4502-86f3-f11d6d090092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b0111a-f09e-4d86-96e1-a9297133d986","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_biometrikus_azonositas_arcfelismeres_becsekkolas_beszallokartya_repuloteri_utasok_ellenorzese_british_airways","timestamp":"2018. október. 05. 12:55","title":"Terjed a reptéri csodamódszer, amelyik 240 utast ellenőriz le 10 perc alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d962a4a-41b3-465b-b0b0-daf54152f2a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elsőfokú tárgyalás megrovással, a második felmentéssel zárult, a jogerős döntés szerint sem sértette meg Szily László Fásy Zsülike becsületét.","shortLead":"Az elsőfokú tárgyalás megrovással, a második felmentéssel zárult, a jogerős döntés szerint sem sértette meg Szily...","id":"20181005_Jogerosen_pert_nyert_egy_ujsagiro_Fasy_Zsulike_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d962a4a-41b3-465b-b0b0-daf54152f2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6730b4ce-8fdb-43b4-8746-6426166665ae","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Jogerosen_pert_nyert_egy_ujsagiro_Fasy_Zsulike_ellen","timestamp":"2018. október. 05. 16:24","title":"Jogerősen pert nyert egy újságíró Fásy Zsülike ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"915340ea-f551-4e37-bfa1-eb0b2c578916","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megérkeztek az első „shot on iPhone Xs” képek, amelyek az újdonság javított kamerájának képességeit hivatottak demonstrálni.","shortLead":"Megérkeztek az első „shot on iPhone Xs” képek, amelyek az újdonság javított kamerájának képességeit hivatottak...","id":"20181006_apple_iphone_xs_max_elso_fenykepek_shot_on_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=915340ea-f551-4e37-bfa1-eb0b2c578916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecea4482-4661-4a92-82ed-726265f74cfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_apple_iphone_xs_max_elso_fenykepek_shot_on_iphone","timestamp":"2018. október. 06. 15:03","title":"Az első képek: így fotóznak az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7637c1c-65da-45f6-b511-07ab5e70d3e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túl gyarmati egy afrikai túrához.","shortLead":"Túl gyarmati egy afrikai túrához.","id":"20181006_Melania_Trump_nagyon_mellenyult_ezzel_a_kalappal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7637c1c-65da-45f6-b511-07ab5e70d3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b22149-cd29-4d38-9042-57ad99fd93df","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Melania_Trump_nagyon_mellenyult_ezzel_a_kalappal","timestamp":"2018. október. 06. 07:55","title":"Melania Trump nagyon mellényúlt ezzel a kalappal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bab2f9-f20b-40e3-b3fc-e1032062c606","c_author":"Szabó Yvette","category":"hetilap.fokuszban","description":"Budapest egyik legnagyobb ingatlanfejlesztésébe kezdhet a Tiborcz Istvánnal is üzletelő Adnan Polat, és előre garantált, hogy a projekt profitot hoz neki. A HVG címlapsztorija.","shortLead":"Budapest egyik legnagyobb ingatlanfejlesztésébe kezdhet a Tiborcz Istvánnal is üzletelő Adnan Polat, és előre...","id":"201840__orban_baratja_varosreszt_epit__luxusprofit__megint_torokot_fogtunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33bab2f9-f20b-40e3-b3fc-e1032062c606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1fcd609-720a-46fe-bae3-511b060b6a07","keywords":null,"link":"/hetilap.fokuszban/201840__orban_baratja_varosreszt_epit__luxusprofit__megint_torokot_fogtunk","timestamp":"2018. október. 06. 07:00","title":"Minden porszemet eltakarítanak az Orbánnnal meccset néző török milliárdos beruházása elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4acb3934-718e-46a5-8875-cb0e556cbf65","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Japán Nagydíjat is csont nélkül behúzta.\r

\r

","shortLead":"A Japán Nagydíjat is csont nélkül behúzta.\r

\r

","id":"20181007_Hamilton_rajtcel_gyozelemmel_nyert__karnyujtasnyira_van_a_vbcimtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4acb3934-718e-46a5-8875-cb0e556cbf65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b63f65-e3ed-4240-a813-e698b59463c0","keywords":null,"link":"/sport/20181007_Hamilton_rajtcel_gyozelemmel_nyert__karnyujtasnyira_van_a_vbcimtol","timestamp":"2018. október. 07. 10:29","title":"Hamilton rajt-cél győzelemmel nyert - karnyújtásnyira van a vb-címtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc00ec1-1d6f-4fe4-b271-d740dec2097b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A környéken nagyon nehéz parkolót találni, a KKM szerint azért van szükség a plusz parkolókra, hogy ha vendég érkezik, a lehető legrövidebb úton juthasson be az épületbe.","shortLead":"A környéken nagyon nehéz parkolót találni, a KKM szerint azért van szükség a plusz parkolókra, hogy ha vendég érkezik...","id":"20181005_Nem_eleg_a_melygarazs_tobb_felszini_parkolohelyet_is_lefoglalt_maganak_a_kulugyminiszterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dc00ec1-1d6f-4fe4-b271-d740dec2097b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d846cc-6263-4e2c-9197-364c89587a0c","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Nem_eleg_a_melygarazs_tobb_felszini_parkolohelyet_is_lefoglalt_maganak_a_kulugyminiszterium","timestamp":"2018. október. 05. 20:21","title":"Nem elég a mélygarázs, több felszíni parkolóhelyet is lefoglalt magának a külügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d79c5e3-0d09-4c6d-95bb-d4fd79dc939e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Nagy örömmel és szívünkben hálával tudatjuk, hogy a Felház küldetése a végéhez közeledik és a feladatára kapott idejét betölti. Ezzel jelenlegi működésünket befejezzük, a három alapító közvetlen vezetésével és az önkéntes csapattal végzett központi szervezés véget ér és ilyen keretek között nem szervezünk több Felház alkalmat” – szól a Felház közleménye.\r

\r

","shortLead":"„Nagy örömmel és szívünkben hálával tudatjuk, hogy a Felház küldetése a végéhez közeledik és a feladatára kapott idejét...","id":"20181006_Bezar_a_Felhaz_de_legjobb_resz_meg_hatra_van_irjak_Orban_Gasparek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d79c5e3-0d09-4c6d-95bb-d4fd79dc939e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87242464-7fb4-4dab-90b4-a1fa88c95dc2","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Bezar_a_Felhaz_de_legjobb_resz_meg_hatra_van_irjak_Orban_Gasparek","timestamp":"2018. október. 06. 15:52","title":"Bezár a Felház, de legjobb rész még hátra van -írják Orbán Gáspárék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]