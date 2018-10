Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1f13534-1fef-41db-87c9-e2fdc8c33b1a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tejjel itatta őket, testőrének kellett megtartania.","shortLead":"Tejjel itatta őket, testőrének kellett megtartania.","id":"20181005_Fellokte_egy_kiselefant_Melania_Trumpot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1f13534-1fef-41db-87c9-e2fdc8c33b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df8771e-14cc-4ef9-9424-e82f2d30382d","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Fellokte_egy_kiselefant_Melania_Trumpot","timestamp":"2018. október. 05. 17:27","title":"Fellökte egy kiselefánt Melania Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5491cfd8-5642-4503-b865-f679c3460c22","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A MOL-Pick Szeged házigazdaként kilenc góllal legyőzte szombaton a szlovén RK Celje PL csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában.","shortLead":"A MOL-Pick Szeged házigazdaként kilenc góllal legyőzte szombaton a szlovén RK Celje PL csapatát a férfi kézilabda...","id":"20181006_szeged_celje_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5491cfd8-5642-4503-b865-f679c3460c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4ea339-c217-407e-9f00-64142333d40b","keywords":null,"link":"/sport/20181006_szeged_celje_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. október. 06. 22:29","title":"Kényelmesen nyert, százszázalékos maradt a Szeged","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06ad60f-fc2f-43bd-b7ba-32a79f2676a0","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A népművészet propagandaeszközzé vált, kiüresedett, a politika agyonnyomja. Jóvá lehet-e ezt még tenni, lehet-e depolitizálni, kortárs műfajjá előléptetni a népzenét? És mi köze mindehhez a világvégének? A Parasztok Atmoszférában elnevezésű futurista népzenei formáció ötletgazdáját, Trapp Dominikát és nagybőgősét, Éri Katalint kérdeztük.","shortLead":"A népművészet propagandaeszközzé vált, kiüresedett, a politika agyonnyomja. Jóvá lehet-e ezt még tenni, lehet-e...","id":"20181006_A_nepmuveszetunk_nem_a_magyarsagunk_hanem_az_europaisagunk_bizonyiteka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f06ad60f-fc2f-43bd-b7ba-32a79f2676a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdaaf483-4f71-4e4e-bf55-fc5932c23ec2","keywords":null,"link":"/kultura/20181006_A_nepmuveszetunk_nem_a_magyarsagunk_hanem_az_europaisagunk_bizonyiteka","timestamp":"2018. október. 06. 15:00","title":"A népművészetünk nem a magyarságunk, hanem az európaiságunk bizonyítéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7637c1c-65da-45f6-b511-07ab5e70d3e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túl gyarmati egy afrikai túrához.","shortLead":"Túl gyarmati egy afrikai túrához.","id":"20181006_Melania_Trump_nagyon_mellenyult_ezzel_a_kalappal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7637c1c-65da-45f6-b511-07ab5e70d3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b22149-cd29-4d38-9042-57ad99fd93df","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Melania_Trump_nagyon_mellenyult_ezzel_a_kalappal","timestamp":"2018. október. 06. 07:55","title":"Melania Trump nagyon mellényúlt ezzel a kalappal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b628ff56-e923-49a7-b11f-a7289d09c72f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Alaptörvény-ellenes mulasztást követ el az országgyűlés, amikor nem hajlandó szabályozni a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség jogállását – mondta ki az Alkotmánybíróság, és az év végéig adott határidőt a pótlásra.","shortLead":"Alaptörvény-ellenes mulasztást követ el az országgyűlés, amikor nem hajlandó szabályozni a Magyarországi Evangéliumi...","id":"20181005_Ivanyi_egyhazarol_donteni_kell__Abfelszolitas_az_orszaggyulesnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b628ff56-e923-49a7-b11f-a7289d09c72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42814c2f-be8c-4a5d-8de9-3fc04a2c85af","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Ivanyi_egyhazarol_donteni_kell__Abfelszolitas_az_orszaggyulesnek","timestamp":"2018. október. 05. 13:15","title":"Iványi egyházáról dönteni kell – Ab-felszólítás az országgyűlésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42636bc-1041-4403-a47b-f09d9efa05bc","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A háború sújtotta területeken szisztematikusan elkövetett nemi erőszak ellen harcoló két aktivista, Denis Mukwege kongói orvos, és Nadia Murad jazidi jogvédő kapta meg az idén a Nobel-békedíjat. Bár a jelöltek között volt Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezetői is, a díj sorsáról döntő bizottság nem tartotta őket érdemesnek a kitüntetésre.","shortLead":"A háború sújtotta területeken szisztematikusan elkövetett nemi erőszak ellen harcoló két aktivista, Denis Mukwege...","id":"20181005_Ok_kaptak_a_Nobelbekedijat__egy_aldozat_es_egy_aktivista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e42636bc-1041-4403-a47b-f09d9efa05bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812645ca-9ff8-4287-ab83-6c576ef3b1a4","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Ok_kaptak_a_Nobelbekedijat__egy_aldozat_es_egy_aktivista","timestamp":"2018. október. 05. 13:59","title":"Elrabolták, megerőszakolták, kínozták, most Nobel-díjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút közölt a Népszava.hu Székely László szívsebésszel, aki a lapnak elmondta, hogy van már ajánlata Romániából és a Lajtán túlról is. Elbocsátása után a titkárnője tartotta a lelket a volt betegeiben, többször telefonált az a férfi is, aki azóta meghalt.","shortLead":"Interjút közölt a Népszava.hu Székely László szívsebésszel, aki a lapnak elmondta, hogy van már ajánlata Romániából és...","id":"20181006_A_beteg_aki_meghalt_a_napokban_tobbszor_is_telefonalt_hogy_mi_lesz_vele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354c7690-bd1b-4937-b8f1-ef2769f9cb2c","keywords":null,"link":"/itthon/20181006_A_beteg_aki_meghalt_a_napokban_tobbszor_is_telefonalt_hogy_mi_lesz_vele","timestamp":"2018. október. 06. 09:10","title":"A beteg, aki meghalt a napokban, többször is telefonált, hogy mi lesz vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5ec42e-8458-4b85-afff-f4fef5107460","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ma 169 éve végezték ki Batthyany Lajost és tizenhárom honvédtábornokot. Ez a kezdet volt, a bosszúhullám csak 1850 júliusától mérséklődött, amikor az általános európai felháborodás miatt a bécsi udvar nyugdíjazta a \"hatáskörét túllépő\" Haynaut. \r

","shortLead":"Ma 169 éve végezték ki Batthyany Lajost és tizenhárom honvédtábornokot. Ez a kezdet volt, a bosszúhullám csak 1850...","id":"20181006_Aradi_vertanuk_Batthyany_Haynau_szabadsagharc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af5ec42e-8458-4b85-afff-f4fef5107460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8486ec1f-b086-4b52-b359-9cbcf71112e7","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Aradi_vertanuk_Batthyany_Haynau_szabadsagharc","timestamp":"2018. október. 06. 09:58","title":"Így kapott Batthyány utolsó tettétől idegrohamot Haynau ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]