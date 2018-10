Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eac85812-38be-42fa-bdc9-5e02d63cf0dc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az ecsetvonások segíthetnek a korai felismerésben.","shortLead":"Az ecsetvonások segíthetnek a korai felismerésben.","id":"20181009_Parkinson_es_Alzheimerdiagnozis_festmenyekbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eac85812-38be-42fa-bdc9-5e02d63cf0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0341c530-ede2-423d-8b81-b423e088aa75","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181009_Parkinson_es_Alzheimerdiagnozis_festmenyekbol","timestamp":"2018. október. 09. 12:15","title":"Parkinson- és Alzheimer-diagnózis festményekből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb","c_author":"hvg.hu/mult-kor.hu","category":"vilag","description":"Október 9-ig lehet jelentkezni, csak egy önéletrajzot kell feltölteni.","shortLead":"Október 9-ig lehet jelentkezni, csak egy önéletrajzot kell feltölteni.","id":"20181009_Az_interneten_keres_minisztereket_maga_melle_az_uj_iraki_kormanyfojelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c539e6-0536-4ac7-88dc-126958fdbed7","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Az_interneten_keres_minisztereket_maga_melle_az_uj_iraki_kormanyfojelolt","timestamp":"2018. október. 09. 05:55","title":"Az interneten keres minisztereket maga mellé az új iraki kormányfőjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568ee94d-fb72-4f88-8727-7aab853e8e33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt polgármester szerint egyetlen jó megoldás van: a munka.","shortLead":"A volt polgármester szerint egyetlen jó megoldás van: a munka.","id":"20181008_Lazar_ket_es_fel_perc_alatt_megoldotta_Hodmezovasarhely_problemait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=568ee94d-fb72-4f88-8727-7aab853e8e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735eee9b-51a4-454f-8ee2-0c7b812757da","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Lazar_ket_es_fel_perc_alatt_megoldotta_Hodmezovasarhely_problemait","timestamp":"2018. október. 08. 13:38","title":"Lázár két és fél perc alatt megoldotta Hódmezővásárhely problémáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4ef5aa-badb-4026-abec-6132d3d96413","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A számos veszélyes helyzet elkerülésére és akár a sofőr elemzésére is alkalmas technológiát hamarosan akár egy egyszerű és olcsó autóban is minden további nélkül használni lehet majd.","shortLead":"A számos veszélyes helyzet elkerülésére és akár a sofőr elemzésére is alkalmas technológiát hamarosan akár egy egyszerű...","id":"20181010_katyukat_erzekelo_es_azokat_maguktol_bejelento_autokat_probaltunk_budapesten_nokia_smart_drive","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c4ef5aa-badb-4026-abec-6132d3d96413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14745fb-9d80-4a78-8370-02a4b100b436","keywords":null,"link":"/cegauto/20181010_katyukat_erzekelo_es_azokat_maguktol_bejelento_autokat_probaltunk_budapesten_nokia_smart_drive","timestamp":"2018. október. 10. 06:41","title":"Kátyúkat érzékelő és azokat maguktól bejelentő autókat próbáltunk Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dab9d1c-f06b-4f8a-a4bc-734881e54924","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Vádlott lett a Tv2 kirakatembereiből: Marsi Anikónak, Gönczi Gábornak, Andor Évának, valamint a hírigazgató Kökény-Szalai Viviennek abban a rágalmazási perben kellett bíróság elé állnia, amelyet Czeglédy Csaba kezdeményezett ellenük. Andy Vajna csatornájának Tények című műsorában rendszeresen mondanak be/olvasnak fel másokat lejárató állításokat jelentősebb következmények nélkül, az egyik ilyen miatt most magánvádas büntetőeljárásban kell felelniük.","shortLead":"Vádlott lett a Tv2 kirakatembereiből: Marsi Anikónak, Gönczi Gábornak, Andor Évának, valamint a hírigazgató...","id":"20181010_Foto_Czegledy_birosag_eleg_vitte_Marsi_Anikot_Gonczi_Gabort_es_Andor_Evat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dab9d1c-f06b-4f8a-a4bc-734881e54924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a59f8f-564b-4c2a-8370-4768cda0acb2","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Foto_Czegledy_birosag_eleg_vitte_Marsi_Anikot_Gonczi_Gabort_es_Andor_Evat","timestamp":"2018. október. 10. 11:22","title":"Fotó: Czeglédy bíróság elé vitte Marsi Anikót, Gönczi Gábort és Andor Évát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Twitteren került elő az a korábbi álláshirdetés, amely alapján a Samsung már javában fejleszti a második generációs mesterségesintelligencia-processzort. Ez kerülhet a soron következő csúcsmobilba, a Galaxy S10-be is.","shortLead":"Twitteren került elő az a korábbi álláshirdetés, amely alapján a Samsung már javában fejleszti a második generációs...","id":"20181009_samsung_galaxy_s10_specifikacio_mesterseges_intelligencia_neuralis_feldolgozoegyseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c10fc5-c094-4678-b1e2-acb67d03a8ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_samsung_galaxy_s10_specifikacio_mesterseges_intelligencia_neuralis_feldolgozoegyseg","timestamp":"2018. október. 09. 18:03","title":"Olyan processzor kerülhet a Galaxy S10-be, amellyel verheti az Apple és a Huawei mobiljait is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép futóművei először becsuklottak, majd kiszakadtak a helyükről, négy utas megsérült.","shortLead":"A gép futóművei először becsuklottak, majd kiszakadtak a helyükről, négy utas megsérült.","id":"20181010_Leszaladt_a_kifutopalyarol_majd_metereken_keresztul_hason_csuszott_egy_orosz_repulogep__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e91f3b4-4a9a-4cf3-a95c-d77a10003b09","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Leszaladt_a_kifutopalyarol_majd_metereken_keresztul_hason_csuszott_egy_orosz_repulogep__video","timestamp":"2018. október. 10. 10:04","title":"Leszaladt a kifutópályáról, majd métereken keresztül hason csúszott egy orosz repülőgép – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a799b38a-9110-4a52-bc90-42788415b4b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányhoz közeli, botrányokkal tarkított Veritas Intézet venné át az 1990 utáni kormánydokumentumokat, írja az e heti HVG, a szakmaiatlan lépés mögött többen politikai szándékokat sejtenek.","shortLead":"A kormányhoz közeli, botrányokkal tarkított Veritas Intézet venné át az 1990 utáni kormánydokumentumokat, írja az e...","id":"20181010_Politikailag_megbizhato_kezekbe_kerulnek_a_kormanyiratok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a799b38a-9110-4a52-bc90-42788415b4b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7e4e48-88ee-475d-9fc9-af07a6723fb4","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Politikailag_megbizhato_kezekbe_kerulnek_a_kormanyiratok","timestamp":"2018. október. 10. 12:24","title":"Politikailag megbízható kezekbe kerülnek a kormányiratok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]