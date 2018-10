Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9bc428e-2405-4ac5-9726-a2710a861df5","c_author":"Bausch + Lomb","category":"brandcontent","description":"A látás világnapját 2000 óta minden október második csütörtökjén tartják azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a tényre, a vakság 80 százaléka megelőzhető, illetve gyógyítható lenne. Ám hogy állunk a szemek egészsége terén Magyarországon? Hogyan előzhetjük meg a látásromlást? Valóban tönkreteszi a monitor a szemünket? A látás világnapja alkalmából Németh János akadémiai doktorral, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának egykori igazgatójával beszélgettünk, aki maga is részt vesz a WHO (Egészségügyi Világszervezet) vakság elleni küzdelmében. ","shortLead":"A látás világnapját 2000 óta minden október második csütörtökjén tartják azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet...","id":"20181009_Valoban_csokken_a_vaksag_es_a_gyengenlatas_elofordulasi_aranya_vilagszerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9bc428e-2405-4ac5-9726-a2710a861df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda924d6-066c-4e45-9f25-d160741e65e0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181009_Valoban_csokken_a_vaksag_es_a_gyengenlatas_elofordulasi_aranya_vilagszerte","timestamp":"2018. október. 11. 07:30","title":"„Valóban csökken a vakság és a gyengénlátás előfordulási aránya világszerte” – Interjú Németh János szemész professzorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A törvény értelmében nem működhetnek, ha két választáson nem indultak, illetve ha felhagynak tevékenységükkel.","shortLead":"A törvény értelmében nem működhetnek, ha két választáson nem indultak, illetve ha felhagynak tevékenységükkel.","id":"20181011_29_kamupartot_szuntetnenek_meg_az_ugyeszsegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8b1a35-4919-4826-8da2-c541d2897ae1","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_29_kamupartot_szuntetnenek_meg_az_ugyeszsegek","timestamp":"2018. október. 11. 09:06","title":"29 kamupártot szüntetne meg az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b3ce4c-e32b-48a1-afb2-a342dc2245b5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Öt év börtönbüntetésre ítélte szerdán a Pécsi Járásbíróság nem jogerősen azt a nagykátai férfit, aki tavaly ősszel szalmabálák felgyújtásával mintegy 50 millió forintos kárt okozott Baranyában.","shortLead":"Öt év börtönbüntetésre ítélte szerdán a Pécsi Járásbíróság nem jogerősen azt a nagykátai férfit, aki tavaly ősszel...","id":"20181010_lecsukjak_a_piromant_aki_9500_szalmabalat_gyujtott_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42b3ce4c-e32b-48a1-afb2-a342dc2245b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031a9c2e-6fe9-4a45-8adf-6b391447750f","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_lecsukjak_a_piromant_aki_9500_szalmabalat_gyujtott_fel","timestamp":"2018. október. 10. 19:21","title":"Lecsukják a pirománt, aki 9500 szalmabálát gyújtott fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5c8269-0e93-4082-bb6b-59d96ac4daf0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Virgin Galactic alapítója Elon Muskkal és Jeff Bezossal versenyez azért, hogy ő lehessen az első, aki űrutazásra jegyet váltó turistákat utaztat. Először azonban ő maga megy fel.","shortLead":"A Virgin Galactic alapítója Elon Muskkal és Jeff Bezossal versenyez azért, hogy ő lehessen az első, aki űrutazásra...","id":"20181010_Az_urbe_megy_Sir_Richard_Branson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b5c8269-0e93-4082-bb6b-59d96ac4daf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ad2e27-4d59-478f-9587-f748fe1c9f4c","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_Az_urbe_megy_Sir_Richard_Branson","timestamp":"2018. október. 10. 09:18","title":"Hónapokon belül az űrbe megy Sir Richard Branson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lesz egyik párt jelöltje sem, de minden párt támogatására számít.","shortLead":"Nem lesz egyik párt jelöltje sem, de minden párt támogatására számít.","id":"20181011_Puzser_Robert_is_bejelentkezett_a_fopolgarmesteri_szekert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741e722c-1d7a-48cf-b299-1f681100dbd6","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Puzser_Robert_is_bejelentkezett_a_fopolgarmesteri_szekert","timestamp":"2018. október. 11. 05:15","title":"Puzsér bejelentette: indul főpolgármesternek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd80a15-1bc2-4105-abec-a1d2902d3d7c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"8 forinttal emelték az árat szerdán, a benziné nem változott, de így is 400 forint fölött van.","shortLead":"8 forinttal emelték az árat szerdán, a benziné nem változott, de így is 400 forint fölött van.","id":"20181010_435_forintra_dragult_a_gazolaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cd80a15-1bc2-4105-abec-a1d2902d3d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709df329-1cf0-477f-9b4f-01ef5c950158","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_435_forintra_dragult_a_gazolaj","timestamp":"2018. október. 10. 06:40","title":"435 forintra drágult a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb9bbdf-988d-4077-b41c-fbe84a98077a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azzal vádolják őket, hogy egy betiltott náci szervezet tagjai.","shortLead":"Azzal vádolják őket, hogy egy betiltott náci szervezet tagjai.","id":"20181010_Birosag_ele_alltak_a_brit_szulok_akik_Adolf_Hitler_utan_neveztek_el_a_gyerekuket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bb9bbdf-988d-4077-b41c-fbe84a98077a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f20eb53-e564-4fb3-b887-b3e8652610bc","keywords":null,"link":"/elet/20181010_Birosag_ele_alltak_a_brit_szulok_akik_Adolf_Hitler_utan_neveztek_el_a_gyerekuket","timestamp":"2018. október. 10. 10:11","title":"Bíróság elé álltak a brit szülők, akik Adolf Hitler után nevezték el a gyereküket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6d8e8d-8079-4d4d-8af4-da5d5c1a523e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sértené az LMP közleménye az állami média jó hírét és üzleti érdekeit – erre hivatkozva nem teszi közzé az MTVA.","shortLead":"Sértené az LMP közleménye az állami média jó hírét és üzleti érdekeit – erre hivatkozva nem teszi közzé az MTVA.","id":"20181010_Nem_hajlando_kitenni_az_MTVA_a_kozlemenyt_arrol_hogy_pert_vesztett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c6d8e8d-8079-4d4d-8af4-da5d5c1a523e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b33c75-e6ff-4ac0-822e-af914885950f","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Nem_hajlando_kitenni_az_MTVA_a_kozlemenyt_arrol_hogy_pert_vesztett","timestamp":"2018. október. 10. 21:18","title":"Nem hajlandó lehozni az MTVA a közleményt arról, hogy pert vesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]