Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több tízezren várnak jelenleg valamilyen műtétre Magyarországon, van, aki leghamarabb csak 2020-ban kerülhet sorra.","shortLead":"Több tízezren várnak jelenleg valamilyen műtétre Magyarországon, van, aki leghamarabb csak 2020-ban kerülhet sorra.","id":"20181010_Muteti_varolistak_rosszabb_a_helyzet_mint_a_kormanyzat_allitja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6ba89e-d622-4106-9bd8-b1d9069e6e3a","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Muteti_varolistak_rosszabb_a_helyzet_mint_a_kormanyzat_allitja","timestamp":"2018. október. 10. 08:37","title":"Műtéti várólisták: a kormányzat szerint nincs baj, de a számok mást mondanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a39acc-a5de-4c71-8369-586615757c8b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem véletlenül nem szivárgott ki belőle semmi.","shortLead":"Nem véletlenül nem szivárgott ki belőle semmi.","id":"20181010_Mintha_allamtitok_lenne_olyan_ovintezkedesekkel_vedik_Michelle_Obama_oneletrajzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7a39acc-a5de-4c71-8369-586615757c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e435c47-0dca-40d7-8e54-f7abeeb4586f","keywords":null,"link":"/kultura/20181010_Mintha_allamtitok_lenne_olyan_ovintezkedesekkel_vedik_Michelle_Obama_oneletrajzat","timestamp":"2018. október. 10. 14:58","title":"Mintha államtitok lenne, olyan óvintézkedésekkel védik Michelle Obama memoárját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc5658f-779f-477e-af00-2e42c4e9bd61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A luxuscikkekben utazó orosz Caviar különleges készülékei az új iPhone-ok bolti áránál is lényegesen nagyobb árcédulát kaptak. ","shortLead":"A luxuscikkekben utazó orosz Caviar különleges készülékei az új iPhone-ok bolti áránál is lényegesen nagyobb árcédulát...","id":"20181010_apple_iphone_xs_max_arany_hatlap_caviar_luxustelefon_mobilkiegeszito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dc5658f-779f-477e-af00-2e42c4e9bd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a53887-53a3-414e-912d-8907d20554cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_apple_iphone_xs_max_arany_hatlap_caviar_luxustelefon_mobilkiegeszito","timestamp":"2018. október. 10. 17:03","title":"Sokallja az új iPhone-ok árát? Van már olyan is, amelyik 4 millió forintba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94940760-4d69-42a2-9cff-c0f37e6ee6c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sajtóhírek szerint Mikler Roland jövőre újra a Tisza-parti csapatot erősíti majd.","shortLead":"Sajtóhírek szerint Mikler Roland jövőre újra a Tisza-parti csapatot erősíti majd.","id":"20181010_mikler_roland_visszaterhet_veszprembe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94940760-4d69-42a2-9cff-c0f37e6ee6c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25855f20-e3b7-4970-8d9d-f48a541107b5","keywords":null,"link":"/sport/20181010_mikler_roland_visszaterhet_veszprembe","timestamp":"2018. október. 10. 15:18","title":"Szegedre tart a Veszprém kapusa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kutatók megtalálták azt a pontot az emberi DNS-ben, ahol a génvariáns akár 25 százalékkal is növelheti az impotencia kialakulását.","shortLead":"Kutatók megtalálták azt a pontot az emberi DNS-ben, ahol a génvariáns akár 25 százalékkal is növelheti az impotencia...","id":"20181009_Genhiba_novelheti_az_impotencia_kockazatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b24d7a0-7f92-495f-b87f-a66385140fee","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_Genhiba_novelheti_az_impotencia_kockazatat","timestamp":"2018. október. 09. 15:33","title":"Génhiba növelheti az impotencia kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9bc428e-2405-4ac5-9726-a2710a861df5","c_author":"Bausch + Lomb","category":"brandcontent","description":"A látás világnapját 2000 óta minden október második csütörtökjén tartják azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a tényre, a vakság 80 százaléka megelőzhető, illetve gyógyítható lenne. Ám hogy állunk a szemek egészsége terén Magyarországon? Hogyan előzhetjük meg a látásromlást? Valóban tönkreteszi a monitor a szemünket? A látás világnapja alkalmából Németh János akadémiai doktorral, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának egykori igazgatójával beszélgettünk, aki maga is részt vesz a WHO (Egészségügyi Világszervezet) vakság elleni küzdelmében. ","shortLead":"A látás világnapját 2000 óta minden október második csütörtökjén tartják azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet...","id":"20181009_Valoban_csokken_a_vaksag_es_a_gyengenlatas_elofordulasi_aranya_vilagszerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9bc428e-2405-4ac5-9726-a2710a861df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda924d6-066c-4e45-9f25-d160741e65e0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181009_Valoban_csokken_a_vaksag_es_a_gyengenlatas_elofordulasi_aranya_vilagszerte","timestamp":"2018. október. 11. 07:30","title":"„Valóban csökken a vakság és a gyengénlátás előfordulási aránya világszerte” – Interjú Németh János szemész professzorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rosta Anita napokig enni sem tudott, miután combon szúrták a villamoson. A leletei negatívak lettek, de lelkileg nagyon megviselték a történtek.","shortLead":"Rosta Anita napokig enni sem tudott, miután combon szúrták a villamoson. A leletei negatívak lettek, de lelkileg nagyon...","id":"20181010_Panikrohamai_vannak_a_nonek_akit_tuvel_szurtak_meg_az_1es_villamoson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24335cfc-b2b7-4111-aac1-7943fddc2482","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Panikrohamai_vannak_a_nonek_akit_tuvel_szurtak_meg_az_1es_villamoson","timestamp":"2018. október. 10. 10:47","title":"Pánikrohamai vannak a nőnek, akit tűvel szúrtak meg az 1-es villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"202b06c1-821c-4951-adbf-7570799bbc1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kim Dzsong Un eddig német luxusautót használt, most azonban egy kékvérű brit járgánnyal tűnt fel.","shortLead":"Kim Dzsong Un eddig német luxusautót használt, most azonban egy kékvérű brit járgánnyal tűnt fel.","id":"20181011_rollsroycera_valtott_az_eszakkoreai_diktator_kim_dzsong_un_mercedes_maybach","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=202b06c1-821c-4951-adbf-7570799bbc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9bf5969-580e-4970-9d6b-95cebc308935","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_rollsroycera_valtott_az_eszakkoreai_diktator_kim_dzsong_un_mercedes_maybach","timestamp":"2018. október. 11. 08:21","title":"Mert megteheti: Rolls-Royce-ra váltott az észak-koreai diktátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]