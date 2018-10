Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3391ed7a-4960-4848-bc31-8ec0c2a93ff0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többször is megpróbálta megütni és megrúgni a vasútőrt, vádat emeltek ellene.","shortLead":"Többször is megpróbálta megütni és megrúgni a vasútőrt, vádat emeltek ellene.","id":"20181010_Nem_akart_leszallni_a_vonatrol_majd_hosszu_percekig_tombolt_az_allomason_az_ittas_delegyhazi_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3391ed7a-4960-4848-bc31-8ec0c2a93ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d11cc0-2c42-49d0-96cf-79a91ec9d80b","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Nem_akart_leszallni_a_vonatrol_majd_hosszu_percekig_tombolt_az_allomason_az_ittas_delegyhazi_ferfi","timestamp":"2018. október. 10. 10:35","title":"Nem akart leszállni a vonatról, majd hosszú percekig tombolt az állomáson az ittas délegyházi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négy jármű rohant egymásba az M0-s autóúton Budafok térségében.","shortLead":"Négy jármű rohant egymásba az M0-s autóúton Budafok térségében.","id":"20181011_baleset_utan_hatalmas_a_dugo_az_M0n","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de8cdfa-2cec-496a-bb19-3b2ea46bfb48","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_baleset_utan_hatalmas_a_dugo_az_M0n","timestamp":"2018. október. 11. 08:50","title":"Baleset után hatalmas a dugó az M0-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406ee65b-0a29-4733-ae0d-83bc566c524f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Főleg az iskolások lehetnek az ausztrál tudósok által készített betűtípus legnagyobb nyertesei, az új font ugyanis segít, hogy a leírt szövegeket könnyebben megjegyezze az olvasó. 400 diákon tesztelték, meglepő eredmény született. \r

","shortLead":"Főleg az iskolások lehetnek az ausztrál tudósok által készített betűtípus legnagyobb nyertesei, az új font ugyanis...","id":"20181010_sans_forgetica_betutipus_memoria_szovegolvasas_royal_melbourne_institute_of_technology_rmit_betu_betukeszlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=406ee65b-0a29-4733-ae0d-83bc566c524f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a79675e3-30d9-47f1-bf89-ecb3b9728861","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_sans_forgetica_betutipus_memoria_szovegolvasas_royal_melbourne_institute_of_technology_rmit_betu_betukeszlet","timestamp":"2018. október. 10. 08:03","title":"Próbálja ki: ha ezzel a betűtípussal nyomtat ki valamit, könnyebben megjegyzi majd a szöveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A garantált bérminimumot 247 ezer forintra emelnék, ezzel rálicitáltak a Liga korábbi javaslatára.","shortLead":"A garantált bérminimumot 247 ezer forintra emelnék, ezzel rálicitáltak a Liga korábbi javaslatára.","id":"20181010_Brutto_190_ezres_minimalbert_akar_jovore_a_Szakszervezetek_Egyuttmukodesi_Foruma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fae5f53-6ee0-48d7-9885-411aaf91ea33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Brutto_190_ezres_minimalbert_akar_jovore_a_Szakszervezetek_Egyuttmukodesi_Foruma","timestamp":"2018. október. 10. 13:53","title":"Bruttó 190 ezres minimálbért akar jövőre a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73210a2c-a3f2-42e8-9749-1462d643ea95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fotó is készült, amint a külügyminiszter kezet ráz a KAZGUU Egyetem rektorával. ","shortLead":"Fotó is készült, amint a külügyminiszter kezet ráz a KAZGUU Egyetem rektorával. ","id":"20181010_Szijjartot_diszdoktorra_avattak_Kazahsztanban_mert_annyira_jol_epiti_a_nemzetkozi_kapcsolatokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73210a2c-a3f2-42e8-9749-1462d643ea95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4e7192-9465-4763-9ffc-2fdd1246dd86","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Szijjartot_diszdoktorra_avattak_Kazahsztanban_mert_annyira_jol_epiti_a_nemzetkozi_kapcsolatokat","timestamp":"2018. október. 10. 11:59","title":"Szijjártót díszdoktorrá avatták Kazahsztánban, mert annyira jól építi a nemzetközi kapcsolatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e44b34-f52b-4b63-9c03-036201e949a1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az úszó Késely Ajna nyerte. ","shortLead":"Az úszó Késely Ajna nyerte. ","id":"20181011_ifjusagi_olimpia_uszas_kesely_ajna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16e44b34-f52b-4b63-9c03-036201e949a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f46a45-d82d-4c84-955b-aa9c172b2f6f","keywords":null,"link":"/sport/20181011_ifjusagi_olimpia_uszas_kesely_ajna","timestamp":"2018. október. 11. 09:20","title":"Megvan a kilencedik magyar arany az ifjúsági olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f34072-e25b-4442-9c77-16094a38d0f3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Új választásokat akar Márki-Zay Péter a csődközeli Hódmezővásárhelyen, a fideszesek viszont most nem akarják, pedig pár hónappal ezelőtt nem tiltakoztak ennyire ellene. Puskaporos a levegő a városban.","shortLead":"Új választásokat akar Márki-Zay Péter a csődközeli Hódmezővásárhelyen, a fideszesek viszont most nem akarják, pedig pár...","id":"20181009_Hodmezovasarhelyi_uj_valasztasEz_nem_cirkusz_ez_a_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71f34072-e25b-4442-9c77-16094a38d0f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dffefa2-fa96-4c12-ade9-6564d42aa043","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Hodmezovasarhelyi_uj_valasztasEz_nem_cirkusz_ez_a_valosag","timestamp":"2018. október. 09. 13:55","title":"Márki-Zay Péter akkor sokallt be, amikor elővették a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székely László azt mondja, nem is tudott arról, hogy vizsgálat folyik az ügyben, pedig kettő is indult. A kardiológiai intézet szerint ő a felelős azért, hogy meghalt a betege, miután elküldték őt.","shortLead":"Székely László azt mondja, nem is tudott arról, hogy vizsgálat folyik az ügyben, pedig kettő is indult. A kardiológiai...","id":"20181009_Kirugott_szivsebesz_Engem_meg_se_kerdeztek_a_vizsgalat_soran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1dc897a-0556-4856-96dd-5ff80cf7a21c","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Kirugott_szivsebesz_Engem_meg_se_kerdeztek_a_vizsgalat_soran","timestamp":"2018. október. 09. 17:14","title":"Elbocsátott szívsebész: Engem senki sem kérdezett meg a vizsgálat során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]