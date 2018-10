Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy válás nem kudarc – ez derül ki a szavaiból.","shortLead":"Egy válás nem kudarc – ez derül ki a szavaiból.","id":"20181011_Hosszu_Katinka_sokat_tesz_azert_hogy_ertelmesen_beszeljunk_a_valasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5b965f-799e-48a5-83f8-a59fc82df4ea","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Hosszu_Katinka_sokat_tesz_azert_hogy_ertelmesen_beszeljunk_a_valasrol","timestamp":"2018. október. 11. 11:52","title":"Hosszú Katinka sokat tesz azért, hogy értelmesen beszéljünk a válásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A külügyminiszter szerint az ukrán állam áll egy szélsőséges honlap mögött.","shortLead":"A külügyminiszter szerint az ukrán állam áll egy szélsőséges honlap mögött.","id":"20181011_Szijjarto_Ukrajnaban_allami_gyuloletkampany_zajlik_a_magyarok_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cce11c9-21ae-4dcf-82cc-ffe01290aec7","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Szijjarto_Ukrajnaban_allami_gyuloletkampany_zajlik_a_magyarok_ellen","timestamp":"2018. október. 11. 09:29","title":"Szijjártó: Ukrajnában állami gyűlöletkampány zajlik a magyarok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7684a037-730c-47d3-aa9a-e2f2408ca31e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az európai piacon kirakós játékokkal jelenlévő Grafika a tipikus pesti szórakozóhelyekben látott fantáziát.","shortLead":"Az európai piacon kirakós játékokkal jelenlévő Grafika a tipikus pesti szórakozóhelyekben látott fantáziát.","id":"20181012_Budapesti_romkocsmat_lehet_kirakni_egy_1000_darabos_puzzlebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7684a037-730c-47d3-aa9a-e2f2408ca31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4778fee4-4f48-44ab-99d3-6cc991be32d9","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Budapesti_romkocsmat_lehet_kirakni_egy_1000_darabos_puzzlebol","timestamp":"2018. október. 12. 14:08","title":"Budapesti romkocsmát lehet kirakni egy 1000 darabos puzzle-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a821b23-ca04-40e1-a541-aefa4e9b89e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kérték, hogy töröljék az ELTE-t mint helyszínt.","shortLead":"Kérték, hogy töröljék az ELTE-t mint helyszínt.","id":"20181012_Kozlemenyben_hatarolodik_el_az_ELTE_a_rendezvenytol_ahol_ferfiak_mondjak_meg_mi_kell_a_noknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a821b23-ca04-40e1-a541-aefa4e9b89e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a82817b-fa25-4ae6-8fc9-87547c985255","keywords":null,"link":"/elet/20181012_Kozlemenyben_hatarolodik_el_az_ELTE_a_rendezvenytol_ahol_ferfiak_mondjak_meg_mi_kell_a_noknek","timestamp":"2018. október. 12. 09:30","title":"Közleményben határolódik el az ELTE a rendezvénytől, ahol férfiak mondják meg, mi kell a nőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Péntektől nagy változásokra lehet számítani a benzinkutatok, EU-s irányelv írja elő az egységes üzemanyag-jelölő címkék bevezetését. De megmaradnak a benzinkutakon az üzemanyagok megszokott helyi jelölései is.","shortLead":"Péntektől nagy változásokra lehet számítani a benzinkutatok, EU-s irányelv írja elő az egységes üzemanyag-jelölő címkék...","id":"20181011_Jonnek_az_uj_uzemanyagjelolesek_de_maradnak_a_regiek_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fe940e-b1f5-4b3b-b85c-6169ef7bff93","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_Jonnek_az_uj_uzemanyagjelolesek_de_maradnak_a_regiek_is","timestamp":"2018. október. 11. 15:57","title":"Jönnek az új üzemanyag-jelölések, de maradnak a régiek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae82b2bc-e56b-4e23-ae71-a0fc2b1c6465","c_author":"Szent-Iványi István","category":"velemeny","description":"A magyar miniszterelnök folyamatosan ajnározza, valósággal dicsőíti a török elnököt, ugyanakkor nincs nyoma annak, hogy fenntartásait a török elnyomó rendszerrel kapcsolatban akár csak diplomatikusan szóba hozná. Vélemény.","shortLead":"A magyar miniszterelnök folyamatosan ajnározza, valósággal dicsőíti a török elnököt, ugyanakkor nincs nyoma annak...","id":"20181011_Mit_keresett_Erdogan_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae82b2bc-e56b-4e23-ae71-a0fc2b1c6465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330d9b37-ee05-4a41-a1fd-eea5e848a310","keywords":null,"link":"/velemeny/20181011_Mit_keresett_Erdogan_Budapesten","timestamp":"2018. október. 11. 13:00","title":"Mit keresett Erdogan Budapesten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef5e389e-a657-4d29-afa6-56fa0abfa7d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem véletlenül: többször is beszélt a gerincműtétéről.","shortLead":"Nem véletlenül: többször is beszélt a gerincműtétéről.","id":"20181012_Eugenie_hercegno_olyan_menyasszonyi_ruhat_valasztott_amely_megmutatta_a_sebeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef5e389e-a657-4d29-afa6-56fa0abfa7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f749a5f-b172-4c37-9dfe-5f6a00cdf2b5","keywords":null,"link":"/elet/20181012_Eugenie_hercegno_olyan_menyasszonyi_ruhat_valasztott_amely_megmutatta_a_sebeit","timestamp":"2018. október. 12. 13:36","title":"Eugénia hercegnő olyan menyasszonyi ruhát választott, amely megmutatta a sebeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d0db74-0616-410a-9733-e0fbcd2c9eca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony végre megoldja, hogy a PlayStation Networkön használt becenevek utólag is cserélhetők legyenek. Van azonban egy kis bibi. ","shortLead":"A Sony végre megoldja, hogy a PlayStation Networkön használt becenevek utólag is cserélhetők legyenek. Van azonban...","id":"20181010_sony_playstation_network_id_modositasa_nicknev_becenev_playstation_preview_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61d0db74-0616-410a-9733-e0fbcd2c9eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b41d0d-0a03-49a1-9191-56442bcb78de","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_sony_playstation_network_id_modositasa_nicknev_becenev_playstation_preview_program","timestamp":"2018. október. 10. 21:03","title":"Ezért a funkcióért összeteszik a két kezüket a PlayStation-rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]