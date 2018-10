Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e2bd7d9-a5cd-42cd-bbc4-fd0b19ee8664","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áprilisban robbant a hír, hogy a Facebook-vezér utólag is képes törölgetni a másik postaládájában landolt üzeneteket. Zuckerberg akkor ígéretet tett arra, hogy a funkciót mindenkinek megcsinálják, de ennek már hat hónapja. A tényeken pedig az sem változtat sokat, hogy közben előkerült egy érdekes képernyőkép. ","shortLead":"Áprilisban robbant a hír, hogy a Facebook-vezér utólag is képes törölgetni a másik postaládájában landolt üzeneteket...","id":"20181015_facebook_uzenetek_torlese_kuldes_utan_messenger_mark_zuckerberg_cambridge_analytica_facebook_botrany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e2bd7d9-a5cd-42cd-bbc4-fd0b19ee8664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c5228b-8047-4485-bdaa-58b71c309ce9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_facebook_uzenetek_torlese_kuldes_utan_messenger_mark_zuckerberg_cambridge_analytica_facebook_botrany","timestamp":"2018. október. 15. 11:03","title":"Fél éve ígérgeti a Facebook, hogy bekapcsol egy funkciót, amellyel ki tudja, mióta “játszadozik” Zuckerberg ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce877635-5f63-40d5-9219-33cb0e861039","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden bizonnyal a legrosszabb rémálma teljesült annak a karbantartónak, aki a múlt héten okozott komoly balesetet a belgiumi Florennes-ben található légibázison. Az illetőnek sikerült megsemmisítenie egy F16-os vadászgépet, egy másikat megrongálnia, miközben két másik karbantartó is megsérült.","shortLead":"Minden bizonnyal a legrosszabb rémálma teljesült annak a karbantartónak, aki a múlt héten okozott komoly balesetet...","id":"20181015_vadaszgep_f16_baleset_belgium_szerelo_szetlott_f16_os_vadaszrepulo_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce877635-5f63-40d5-9219-33cb0e861039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb374148-1bd3-4539-b181-c5062f8f7ecf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_vadaszgep_f16_baleset_belgium_szerelo_szetlott_f16_os_vadaszrepulo_fotok","timestamp":"2018. október. 15. 10:33","title":"Fotók: Bütykölni kezdte a szerelő a vadászgépet, rommá lőtt vele egy F–16-ost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57d1b6c-3e0f-4dc6-9f57-f63c4fee95d6","c_author":"Bod Péter Ákos","category":"gazdasag","description":"Mit válthat ki egy újabb gazdasági krízis, és hogyan hathatnak nálunk, közepesen fejlett és államhívő vidékünkön a globális rendszer zavarai? Ezúttal a gazdaság jövőjéről nyitunk vitát (a nemrég a kormánypárti Századvég folyóiratból kicenzúrázott) Bod Péter Ákos alábbi írásával. Kövesse a Beszélgetések a jövőről vitasorozatot!","shortLead":"Mit válthat ki egy újabb gazdasági krízis, és hogyan hathatnak nálunk, közepesen fejlett és államhívő vidékünkön...","id":"201841_beszelgetesek__a_jovorol_valsag_utan_valsagok_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f57d1b6c-3e0f-4dc6-9f57-f63c4fee95d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbca11a-e957-49f3-960f-676da3a7eef8","keywords":null,"link":"/gazdasag/201841_beszelgetesek__a_jovorol_valsag_utan_valsagok_elott","timestamp":"2018. október. 15. 11:00","title":"Bod Péter Ákos: Válság után, válságok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb87c28b-4b61-46fb-ba5c-eb43e6b05ad2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy-Britanniában nagyjából 20 000 állandó alkalmazott kiesésével számolnak.","shortLead":"Nagy-Britanniában nagyjából 20 000 állandó alkalmazott kiesésével számolnak.","id":"20181014_brexit_noverhiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb87c28b-4b61-46fb-ba5c-eb43e6b05ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f876da-0241-48b3-b790-ca257dd4fa4d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_brexit_noverhiany","timestamp":"2018. október. 14. 12:59","title":"A nővérhiány lesz a Brexit egyik legnagyobb buktája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b879f45-949e-4a81-8ebc-8140b68f877a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kusturica is tapsolna, ha elolvasná, mi történt Nyíregyházán.","shortLead":"Kusturica is tapsolna, ha elolvasná, mi történt Nyíregyházán.","id":"20181016_Egy_reszeg_allt_be_forgalmat_terelni_miutan_a_pizzas_auto_belerohant_a_gyrososba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b879f45-949e-4a81-8ebc-8140b68f877a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea20197c-9dba-4cf5-9389-2dc931bfd2a0","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Egy_reszeg_allt_be_forgalmat_terelni_miutan_a_pizzas_auto_belerohant_a_gyrososba","timestamp":"2018. október. 16. 06:53","title":"Egy részeg állt be forgalmat terelni, miután a pizzás autó belerohant a gyrososba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b2c896-1530-4026-8188-386f4ebe47f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg az androidos világban az számít hírnek, ha egy készüléktípus végre valahára megkapja a legújabb operációsrendszer-verziót, addig az iOS-eseknél a lefedettség mind nagyobb százaléka a fontos.","shortLead":"Míg az androidos világban az számít hírnek, ha egy készüléktípus végre valahára megkapja a legújabb...","id":"20181014_ios12_elterjedes_adaptacios_rata_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18b2c896-1530-4026-8188-386f4ebe47f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2486048-b945-4f6f-8fae-7bece9aa8b82","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_ios12_elterjedes_adaptacios_rata_android","timestamp":"2018. október. 14. 20:03","title":"Csak leshetnek az androidosok a legújabb iPhone-os hírt hallva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6518a5-0353-4b8b-bf04-c52774064c99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pontosan tudták, mitől tér jobb belátásra.","shortLead":"Pontosan tudták, mitől tér jobb belátásra.","id":"20181015_Oriasi_diszno_csatangolt_a_varos_utcain_a_rendorok_zsenialisan_reagaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc6518a5-0353-4b8b-bf04-c52774064c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62da71a4-eab1-4242-a874-224210b9d205","keywords":null,"link":"/elet/20181015_Oriasi_diszno_csatangolt_a_varos_utcain_a_rendorok_zsenialisan_reagaltak","timestamp":"2018. október. 15. 14:15","title":"Óriási disznó csatangolt a kaliforniai város utcáin, a rendőrök zseniálisan reagáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztusban derült ki, hogy a kormány megszüntetné a társadalmi nemek tanulmánya mesterszakot, most már az erről szóló kormányhatározat is megszületett.","shortLead":"Augusztusban derült ki, hogy a kormány megszüntetné a társadalmi nemek tanulmánya mesterszakot, most már az erről szóló...","id":"20181015_Itt_a_kormanyhatarozat_hivatalosan_is_vege_a_genderszaknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c2aefd-4ba6-4888-bedb-c481f7d077e7","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Itt_a_kormanyhatarozat_hivatalosan_is_vege_a_genderszaknak","timestamp":"2018. október. 15. 19:52","title":"Itt a kormányhatározat, hivatalosan is vége a genderszaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]