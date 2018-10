Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b77efeb5-599b-45c5-98b1-fb8401b2fe8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenöt százalékkal szavaztak többen László Győzőre, a baloldali jelöltre, mint a fideszes Melega Miklósra. Nem hivatalos adatok szerint az MSZP-s Czeglédy Csaba megüresedett helyére kiírt választáson az ellenzéki jelölt 927-693 arányban diadalmaskodott.

","shortLead":"Tizenöt százalékkal szavaztak többen László Győzőre, a baloldali jelöltre, mint a fideszes Melega Miklósra. Nem...","id":"20181014_Az_ellenzek_jeloltje_gyozott_Szombathelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b77efeb5-599b-45c5-98b1-fb8401b2fe8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b779cf-20a2-46e7-b3fe-076d6df425a1","keywords":null,"link":"/itthon/20181014_Az_ellenzek_jeloltje_gyozott_Szombathelyen","timestamp":"2018. október. 14. 21:19","title":"Az ellenzék jelöltje győzött Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658315e2-778d-4eda-90a8-482c54192daf","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Anders Ericsson kiválóságkutató új könyvében elmondja véleményét arról, hogyan értelmezte félre megállapításait a 10 ezer órás szabály atyja, Malcolm Gladwell.","shortLead":"Anders Ericsson kiválóságkutató új könyvében elmondja véleményét arról, hogyan értelmezte félre megállapításait a 10...","id":"20181015_10_ezer_ora_gyakorlassal_tenyleg_profik_lehetunk_barmiben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=658315e2-778d-4eda-90a8-482c54192daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8eb1122-64c8-4280-b8c8-b96ec930fda9","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181015_10_ezer_ora_gyakorlassal_tenyleg_profik_lehetunk_barmiben","timestamp":"2018. október. 15. 13:45","title":"10 ezer óra gyakorlással tényleg profik lehetünk bármiben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec8f06b-c95c-4707-b168-1cb352339a9f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre több a gyanúsított a fideszes politikushoz is köthető cégek ügyében, de közben Simonka köre jóval áron alul vásárolja fel a felszámolás alatt álló Magyar Termés Tész Kft. földvagyonát.","shortLead":"Egyre több a gyanúsított a fideszes politikushoz is köthető cégek ügyében, de közben Simonka köre jóval áron alul...","id":"20181015_Ceguk_felszamolasan_is_nyertek_Simonkaek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ec8f06b-c95c-4707-b168-1cb352339a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a6ffb6-64d1-4670-92a7-3d6f4585e69d","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Ceguk_felszamolasan_is_nyertek_Simonkaek","timestamp":"2018. október. 15. 07:26","title":"Cégük felszámolásán is nyertek Simonkáék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0dd951a-d2ab-44db-808f-00da516a8b2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kijönnek egy új autóval, amely az anyavállalat legnépszerűbb termékének ellenfele lesz. Ezt vajon hogy adták el a németeknek?","shortLead":"Kijönnek egy új autóval, amely az anyavállalat legnépszerűbb termékének ellenfele lesz. Ezt vajon hogy adták el...","id":"20181015_Skoda_Scala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0dd951a-d2ab-44db-808f-00da516a8b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211e75c2-051b-4ba4-bf1f-05f127c31d29","keywords":null,"link":"/cegauto/20181015_Skoda_Scala","timestamp":"2018. október. 15. 15:22","title":"Bátor dologra készül a Skoda, betámadja a Volkswagen Golfot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62bb41f-a91a-4f5a-a17b-b6efc38933e9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Pavlo Klimkin szerint a nemrég elfogadott oktatási törvény nem a magyarok ellen van, a kettős állampolgárok listázása pedig semmi rosszat nem jelent.","shortLead":"Pavlo Klimkin szerint a nemrég elfogadott oktatási törvény nem a magyarok ellen van, a kettős állampolgárok listázása...","id":"20181015_Ukran_kulugyminiszter_A_karpataljai_magyaroknak_Ukrajnaban_kell_otthon_lenniuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f62bb41f-a91a-4f5a-a17b-b6efc38933e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cab51ad-1ba1-46d2-b858-5bed9d1bf665","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Ukran_kulugyminiszter_A_karpataljai_magyaroknak_Ukrajnaban_kell_otthon_lenniuk","timestamp":"2018. október. 15. 09:04","title":"Ukrán külügyminiszter: A kárpátaljai magyaroknak Ukrajnában kell otthon lenniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1edf648-c0da-41bd-97bd-4c1d417138ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Négy esküvő és egy temetés írója pont így gondolta.","shortLead":"A Négy esküvő és egy temetés írója pont így gondolta.","id":"20181015_El_tudja_kepzelni_hogy_Alan_Rickman_legyen_a_hosszerelmes_Hugh_Grant_helyett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1edf648-c0da-41bd-97bd-4c1d417138ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82af3f6-fe8b-494e-ab49-dd213def6a24","keywords":null,"link":"/kultura/20181015_El_tudja_kepzelni_hogy_Alan_Rickman_legyen_a_hosszerelmes_Hugh_Grant_helyett","timestamp":"2018. október. 15. 11:14","title":"El tudja képzelni, hogy Alan Rickman legyen a hősszerelmes Hugh Grant helyett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43cfc4b8-acf3-45f0-b455-7b9126846fab","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szolnoki filmfesztiválon mesterkurzust is fog tartani a legendás rendező. ","shortLead":"A szolnoki filmfesztiválon mesterkurzust is fog tartani a legendás rendező. ","id":"20181015_Szolnokra_jon_Peter_Greenaway","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43cfc4b8-acf3-45f0-b455-7b9126846fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdf646b-29e1-4dd1-8584-f193da8d13fa","keywords":null,"link":"/kultura/20181015_Szolnokra_jon_Peter_Greenaway","timestamp":"2018. október. 15. 10:42","title":"Szolnokra jön Peter Greenaway","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98976d7d-494c-4c21-bf11-ac0f0fd728f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől bűn, ha valaki hajléktalan. A KDNP-s képviselő szerint a módosítás célja a gondoskodás.","shortLead":"Hétfőtől bűn, ha valaki hajléktalan. A KDNP-s képviselő szerint a módosítás célja a gondoskodás.","id":"20181015_Elzarassal_is_buntethetik_elveheti_a_hajlektalanok_holmijait__a_KDNP_szerint_ez_gondoskodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98976d7d-494c-4c21-bf11-ac0f0fd728f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170ed72b-fcf2-45b7-ad73-bcc905bafa2a","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Elzarassal_is_buntethetik_elveheti_a_hajlektalanok_holmijait__a_KDNP_szerint_ez_gondoskodas","timestamp":"2018. október. 15. 11:51","title":"Elzárással is büntethetik, elvehetik a hajléktalanok holmijait – a KDNP szerint ez gondoskodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]