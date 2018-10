Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a31a3bab-f3d0-4cd0-93c9-1b00409502c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megelégelte a polgármester a balatoni panorámát eltakaró apartmanházak terjedését.","shortLead":"Megelégelte a polgármester a balatoni panorámát eltakaró apartmanházak terjedését.","id":"20181017_Johet_a_panoramaado_Siofokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a31a3bab-f3d0-4cd0-93c9-1b00409502c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044abd6e-1947-4b4c-8f90-1f3d2e73a127","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Johet_a_panoramaado_Siofokon","timestamp":"2018. október. 17. 14:01","title":"Jöhet a panorámaadó Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ef172d-94ff-4d35-857c-563b7a54bb71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Utcajogász pedig az ombudsmanhoz fordul, a beadvány megírásában a Bibó István Szakkollégium tagjai is segítenek.","shortLead":"Az Utcajogász pedig az ombudsmanhoz fordul, a beadvány megírásában a Bibó István Szakkollégium tagjai is segítenek.","id":"20181016_Az_ENSZ_is_biralja_a_kormanyt_a_hajlektalanszabalyok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88ef172d-94ff-4d35-857c-563b7a54bb71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1542f8bf-8d05-4e74-993c-5d0f0ca307dc","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Az_ENSZ_is_biralja_a_kormanyt_a_hajlektalanszabalyok_miatt","timestamp":"2018. október. 16. 10:13","title":"Az ENSZ is bírálja a kormányt a hajléktalanszabályok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább tíz ember életét vesztette, s mintegy ötvenes súlyosan megsebesültek a Krímben lévő Kercs város egyik főiskolai menzáján bekövetkezett robbanásban. Helyi források szerint valószínűleg gázrobbanás történt, de az épület romjainál megjelentek az orosz titkosszolgálat emberei is. Az Ukrajnához tartozó félszigetet Oroszország 2014-ben annektálta, s moszkvai állítások szerint Ukrajna korábban több szabotázsakciót hajtott végre a Krímben. Sorra jelennek meg a videók is a közösségi oldalakon.","shortLead":"Legalább tíz ember életét vesztette, s mintegy ötvenes súlyosan megsebesültek a Krímben lévő Kercs város egyik...","id":"20181017_Felrobbant_egy_krimi_menza_legalabb_tizen_meghaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe60e19-6e4b-402c-94eb-d577df425c19","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Felrobbant_egy_krimi_menza_legalabb_tizen_meghaltak","timestamp":"2018. október. 17. 12:32","title":"Felrobbant egy krími iskolai menza, legalább tízen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megrohanták az ügyfelek a Fundamenta központi irodáját, miután kiderült, hogy a Fidesz megszüntetné a lakástakarékok állami támogatását.","shortLead":"Megrohanták az ügyfelek a Fundamenta központi irodáját, miután kiderült, hogy a Fidesz megszüntetné a lakástakarékok...","id":"20181015_Ket_orat_kell_sorban_allni_a_Fundamenta_ugyfelszolgalatan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c6c0d3-55cb-4be5-be6a-061a4db99686","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Ket_orat_kell_sorban_allni_a_Fundamenta_ugyfelszolgalatan","timestamp":"2018. október. 15. 17:25","title":"Két órát kell sorban állni a Fundamenta ügyfélszolgálatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f637ccde-8a00-42d4-af19-a49aaf954bc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán matematikus Kokichi Sugihara gyakran áll elő olyan trükkökkel, ami az optikai csalódás miatt könnyen átveri a néző agyát. Ezúttal egy nyíllal \"bolondít\" meg mindenkit.","shortLead":"A japán matematikus Kokichi Sugihara gyakran áll elő olyan trükkökkel, ami az optikai csalódás miatt könnyen átveri...","id":"20181016_optikai_csalodas_illuzio_nyil_merre_mutat_meiji_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f637ccde-8a00-42d4-af19-a49aaf954bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50bf2565-b41a-4d93-a9a8-c5e10073e0aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_optikai_csalodas_illuzio_nyil_merre_mutat_meiji_egyetem","timestamp":"2018. október. 16. 11:33","title":"Ön szerint merre mutat ez a nyíl? Biztos, hogy jobbra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság két géppel bővíti Stuttgartban működő bázisát, és 17 új vonalon indít járatokat.","shortLead":"A légitársaság két géppel bővíti Stuttgartban működő bázisát, és 17 új vonalon indít járatokat.","id":"20181017_Hamarosan_Budapestre_is_indithat_jaratot_a_Laudamotion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d756732-7c02-417a-b59b-0a14a67b300a","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Hamarosan_Budapestre_is_indithat_jaratot_a_Laudamotion","timestamp":"2018. október. 17. 10:52","title":"Hamarosan Budapestre is indíthat járatot a Laudamotion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e083bc-f8dd-45e4-8e6a-f973d8817897","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Novemberben félidős választásokat tartanak az Egyesült Államokban, ami Donald Trump sorsát is megpecsételheti. A Facebook a 2016-os esetből tanulva ezúttal már beavatkozik, és törli azokat a bejegyzéseket, amelyek a szavazás kapcsán megtévesztenék a felhasználókat.","shortLead":"Novemberben félidős választásokat tartanak az Egyesült Államokban, ami Donald Trump sorsát is megpecsételheti...","id":"20181016_facebook_alhir_felretajekoztatas_amerikai_felidos_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1e083bc-f8dd-45e4-8e6a-f973d8817897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe52c2e-27f4-48df-a166-a969dc855494","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_facebook_alhir_felretajekoztatas_amerikai_felidos_valasztas","timestamp":"2018. október. 16. 17:03","title":"Beizzítja a rakétákat a Facebook, kíméletlenül törölni fogják a választással kapcsolatos kamubejegyzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31502339-b96f-4d73-9c88-1b111dc0577b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már talán csak a mai nap áll azok rendelkezésére, akik lakás-takarékpénztári szerződést szeretnének kötni vagy hosszabbítani az eddigi feltételek szerint, mert a Fidesz és a kormány gyorsított eljárásban fogadja el azt a hétfőn beterjesztett módosítást, amely megszünteti a konstrukció állami támogatását. ","shortLead":"Már talán csak a mai nap áll azok rendelkezésére, akik lakás-takarékpénztári szerződést szeretnének kötni vagy...","id":"20181016_Ilyen_lakasarak_mellett_a_csok_nem_eleg_ezert_kell_a_lakastakarek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31502339-b96f-4d73-9c88-1b111dc0577b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbc5b8f-1c60-4d91-93b5-bf84abc17e3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Ilyen_lakasarak_mellett_a_csok_nem_eleg_ezert_kell_a_lakastakarek","timestamp":"2018. október. 16. 08:40","title":"\"Ilyen lakásárak mellett a csok nem elég, ezért kell a lakástakarék\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]