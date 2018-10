Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6269ce29-9e27-4821-9a15-a928bb6412c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Alig találtak üzemeltetőt Szombathelyre, és most a miskolci üzemletetését is házon belül oldják meg.","shortLead":"Alig találtak üzemeltetőt Szombathelyre, és most a miskolci üzemletetését is házon belül oldják meg.","id":"20181016_Nem_nagy_bizinisz_a_stadionuzemeltetes__csak_egy_Leisztingernek_eri_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6269ce29-9e27-4821-9a15-a928bb6412c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4ecd26-2007-4ca4-b029-11f12cf8713e","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Nem_nagy_bizinisz_a_stadionuzemeltetes__csak_egy_Leisztingernek_eri_meg","timestamp":"2018. október. 16. 13:52","title":"Nem nagy bizinisz a stadionüzemeltetés – csak egy Leisztingernek éri meg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8558e41e-0820-4c19-add9-e377a0dddfb9","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Thom Yorke Hands Off The Antarctic címmel adott ki dalt.","shortLead":"Thom Yorke Hands Off The Antarctic címmel adott ki dalt.","id":"20181017_Osszefogott_a_Greenpeace_es_a_Radiohead_enekese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8558e41e-0820-4c19-add9-e377a0dddfb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13648a80-42d5-41b8-ab99-03b4266a2a5f","keywords":null,"link":"/kultura/20181017_Osszefogott_a_Greenpeace_es_a_Radiohead_enekese","timestamp":"2018. október. 17. 14:57","title":"Összefogott a Greenpeace és a Radiohead énekese – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75735c14-3ba8-49bd-8e17-86445e4660fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egészségügyi szakértők óvtak a legalizálás következményeitől, ugyanakkor az eladást és a használatot továbbra is szigorúan szabályozzák.","shortLead":"Egészségügyi szakértők óvtak a legalizálás következményeitől, ugyanakkor az eladást és a használatot továbbra is...","id":"20181017_Teljesen_legalizaltak_a_marijuanat_Kanadaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75735c14-3ba8-49bd-8e17-86445e4660fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c073ba3-b1e4-46c5-811a-15b1e8582e7f","keywords":null,"link":"/elet/20181017_Teljesen_legalizaltak_a_marijuanat_Kanadaban","timestamp":"2018. október. 17. 10:14","title":"Teljesen legalizálták a marihuánát Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa274c1-80ed-4453-af42-941398079d19","c_author":"hvg.hu","category":"_tudomany","description":"Tömegével húzódnak be a házakba, lakásokba a vándorpoloskák és a márványospoloskák. Ajánlatos minél előbb elpusztítani a bejutó egyedeket, mert az áttelelő példányokból lesznek a következő évi populációk. Rossz hír, hogy természetes ellenségeiket egyelőre nem ismerjük, jó hír viszont, hogy az MTA növényvédelmi kutatói már dolgoznak egy hatékony poloskacsapda kifejlesztésén.","shortLead":"Tömegével húzódnak be a házakba, lakásokba a vándorpoloskák és a márványospoloskák. Ajánlatos minél előbb elpusztítani...","id":"20181016_Hatekony_poloskacsapda_MTA_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1aa274c1-80ed-4453-af42-941398079d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b07c000-76d9-46cf-b30e-c4a377501af0","keywords":null,"link":"/_tudomany/20181016_Hatekony_poloskacsapda_MTA_kutatas","timestamp":"2018. október. 16. 08:16","title":"Megmenekülhetünk? Az MTA már dolgozik a hatékony poloskacsapdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f637ccde-8a00-42d4-af19-a49aaf954bc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán matematikus Kokichi Sugihara gyakran áll elő olyan trükkökkel, ami az optikai csalódás miatt könnyen átveri a néző agyát. Ezúttal egy nyíllal \"bolondít\" meg mindenkit.","shortLead":"A japán matematikus Kokichi Sugihara gyakran áll elő olyan trükkökkel, ami az optikai csalódás miatt könnyen átveri...","id":"20181016_optikai_csalodas_illuzio_nyil_merre_mutat_meiji_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f637ccde-8a00-42d4-af19-a49aaf954bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50bf2565-b41a-4d93-a9a8-c5e10073e0aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_optikai_csalodas_illuzio_nyil_merre_mutat_meiji_egyetem","timestamp":"2018. október. 16. 11:33","title":"Ön szerint merre mutat ez a nyíl? Biztos, hogy jobbra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ba4e15-3b7d-4e62-8b0a-46dd01727c98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megvan a legjobban fizető három ország.","shortLead":"Megvan a legjobban fizető három ország.","id":"20181016_Erre_induljon_ha_kulfoldon_keresne_munkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46ba4e15-3b7d-4e62-8b0a-46dd01727c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf79e5d-b6a5-46b3-8246-647775d8c4fc","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Erre_induljon_ha_kulfoldon_keresne_munkat","timestamp":"2018. október. 16. 07:45","title":"Erre induljon, ha külföldön keresne munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a636fd1d-01df-46bc-9914-52229e5e38d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kopasz kukac erősíti az egymás iránt való elfogadást, hozzájárul a diszkriminatív attitűdök föloldásához, csatornát nyit a beteg és egészséges gyerekek között – írják az alkotók. ","shortLead":"A kopasz kukac erősíti az egymás iránt való elfogadást, hozzájárul a diszkriminatív attitűdök föloldásához, csatornát...","id":"20181016_Alma_Egyuttes_Kackac_kukac_videoklip","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a636fd1d-01df-46bc-9914-52229e5e38d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be178b9f-0bca-4cfb-9ac6-149756f35872","keywords":null,"link":"/elet/20181016_Alma_Egyuttes_Kackac_kukac_videoklip","timestamp":"2018. október. 16. 11:29","title":"A beteg gyerekekért énekel az Alma Együttes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább tíz ember életét vesztette, s mintegy ötvenes súlyosan megsebesültek a Krímben lévő Kercs város egyik főiskolai menzáján bekövetkezett robbanásban. Helyi források szerint valószínűleg gázrobbanás történt, de az épület romjainál megjelentek az orosz titkosszolgálat emberei is. Az Ukrajnához tartozó félszigetet Oroszország 2014-ben annektálta, s moszkvai állítások szerint Ukrajna korábban több szabotázsakciót hajtott végre a Krímben. Sorra jelennek meg a videók is a közösségi oldalakon.","shortLead":"Legalább tíz ember életét vesztette, s mintegy ötvenes súlyosan megsebesültek a Krímben lévő Kercs város egyik...","id":"20181017_Felrobbant_egy_krimi_menza_legalabb_tizen_meghaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe60e19-6e4b-402c-94eb-d577df425c19","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Felrobbant_egy_krimi_menza_legalabb_tizen_meghaltak","timestamp":"2018. október. 17. 12:32","title":"Felrobbant egy krími iskolai menza, legalább tízen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]