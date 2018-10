Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fundamenta nem változtatott, péntek a határidő.","shortLead":"A Fundamenta nem változtatott, péntek a határidő.","id":"20181017_Modosult_a_hatarido_2_penztarnal_ma_lehet_utoljara_leadni_lakastakarekszerzodest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89674b09-ab92-4846-8885-64b520b10771","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Modosult_a_hatarido_2_penztarnal_ma_lehet_utoljara_leadni_lakastakarekszerzodest","timestamp":"2018. október. 17. 14:11","title":"Módosult a határidő: 2 pénztárnál ma lehet utoljára leadni lakástakarék-szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A társasházak felében már egy hónapja megy a fűtés, most pedig mindenkinél bekapcsolták. ","shortLead":"A társasházak felében már egy hónapja megy a fűtés, most pedig mindenkinél bekapcsolták. ","id":"20181015_Jon_a_tel_Budapesten_is_elindult_a_tavfutes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee6165a-65ee-4b9e-be19-31dd785174e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Jon_a_tel_Budapesten_is_elindult_a_tavfutes","timestamp":"2018. október. 15. 18:59","title":"Jön a tél, Budapesten is elindult a távfűtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81bc80e7-30d0-416c-b24c-d70b8c5115d7","c_author":"","category":"itthon","description":" A pénzügyőrök költségvetési csalás miatt büntető feljelentést tesznek, a bírság kétmillió forint is lehet.","shortLead":" A pénzügyőrök költségvetési csalás miatt büntető feljelentést tesznek, a bírság kétmillió forint is lehet.","id":"20181017_Lecsapott_a_NAV_a_baromfiudvaron_tarolt_csempeszcigarettakra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81bc80e7-30d0-416c-b24c-d70b8c5115d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"456e5d73-1622-44ff-9cdb-0d140fe5ace8","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Lecsapott_a_NAV_a_baromfiudvaron_tarolt_csempeszcigarettakra","timestamp":"2018. október. 17. 09:18","title":"Lecsapott a NAV a baromfiudvaron tárolt csempészcigarettákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e5753c-626f-44e8-933f-36342cb861c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszavazta a parlament kedden a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és az országgal szembeni rágalmak visszautasításáról szóló, a Sargentini-jelentés elleni határozatot, amely arra szólítja fel a kormányt: ne engedjen a zsarolásnak, utasítsa vissza a Magyarországot ért valótlan vádakat, és jogi úton is lépjen fel a csalással elfogadott, Magyarországot rágalmazó jelentéssel szemben.","shortLead":"Megszavazta a parlament kedden a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és az országgal szembeni rágalmak...","id":"20181016_Megszavaztak_hiaba_a_Sargentinijelentes_marad_a_kerites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7e5753c-626f-44e8-933f-36342cb861c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd18b08-e326-4ea5-ad3e-b22aad02d182","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Megszavaztak_hiaba_a_Sargentinijelentes_marad_a_kerites","timestamp":"2018. október. 16. 13:36","title":"Megszavazták, hiába a Sargentini-jelentés, marad a kerítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38aa9a90-e61a-459d-8692-a93171776ac3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Makai Viktória az egyik legjobb és legeredményesebb ultrafutó itthon. Nemrég megtámadták, és szexuális cselekedetre kényszerítették.","shortLead":"Makai Viktória az egyik legjobb és legeredményesebb ultrafutó itthon. Nemrég megtámadták, és szexuális cselekedetre...","id":"20181016_Ratamadtak_es_meg_akartak_eroszakolni_a_magyar_bajnok_futonot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38aa9a90-e61a-459d-8692-a93171776ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9e64f8-76ff-406a-9282-cbaf915b8dcb","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Ratamadtak_es_meg_akartak_eroszakolni_a_magyar_bajnok_futonot","timestamp":"2018. október. 16. 11:18","title":"Rátámadtak és meg akarták erőszakolni a magyar bajnok futónőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67c1a29-85c8-45b3-856b-e1c2cb6ce1f2","c_author":"L. Ritók Nóra","category":"itthon","description":"Október 17. a szegénység elleni küzdelem világnapja. ","shortLead":"Október 17. a szegénység elleni küzdelem világnapja. ","id":"20181017_L_Ritok_Nora_Egy_orszag_ket_vilag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b67c1a29-85c8-45b3-856b-e1c2cb6ce1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec50e03-4e48-4d6a-aabe-936c4ff5ba53","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_L_Ritok_Nora_Egy_orszag_ket_vilag","timestamp":"2018. október. 17. 08:42","title":"L. Ritók Nóra: Egy ország, két világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy lendületet adott az online világenciklopédiának. ","shortLead":"Nagy lendületet adott az online világenciklopédiának. ","id":"20181016_Soros_Gyorgy_Wikimedia_wikipedia_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba53e632-9617-442c-9b24-2afb6020ba16","keywords":null,"link":"/vilag/20181016_Soros_Gyorgy_Wikimedia_wikipedia_tamogatas","timestamp":"2018. október. 16. 12:20","title":"Soros György kétmillió dollárral támogatja a Wikipédiát működtető alapítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9993aba-a029-4f65-9cd1-89ad3947fda3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak remek telefon, töltőállomásnak sem utolsó a kedden bemutatott Mate 20 Pro. Mutatjuk a funkciót, amellyel más mobilokat is tölthet, ha aktiválja a vonatkozó beállítást. ","shortLead":"Nem csak remek telefon, töltőállomásnak sem utolsó a kedden bemutatott Mate 20 Pro. Mutatjuk a funkciót, amellyel más...","id":"20181017_huawei_mate_20_pro_vezetek_nelkuli_telefon_qi_toltes_szabvany_technologia_iphone_xs_max","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9993aba-a029-4f65-9cd1-89ad3947fda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6207a1c-1186-4d04-9831-4ac20107be5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_huawei_mate_20_pro_vezetek_nelkuli_telefon_qi_toltes_szabvany_technologia_iphone_xs_max","timestamp":"2018. október. 17. 13:33","title":"Olyat tud az új Huawei telefon, hogy alig hiszünk a szemünknek – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]