Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"462a3752-6b75-496f-b3bb-e33e4ffa0afa","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Ezrek mentek ki az utcára 1988. október 23-án. Eredetileg a forradalom hívei akarták a maguk ezreit kivinni, de a forradalom ellenségeinek sikerült. Pár száz megemlékezőre pár ezer rendőr jutott.\r

\r

","shortLead":"Ezrek mentek ki az utcára 1988. október 23-án. Eredetileg a forradalom hívei akarták a maguk ezreit kivinni, de...","id":"20181023_1956_1988_oktober_23_partallam_ellenzek_megemlekezes_tiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=462a3752-6b75-496f-b3bb-e33e4ffa0afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03585cf7-dda7-4220-8682-cb1f0018bda2","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_1956_1988_oktober_23_partallam_ellenzek_megemlekezes_tiltas","timestamp":"2018. október. 23. 07:00","title":"30 éve volt az utolsó október 23-a, amikor a pártállam még ki tudta mutatni a foga fehérjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512cd848-3973-4048-b7cf-b7feb55b5e86","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új kártyarendszert vezet be a Budapest Bank, ezért két napra – most csütörtökre és péntekre – könyvelési és pénztári bankszünnapot tart.","shortLead":"Új kártyarendszert vezet be a Budapest Bank, ezért két napra – most csütörtökre és péntekre – könyvelési és pénztári...","id":"20181023_budapest_bank_kartyarendszer_atallas_bankszunnap_bankkartya_ugyfelszolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=512cd848-3973-4048-b7cf-b7feb55b5e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1757a9e7-6993-44ab-8a98-9156b65b933e","keywords":null,"link":"/kkv/20181023_budapest_bank_kartyarendszer_atallas_bankszunnap_bankkartya_ugyfelszolgalat","timestamp":"2018. október. 23. 19:37","title":"Nagy átállásra készül a Budapest Bank, két napra bezárja a fiókjait is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lakberendezési cikkeket gyártó vállalat csatlakozik a NextWave kezdeményezéséhez és felhasználja a műanyag hulladékot, mielőtt az elérné az óceánokat. Az első termék prototípusok 2019 végére készülnek el.","shortLead":"A lakberendezési cikkeket gyártó vállalat csatlakozik a NextWave kezdeményezéséhez és felhasználja a műanyag...","id":"20181022_Oceanmento_otlet_az_IKEA_felhasznalna_termekeiben_a_muanyag_hulladekot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ff03e6-0e88-429e-9c1b-642be5afef05","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_Oceanmento_otlet_az_IKEA_felhasznalna_termekeiben_a_muanyag_hulladekot","timestamp":"2018. október. 22. 11:33","title":"Óceánmentő ötlet: az IKEA felhasználná termékeiben a műanyag hulladékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0465a27e-70ba-4ea7-90d1-28f90bc45fbc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Aggályosnak tartott jövő évi költségvetési tervezetének módosítására szólította fel az olasz kormányt az Európai Bizottság. A testület szerint az abban szereplő számok közel sem felelnek meg a korábbi uniós ajánlásoknak és római kötelezettségvállalásoknak.","shortLead":"Aggályosnak tartott jövő évi költségvetési tervezetének módosítására szólította fel az olasz kormányt az Európai...","id":"20181023_europai_bizottsag_brusszel_olaszorszag_koltsegvetes_hianycel_matteo_salvini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0465a27e-70ba-4ea7-90d1-28f90bc45fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540e2cb7-837f-4408-875d-f708a62e233b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181023_europai_bizottsag_brusszel_olaszorszag_koltsegvetes_hianycel_matteo_salvini","timestamp":"2018. október. 23. 18:08","title":"Brüsszel figyelmeztette az olaszokat: példátlan, amire készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e7a352-4741-4c12-941e-9bdc98dd5dc9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"120 órát dolgozom egy héten. Mind messzebbre kerülök a gyermekeimtől és a barátaimtól- így nyilatkozott a modern menedzser életformájáról Elon Musk. A Tesla vezére nem dicsekedett és nem panaszkodott, hanem bemutatta, hogy manapság a döntéshozó helyzetben milyen elvárással kerül szembe valaki. ","shortLead":"120 órát dolgozom egy héten. Mind messzebbre kerülök a gyermekeimtől és a barátaimtól- így nyilatkozott a modern...","id":"20181022_Embertelen_komedia_miert_nincs_tobb_noi_menedzser","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78e7a352-4741-4c12-941e-9bdc98dd5dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f3acd4-2399-409a-ada8-2b27fe9c6ed3","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_Embertelen_komedia_miert_nincs_tobb_noi_menedzser","timestamp":"2018. október. 22. 12:05","title":"„Embertelen komédia”: miért nincs több női menedzser?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b95dd6b4-5af2-4832-b390-043e364481c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Joachim Ronneberg 99 éves volt.","shortLead":"Joachim Ronneberg 99 éves volt.","id":"20181022_Meghalt_a_ferfi_aki_szabotalta_Hitler_atomterveit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b95dd6b4-5af2-4832-b390-043e364481c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033eab95-a2dd-4f0b-95e7-e382aed531fc","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_Meghalt_a_ferfi_aki_szabotalta_Hitler_atomterveit","timestamp":"2018. október. 22. 14:49","title":"Meghalt a férfi, aki szabotálta Hitler atomterveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b962f6-08ea-4b8e-b064-99d95f7cc90e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Osztrák kutatók vizsgálataik során mikroműanyag-részecskékre bukkantak emberi ürülékmintákban. A tesztalanyok mindegyike fogyasztott olyan ételt, amelynek műanyagcsomagolása volt, vagy ivott műanyagpalackból. ","shortLead":"Osztrák kutatók vizsgálataik során mikroműanyag-részecskékre bukkantak emberi ürülékmintákban. A tesztalanyok...","id":"20181023_muanyag_mikromuanyag_szemcse_emberi_urulek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9b962f6-08ea-4b8e-b064-99d95f7cc90e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e24da3-fdb9-495f-93d9-d70f96bde530","keywords":null,"link":"/tudomany/20181023_muanyag_mikromuanyag_szemcse_emberi_urulek","timestamp":"2018. október. 23. 16:33","title":"Először mutattak ki mikroműanyagot emberi ürülékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30908d6-8692-454c-8b62-39a44a417b63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Naponta négy órát ingáznak Dunaújvárosból Budapestre, de albérletet nem akartak kiadni nekik.","shortLead":"Naponta négy órát ingáznak Dunaújvárosból Budapestre, de albérletet nem akartak kiadni nekik.","id":"20181022_vakvezeto_kutya_alberlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b30908d6-8692-454c-8b62-39a44a417b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744ed217-bae9-4afb-a0ca-f7d799bb1ffa","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_vakvezeto_kutya_alberlet","timestamp":"2018. október. 22. 19:44","title":"Segítettek a nézők, sikerült albérletet találni a vakvezető kutyás fiatalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]